Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Autor: ,
  11:47
V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze kyvadlově. Kolony po ránu sice nevznikaly, město se jich však obává.

Přestavba okružní křižovatky na silnici I/33 nedaleko hypermarketu Albert začala v půli března. Dosud tam auta jezdila oběma směry po jedné polovině budoucího kruháku.

Ráno už policisté přehradili část silnice a přesměrovali provoz na hotovou část rondelu, přiléhající k budovanému obchvatu. Čekalo se, až se rozpustí ranní špička. Důvodem bylo, že na středních školách se od pondělka píší didaktické testy ve společné části maturit.

„V pár minutách začínáme,“ hlásila po osmé hodině mladá žena s vysílačkou, která zastavovala auta ve směru od města.

Při stavbě první poloviny kruhového objezdu jezdila auta obousměrně po jednom pruhu, nově je doprava kyvadlová a očekávají se kolony (4. května 2026).
Při stavbě první poloviny kruhového objezdu jezdila auta obousměrně po jednom pruhu, nově je doprava kyvadlová a očekávají se kolony (4. května 2026).
Při stavbě první poloviny kruhového objezdu jezdila auta obousměrně po jednom pruhu, nově je doprava kyvadlová a očekávají se kolony (4. května 2026).
Při stavbě první poloviny kruhového objezdu jezdila auta obousměrně po jednom pruhu, nově je doprava kyvadlová a očekávají se kolony (4. května 2026).
Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s Polskem kyvadlově po polovině křižovatky (4. května 2026).
15 fotografií

Město varovalo před kolonami. Spediční firmy i automobilisty vyzvalo, ať se Náchodu v těchto týdnech vyhnou. Zásadní problém se změnou provozu nenastal. Od Polska sice najížděly kamiony, ale stály nejvýš k hraničnímu mostu. Z obou stran se tvořily fronty jen asi deseti aut.

„Máme tu celkem pět pracovníků, jeden bude ke střídání, dva řídí provoz tady a dva jsou ještě na okružní křižovatce u Kauflandu. Zabezpečují, aby řidiči nestáli v kruhovém objezdu, když se odtud potáhne kolona. To je největší zlo, kvůli tomu se v Náchodě tvoří většinou kolony, protože se auta postaví do kruháku a ti, co by mohli jet dál, pak neprojedou. Když tady bude kolona, pracovníci zastaví další kruhový objezd, dokud se to neuvolní,“ vysvětluje Lukáš Klofera, který zajišťuje pro stavbaře řízení dopravy.

„Kolegové pohlídají, když se auta začnou štosovat u Kauflandu. Jsme tu první den a uvidíme vývoj situace, jak to bude vypadat dál. Domluvíme se stavbou, jak přizpůsobíme počet personálu. Ale zatím vidíte, jak to tu vypadá,“ obhlíží Lukáš Klofera docela klidnou situaci.

Raději jeďte jinudy. Náchod čeká velké obtíže při stavbě kruháče, hrozí i kolaps

Pracovníci s terčíky budou pouštět auta kyvadlově vždy od 5:30 do 18:00. Pak je vystřídají semafory.

V okolí se pohybuje několik policejních hlídek. „Začali jsme teprve před deseti minutami, uvidíme, co přinese pondělek a pak noc. To už tu budou fungovat semafory, které řidičům ukáží, kdy se mají připravit k odjezdu. Uvidíme, jestli si vzali k srdci varování, že se Náchodu mají vyhnout,“ glosuje jeden z policistů, který šel obhlédnout, kolik aut stojí před křižovatkou.

Stavbaři okamžitě přistavili frézu a hned začali odstraňovat asfalt ze staré části křižovatky. Odváželi také betonové zábrany, kolem nichž auta dříve projížděla. Po chodníku hned vedle strojů se sem tam proplete cyklista nebo chodec.

„Dá se tady vůbec projít? Potřebuji se dostat na celní správu. Jdu pěšky, protože to mám kousek, a zpátky se vrátím kolem řeky. Vypadá to ale zatím, že to stavbaři mají docela ošéfované, že to snad nebude tak hrozné,“ hodnotí obyvatelka z nedalekého paneláku u Běloveské ulice. Z oken má výhled na hlavní tah na Polsko, dost často to tu prý s dopravou nestojí za nic.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V obchodní zóně kolem Kauflandu je docela živo, křižovatkou se lidé až zase tolik neznepokojují. „Přijeli jsme do Náchoda přes Polsko a stejně tak se i vrátíme domů. Nijak zvlášť jsme se proto stavby neobávali. Do Náchoda teď ale pojedeme autem, jen když budeme muset třeba k doktorovi, jinak ne. Syn to vyřešil tak, že jezdí vlakem,“ popisuje Hana Strajner z Velkého Poříčí, která má právě za sebou velký nákup a odjíždí.

