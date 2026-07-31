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Tříletý chlapec zemřel po pádu ze stožáru. Komunita mluví o požehnání i sjednocení
Policie prověřuje okolnosti tragické smrti tříletého chlapce, který o víkendu při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku utrpěl smrtelná zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. „Prociťme...
Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas
Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...
Šla a 46 milionů poslala. Úřednice obešla nařízení, která sama vymyslela
Na kauzu, při které podvodníci vysáli z účtu Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) rekordní částku 46 milionů, platí velmi přísné informační embargo, i tak na povrch vyplouvají nečekané...
Hradec - Pardubice 2:1, skvělý vstup do sezony. Votroci ovládli také derby
Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové, kteří navázali na povedené čtvrteční vystoupení v předkole Evropské Ligy. V duelu 1. kola české ligy porazili rivala z nedalekých Pardubic 2:1....
Posun v případu rekordního podvodu za 46 milionů. Policie zajistila část peněz
Několik milionů korun korun z odeslaných plateb v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se podařilo zajistit kriminalistům. Pracovnice zmíněné organizace v polovině července...
Trutnov chystá obnovu parku pro malé i velké. Škola získá hřiště a sad
Trutnovská radnice chystá revitalizaci parku na Kryblici. Slouží Základní škole Kpt. Jaroše a zčásti i veřejnosti. Má tu být víceúčelové hřiště s atletickou dráhou, venkovní učebna i místa pro...
Blesk přerušil provoz vlaků v Hradci. Počasí zkomplikovalo dopravu i jinde
Úder blesku přerušil v pátek večer asi na půl hodiny provoz vlaků v Hradci Králové. Bouřky a silný vítr komplikovaly dopravu i na dalších tratích v Česku. Vyplývá to z informací státní Správy...
OBRAZEM: Koulovačka v létě. Náchod si užíval chladivé zábavy, vydržela půl hodiny
Koulovačka se sněhem na Jiráskově koupališti v Náchodě rozdováděla v pátečním poledním horku desítky dětí. Velkou hromadu sem tradičně navezli pracovníci zimního stadionu. Někdo s kusem sněhu mířil...
Šla a 46 milionů poslala. Úřednice obešla nařízení, která sama vymyslela
Na kauzu, při které podvodníci vysáli z účtu Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) rekordní částku 46 milionů, platí velmi přísné informační embargo, i tak na povrch vyplouvají nečekané...
V Hradci otevřou novou lékárnu pro onkologické pacienty, ve skladu šéfuje robot
Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bude od příštího týdne v provozu nová Lékárna pavilonu Bašteckého, která se nachází v budově onkologického Pavilonu profesora Bašteckého. Moderní robotický...
Rodinná hádka přerostla v napadení nožem, útočníka viní z pokusu o vraždu
Středeční konflikt v rodině v Hustířanech na Náchodsku přerostl v útok nožem. Jednačtyřicetiletý muž skončil poblíž domu s bodnořeznými poraněními. Kriminalisté už obvinili jeho dvaatřicetiletého...
Posun v případu rekordního podvodu za 46 milionů. Policie zajistila část peněz
Několik milionů korun korun z odeslaných plateb v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se podařilo zajistit kriminalistům. Pracovnice zmíněné organizace v polovině července...
Policie dopadla lupiče, který se zbraní přepadl dvě pošty. Už je ve vězení
Policisté v pondělí zadrželi osmatřicetiletého muže, který nedávno přepadl pobočky České pošty v Košťálově na Semilsku a v Kratonohách na Královéhradecku. Pracovnicím hrozil pistolí, z jedné loupeže...
Mihálik: Krásně se to otočilo. Loni jsme málem vypadli s Motorletem, teď Besiktas
Prožívají euforii, kterou by si před pár měsíci možná ani nedovedli představit. Fotbalisté Hradce Králové prošli druhým předkolem Evropské ligy a už jen jeden krok mu zbývá k tomu, aby si zahrál i...
Policie pátrala po třináctileté dívce. Po hádce utekla z tábora na Trutnovsku
Třináctiletá dívka, po které policie ve čtvrtek večer pátrala poté, co utekla z letního tábora na Svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku, je v pořádku. Policisté a hasiči ji našli krátce po třetí...
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Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky
Fotbalisté Hradce Králové zahájili boj o Evropskou ligu výborně. Ve 2. předkole vyřadil norské Tromsö a příště vyzvou turecký Besiktas. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů,...
Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas
Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...