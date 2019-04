Řidiči v Náchodě si protrpí jaro s objížďkami, sešly se dvě stavby

Firma, která revitalizuje železniční trať v okolí Náchoda, uzavřela železniční přejezd v ulici Kapitána Jaroše u okružní křižovatky nedaleko Kauflandu od úterý do 27. května.

Od 29. dubna do 27. května bude uzavřen i přejezd v ulici Kladská u bývalé železniční zastávky v Bělovsi.

„Pro oba přejezdy povede objízdná trasa po silnici II/303 po ulici Kladské, na okružní křižovatku ´u Itálie´, podjezdem pod železniční tratí, na okružní křižovatku ´Čedok´ a po silnici I/33 v ulici Běloveská a Polská obousměrně,“ upozornila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Pro vozidla vyšší než 4,1 metru bude umožněn průjezd přes železniční přejezd u nádraží, ale v případě, že budou po průjezdu přejezdu potřebovat jet na Hradec Králové, budou muset odbočit vlevo směr Polsko, dojet na okružní křižovatku u Kauflandu, obkroužit ho a vrátit se zpět. Mění se také dva spoje MHD.

Částečná uzavírka začala úterkem také v centru Náchoda, kde město buduje dopravní propojení pod železniční tratí mezi ulicemi Parkány a Raisova. Už také upravuje křižovatku Poštovní ulice s Parkány.

Do 30. června tam platí částečná uzavírka ulic Parkány a Poštovní. Z ulice Parkány není možné odbočit na Masarykovo náměstí a do ulic Hronova a Krámská, pro příjezd bude nutné využít ulici Tyršova a Masarykovo náměstí. Výjezd z Masarykova náměstí a ulic Horova a Krámská bude možný pouze vlevo a pak ulicí Volovnice na okružní křižovatku ´Itálie´.

Ulice Parkány bude v prostoru křižovatky jednosměrná od ulice Riegrova do ulice Volovnice. Z ulice Hurdálkova bude možné vyjet pouze ulicí Volovnice.

Náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová už během úterka varovala, že by se doprava ve špičce mohla až zastavit. Očekávala, že doprava zhoustne zejména kvůli vytíženému uzlu na okružní křižovatce ´Itálie´, což ale nenastalo. „Právě jsem přes město projížděla, ale není to tak velký rozdíl oproti běžným dnům,“ popsala Eva Prachařová krátce po 16. hodině.

Po poledni se táhla kolona až od Kauflandu směrem na Náchod, takže nadšeni nejsou ani místní, protože se to ještě zhorší s druhým zavřeným přejezdem.

„Ráno to byl taky mazec, málem jsme přijeli pozdě do školy, hrůza. Kdyby alespoň ráno byla stopka pro kamiony od 7 do 8 hodin,“ posteskla si Dagmar Fantová na facebookovém profilu města. Na mezinárodním tahu přes Náchod na Polsko je to však nemyslitelné.