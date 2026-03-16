Kvůli stavbě křižovatky se tvořily kolony směrem z Polska. Kamiony kácely značky

Mezinárodní silnice bývá značně vytížená právě o pondělcích, kdy najíždějí kamiony.
„Kolona se už od dopoledne tvoří ze směru od Polska, chvílemi jede, chvílemi stojí. Průjezd křižovatkou je rozdělený do dvou pruhů, mezi nimi stojí plastové značky, ale dělníci je pořád musejí přenášet a narovnávat, protože kamiony se tam stěží vejdou a značky se při jejich průjezdu kácí,“ řekl fotograf iDNES.cz z místa.
První etapa omezení potrvá do 3. května, v obou směrech přes křižovatku pojedou auta vždy jedním pruhem. Na zavřené polovině křižovatky už dělníci frézují asfalt.
Rozsáhlejší kolony se čekají v další etapě od 4. května do 14. června, kdy se bude jezdit kyvadlově jedním jízdním pruhem a dopravu bude řídit pověřený pracovník nebo semafor.
Až do konce listopadu navíc bude zcela zavřená část Kladské ulice v úseku od železničního přejezdu po napojení do Polské ulice na I/33. Týká se to cyklistů i pěších.
Hypermarket Albert zůstává otevřený, dá se k něm dostat novým sjezdem asi sto metrů blíže k hranici.
Radnice požádala dopravce, aby se Náchodu v době stavby vyhnuli. Po dohodě mezi městem, krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic, stavební firmou a policií je možné, že v případě dopravních potíží by následovala další přechodná dopravní opatření. Například může dojít na otočení směru jízdy v ulici Volovnice.
Náchod patří v Královéhradeckém kraji k městům nejvíce zatíženým dopravou. Denně přes něj projede 24 tisíc osobních aut a asi 6 tisíc kamionů.
Stavbaři na obchvatu Náchoda chystají první tunel, trhací práce začnou v říjnu
Okružní křižovatka roste na výpadové silnici do Polska u hypermarketu Albert asi 500 metrů před hraničním přechodem. Bude se z ní také vyjíždět na nyní budovanou přeložku silnice směrem na Hronov. Obchvat Náchoda v Bělovsi skončí mimoúrovňovou křižovatkou v sousedství rondelu.
Přeložku silnice II/303 z Náchoda na Hronov buduje Královéhradecký kraj, měla by být hotová na konci letošního roku. Stavba obchvatu, který z Náchoda odvede tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové na Polsko a na Broumovsko, začala loni v březnu. Hotová má být v roce 2028.
