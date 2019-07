Náchod drží smutné prvenství v žebříčku nehod. Radní sázejí na obchvat

Pulzující mezinárodní silnice do Polska s tisíci kamiony činí z Náchoda místo, kde jde o život.

Když tady na Pražské ulici dělníci dokončovali před půldruhým rokem poslední etapu oprav a kamiony se sunuly ke hranici v koloně v zúženém pruhu, před jeden z nich na křižovatce u mlýna vykročila odpoledne jednaosmdesátiletá chodkyně. Náklaďák ji zachytil, porazil a žena na místě zemřela.

„Lidé tady říkají, že za to řidič ani nejspíš nemohl,“ glosovala nedlouho po tragické nehodě Lenka Palečková z Náchoda. Sama jako cyklistka však přiznala, že se po opravené Pražské ulici nepustí ze strachu, protože nově namalované cyklopruhy přivádějí kolaře do příliš těsné blízkosti kamionů.

Naštěstí tak vážná nehoda, jako byla ta z října 2017, se od té doby v Náchodě neopakovala. