Raději jeďte jinudy. Náchod čeká velké obtíže při stavbě kruháče, hrozí i kolaps

Autor:
  15:44
Značné komplikace čekají od pondělí 4. května řidiče v Náchodě. Důvodem je pokračující přestavba okružní křižovatky nedaleko hraničního přechodu. Ta už sice trvá měsíc a půl, dosud tam však auta mohla jezdit oběma směry. V nastávající druhé etapě se však nově počítá jen s kyvadlovým provozem. Město varuje před kolonami. Stavba potrvá do 14. června.
V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní křižovatky. (16. března 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

28 fotografií

Dopravní omezení se nachází na hlavním tahu do Polska, a to v Bělovsi nedaleko Albertu. Stavbaři tam budují nový kruhový objezd, který napojí rozestavěný obchvat Náchoda a přeložku do Velkého Poříčí.

„Provoz na hlavním tahu silnice I/33 (E67) bude veden kyvadlově pouze jedním jízdním pruhem, doprava bude řízena regulovčíky nebo světelnou signalizací,“ uvedla mluvčí radnice Nina Adlof.

„Poprvé se mi klepe hlas.“ Zahájení stavby obchvatu Náchoda starostu dojalo

„Očekáváme výrazné zdržení, dlouhé kolony a velmi komplikovaný průjezd městem. Vyzýváme všechny řidiče, pokud je to jen trochu možné, vyhněte se od 4. května průjezdu Náchodem, využijte alternativní trasy nebo jiné hraniční přechody,“ řekla mluvčí.

Pro cestování autem směrem na Hronov a Broumov řidiči mohou zvolit trasu přes Českou Skalici a Červený Kostelec. Informace o dopravní situaci v Náchodě se dají najít na webu města i jeho sociálních sítích, k dispozici jsou záběry z webových kamer.

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní křižovatky. (16. března 2026)
V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní křižovatky. Průjezd je příští tři týdny obousměrný, pro kamiony je to těsné. (16. března 2026)
Kvůli omezení na okružní křižovatce se v Náchodě směrem z polské strany tvoří dlouhé kolony aut a kamionů. Na snímku je starosta Náchoda Jan Birke. (16. března 2026)
Náchod čekají dopravní omezení na I/33 při stavbě okružní křižovatky u Albertu. Druhá etapa potrvá od 4. května do 14. června 2026.
28 fotografií

Náchodští také vyzvali spediční firmy a všechny tranzitní dopravce, aby zvážili jiné trasy nebo hraniční přechody. Pokud nákladních aut neubude, hrozí podle radnice výrazné kolapsy.

Zablokovaná křižovatka spustí domino

Policie už ohlásila, že ve špičkách na křižovatkách a dalších exponovaných místech nasadí hlídky dopravní i pořádkové policie.

„Nejsme na místě pouze jako dozor, ale především proto, abychom aktivně pomohli městu toto období zvládnout s co nejmenšími dopady na plynulost dopravy. Prosíme veřejnost o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost,“ uvedl náchodský policejní ředitel Radek Bohuslav.

Už se začátkem dopravních omezení v březnu se ukázalo, že někteří řidiči najížděli do okružních křižovatek, aniž je mohli opustit, a tím zablokovali provoz. Policisté proto zdůrazňují dodržování pravidel, aby silnice zůstaly průjezdné pro sanity, policii i hasiče.

16. března 2026

„Nevjíždějte do křižovatek, pokud za nimi nemůžete pokračovat v jízdě. Zablokování jediné křižovatky či okružní křižovatky může spustit dominový efekt a ochromit dopravu v celém městě. Udržujte plynulost provozu. Nevytvářejte zbytečné mezery, zároveň se však plně soustřeďte na řízení. Respektujte pokyny policistů a osob pověřených řízením dopravy. Jejich pokyny mají v této situaci přednost před dopravním značením,“ zmínila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Město, stavební firmy i investoři, tedy Ředitelství silnic a dálnic a Královéhradecký kraj, budou situaci vyhodnocovat. Může tak dojít i na přechodná opatření v dopravě, například otočení jednosměrného provozu v ulici Volovnice.

Kvůli stavbám obchvatu a přeložky je navíc až do konce listopadu zcela zavřená část Kladské ulice v úseku od železničního přejezdu po napojení do Polské ulice na I/33. Týká se to cyklistů i pěších.

Obchvat dokončí v roce 2028

Náchod patří v Královéhradeckém kraji k městům nejvíce zatíženým dopravou. Denně přes něj projede 24 tisíc osobních aut a asi 6 tisíc kamionů.

Okružní křižovatka vzniká na výpadové silnici do Polska u hypermarketu Albert asi 500 metrů před hraničním přechodem. Bude se z ní také vyjíždět na nyní budovanou přeložku silnice směrem na Hronov. Obchvat Náchoda v Bělovsi skončí mimoúrovňovou křižovatkou v sousedství rondelu.

Závěr obstaralo bourací kladivo. Tunel na obchvatu Náchoda je proražený

Přeložku silnice II/303 z Náchoda na Hronov buduje Královéhradecký kraj, měla by být hotová na konci letošního roku. Stavba obchvatu, který z Náchoda odvede tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové na Polsko a na Broumovsko, začala loni v březnu. Hotová má být v roce 2028.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.