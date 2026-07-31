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OBRAZEM: Koulovačka v létě. Náchod si užíval chladivé zábavy, vydržela půl hodiny

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  17:24
Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026) Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026)
Koulovačka se sněhem na Jiráskově koupališti v Náchodě rozdováděla v pátečním poledním horku desítky dětí. Velkou hromadu sem tradičně navezli pracovníci zimního stadionu. Někdo s kusem sněhu mířil do bazénu, jiní stavěli sněhuláky, další se koulovali. Rozjetí účastníci se z legrace trefovali i do personálu. Chladivá zábava vydržela přes půl hodiny.

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