Náchod koupí Zámecký hotel, budou tam sociální služby a muzeum kočárků

„To, co nás hnalo kupředu, je nákup objektu, který je náchodským stříbrem. Je to historická záležitost a neměla by skončit podobně jako třeba běloveské lázně. Bylo velkou chybou, že nebyly ve vlastnictví města, pak jsme je museli kupovat za nemalé peníze, abychom je mohli obnovit, a další peníze nás budou stát,“ připomněl na pondělním jednání zastupitelů místostarosta Jan Čtvrtečka (SOCDEM, Jan Birke pro Náchod).

Starosta Birke (SOCDEM, Jan Birke pro Náchod) varoval, že dům na strategickém místě by mohl skončit třeba jako ubytovna zahraničních dělníků.

Cena podle znaleckého posudku je od 30 do 36 milionů. Město však koupí budovy a víc než 4000 čtverečních metrů pozemků za 29,75 milionu korun. Zaplatí je z úspor. Majetek je v dobrém stavu a velké úpravy nebudou potřeba. Z hotelových pokojů vzniknou byty, radní uvažují i o jednom krizovém bytě třeba pro oběti domácího násilí nebo o dočasném bydlení pro potřebné profese, třeba pro lékaře.

Zásadní úpravy si vyžádá restaurace v přízemí, kde bude sídlit Domovinka, jakási „školka“ pro dvacet, výhledově až pro čtyřicet seniorů. Kuchyň se patrně bude zmenšovat, místo ní město uvažuje o sezonní kavárně. Do suterénu by se mohlo nastěhovat soukromé muzeum kočárků.

Náklady na zprovoznění budov teprve radnice nechá odhadnout. „Projektová dokumentace vyjde do milionu korun. Náklady na zprovoznění se budou odvíjet od požadavků na Domovinku, dražší než stavební úpravy bude pravděpodobně vybavení. Půjde zhruba o 10 milionů korun,“ odhaduje místostarosta.

Sociální služby na kopci nejsou problém

Vedení města se na provozování budoucích sociálních služeb předběžně dohodlo s neziskovou organizací Pferda a s Oblastní charitou Náchod. Její ředitel Marek Špelda nechtěl záměr pro MF DNES komentovat, jen uvedl, že jsou schopni Domovinku zajistit a že umístění na kopci, zmiňované jako argument proti koupi, nebere jako problém. Podle něj senioři dostanou důstojné zázemí. Místo je běžně dostupné auty, navíc radnice počítá s tím, že k zámku začne zajíždět autobus.

Také Iva Laštovicová, která vede neziskovku Pferda, se bydlení pro jejich klienty na kopci nebrání, protože se dostanou do centra po svých. V bývalém hotelu by organizace chtěla provozovat asi deset startovacích bytů pro lidi, kteří by se díky tomu mohli osamostatnit od rodičů nebo odejít z pobytového zařízení. Městu by platili nájem, neziskovka se podobně stará o 38 lidí v Rychnově nad Kněžnou, Trutnově i Náchodě.

V bytech u zámku se novým obyvatelům patrně dostane větší asistence, než poskytuje Pferda jinde.

„Od roku 2010 poskytujeme službu podpora samostatného bydlení. Naši klienti s mentálním postižením nebo duševním onemocněním bydlí sami ve své domácnosti nebo v pronajatém bytě a my jim poskytujeme terénní asistenci. Shánění bydlení pro naše klienty je pro nás od počátku nejpalčivější problém. Byty nejsou. Nabídku na startovací byty od města jsme s kolegyněmi, které mají tuto službu na starosti, přijali,“ říká spoluzakladatelka Pferdy Iva Laštovicová.

Kavárna je nejistá

Pokud jde o vznik další kavárny Láry Fáry, kde obsluhují hosty klienti s hendikepem, se organizace zatím rozmýšlí, není to pro ni to hlavní.

Právě kavárna by se přitom nejvíc zamlouvala památkářům. Na zámku, kam loni přišlo přes 40 tisíc turistů, taková služba chybí. Nejvýš ji suploval pojízdný stánek.