V druhé etapě přestavby křižovatky se počítá pouze s kyvadlovým provozem. Pro cestování autem směrem na Hronov a Broumov řidiči mohou zvolit trasu přes Českou Skalici a Červený Kostelec.

Informace o dopravní situaci v Náchodě se dají najít na webu města i jeho sociálních sítích, k dispozici jsou záběry z webových kamer. Policie chystá zvýšený dohled, může dojít na dočasná opatření, například otočení směru v ulici Volovnice, kterou auta z centra míří ke křižovatce U Itálie.

Náchod patří v Královéhradeckém kraji k městům nejvíce zatíženým dopravou. Denně přes něj projede 24 tisíc osobních aut a asi šest tisíc kamionů.

Závěr obstaralo bourací kladivo. Tunel na obchvatu Náchoda je proražený

Okružní křižovatka vzniká na výpadové silnici do Polska asi 500 metrů před hraničním přechodem. Bude se z ní také vyjíždět na nyní budovanou přeložku silnice směrem na Hronov. Obchvat Náchoda v Bělovsi skončí mimoúrovňovou křižovatkou v sousedství rondelu.

Přeložku silnice II/303 z Náchoda na Hronov buduje Královéhradecký kraj, měla by být hotová na konci letošního roku. Stavba obchvatu, který z Náchoda odvede tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové na Polsko a na Broumovsko, začala loni v březnu. Hotová má být v roce 2028.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026)

V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy...

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

V řece našli mrtvou ženu s jizvou, nikomu nechybí. Policie žádá o pomoc

Žena nalezená v Labi ve Vrchlabí

Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním ženy, jejíž tělo se našlo v neděli v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a nařídil soudní pitvu....

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

Vzácní bongové jsou po půl století zpět v Africe, pomohl Safari Park i Zoo Praha

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své...

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své domoviny v Keni. Přesun zvířat, jejichž předky dovezl před 52 lety do Dvora Králové Josef Vágner, má posílit divokou...

Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...

3. května 2026,  aktualizováno  17:41

AI recepční zvedá tržby, říká krkonošský hoteliér. S projektem chce prorazit i v zámoří

Premium
Filip Linek a holobox

Měl problém sehnat personál, založil proto start-up a vložil do něj desítky milionů s cílem vyvinout virtuální AI recepční. Filip Linek, jenž je od roku 2019 ředitelem a spolumajitelem hotelového...

3. května 2026

Otáčím kormidlo. Mihálik překonal zranění i kritiku a přiblížil Hradec evropskému snu

Premium
Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Když před osmi lety odklepl fotbalový Jablonec jeho přestup do Nizozemska, otevírala se před Ondřejem Mihálikem nová výzva. Jenže přišlo vážné zranění a vysněná štace v Alkmaaru se smrskla na dva...

3. května 2026

Na horské dráze v Hradci se srazily vozíky, devět lidí se zranilo

Ilustrační foto.

Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové utrpělo odpoledne lehčí zranění devět lidí. Na malé horské dráze se srazila dvě vozítka, sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková.

2. května 2026  19:15

Baletka i bubeník. Drak vezme děti do pokojíku, kde ožijí rozbité hračky

Inscenace hradeckého Divadla Drak pro děti To je hračka! sází na překvapení.

Groteska si žádá vykřičník. Pokud tvůrčí tým – režisérka a choreografka Veronika Poldauf Riedlbauchová, scénografka Marianna Stránská a autor hudby Jan Čtvrtník – chtěl v královéhradeckém Divadle...

2. května 2026  7:17

Zámek v Rychnově láká na britský gospelový sbor, vystaví krajky i řezby

Zámek v Rychnově nad Kněžnou (29. dubna 2026)

Prvním květnovým dnem začíná nová návštěvnická sezona na Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Znovu přinese oblíbené prohlídky s hraběnkou, novinkou je otevření kavárny. Sezonu zpestří prodejní...

1. května 2026  7:31

Hradec se nezdráhá posilovat. Pokusí se nastartovat útočníka z Vítkovic

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Další posilou hokejistů Hradce Králové je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva...

30. dubna 2026  16:35

Raději jeďte jinudy. Náchod čeká velké obtíže při stavbě kruháče, hrozí i kolaps

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní...

Značné komplikace čekají od pondělí 4. května řidiče v Náchodě. Důvodem je pokračující přestavba okružní křižovatky nedaleko hraničního přechodu. Ta už sice trvá měsíc a půl, dosud tam však auta...

30. dubna 2026  15:44

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné části kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:48

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

30. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ústecká úleva, Sluneta proti Opavě zvrátila druhé čtvrtfinále. Hradec slaví záchranu

Ústečtí basketbalisté slaví výhru nad Opavou.

Basketbalisté Slunety Ústí nad Labem zareagovali na úterní porážku s Opavou výhrou 93:86 a po dvou zápasech na severu Čech je čtvrtfinálová série NBL vyrovnaná 1:1. Další dva zápasy teď budou hostit...

29. dubna 2026  21:29

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

29. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  15:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.