„Pokud město pronajme část hotelu jako kavárnu, přivítáme to, protože v areálu národní kulturní památky zatím žádné občerstvení na úrovni nemůžeme poskytovat, čeká nás tam velká řada věcí,“ přiznal ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu na Sychrově Miloš Kadlec. Co se týče koupě hotelu, předpokládá, že město jako soused zámku zaručuje, že tamní místo zůstane kultivované.

Nápad koupit restauraci podpořil ještě před hlasováním alespoň soukromým názorem vedoucí městského odboru investic Jiří Svoboda, který donedávna pracoval pro Národní památkový ústav a zabýval se obnovou zámeckého kopce za 240 milionů korun. Uvedl, že restaurace už asi pět let byla spíš na nízké úrovni. „Největším přínosem pro zámek jako národní kulturní památku bude to, když dlouhodobým partnerem bude město,“ řekl Svoboda. Podle něj to platí i bez ohledu na budoucí náplň budovy.

Opozice má výhrady

Opozice souhlasí, že jde o strategické místo u zámku, ale o smysluplnosti konglomerátu sociálních či turistických služeb pochybuje. Zastupitelce Denise Pokorné (bezp., Za moderní Náchod) vadí, že radnice neposkytla dost informací a upřednostňuje soukromé organizace přes vlastními. Jako policistka se také pozastavila nad tím, že by v hotelu město chtělo zřídit krizový byt třeba pro oběti domácího násilí, když se stává, že útočníci násilí ještě eskalují a chráněné osoby se snaží navštívit.

Upozornila také, že když se Domovinka přesune do kupovaného hotelu, vypadne tím z rozsáhlého projektu přístavby v Městském středisku sociálních služeb Marie. „Projekt Domovinky pro seniory bez odborné diskuse vyňali z několik let připravovaného projektu Městského střediska sociálních služeb a bez jakéhokoli odůvodnění jej zadali Oblastní charitě,“ kritizovala na facebookovém profilu zastupitelka Pokorná, která působí v sociální komisi.

Změnu v městských plánech potvrdila i Iva Laštovicová, jež sociální komisi předsedá: „Město startovací byty ve své koncepci nemělo, řešil se v ní stacionář pro seniory. Ten měl vzniknout v přístavbě Marie, ale to se odložilo. Já jsem dostala informaci, že to bylo kvůli vysokým finančním nákladům. Tady město vidí, že finanční náklady budou nižší.“

Místostarosta Čtvrtečka zastupitelům potvrdil, že s úpravami Marie město dál počítá. Původně měly vyjít na sto milionů korun, v upravené podobě by mělo být možné uskutečnit je snadněji.

Radnice cílí i na zvýšení turistického ruchu u zámku. Plánuje například minizoo. Do bývalého letního kina, kde už roky sídlí oblíbená daňčí obora, by tak mohla přibýt hendikepovaná zvířata z městských lesů.

Opozice „kazí atmosféru“?

Dvouhodinovou debatou se však co chvíli nesly dozvuky kauzy loňské koupě 1,3 hektaru pozemků v Bělovsi za 22,4 milionu korun bez daně, které se dvakrát věnovali Reportéři ČT. Ti upozornili na možný střet zájmů advokáta Petra Šťovíčka a naznačili, že město mohlo už dříve získat pozemky od státu výhodněji než od soukromé firmy. Náchodská opozice a Transparency International pak podaly na advokáta stížnosti, ale kontrolní rada České advokátní komory (ČAK) je v červenci odmítla jako nedůvodné. Interní audit města nenašel pochybení.

Z nedávného vyjádření ČAK vyplynulo, že prodej patrně prověřuje policie. Starosta Jan Birke nyní vyčítal opozičníkům, že kauza zkomplikovala život jemu i rodině, ohradil se i proti zpochybňování znalce, který oceňoval pozemky v Bělovsi i nemovitosti u zámku. Také další koaliční zastupitelé vystoupili proti tomu, že opozice „kazí atmosféru“ a podsouvá radním nekalosti.

Trojkoalice, která drží 17 z 27 křesel, však v hlasování s přehledem uspěla. Pro bylo šestnáct zastupitelů, proti pět a tři se zdrželi.

V Náchodě nejde o konec jediné restaurace. Po loňském uzavření Zámeckého hotelu totiž stejní majitelé letos od září „dočasně“ zavřeli i hotel Vyhlídku nad Náchodem.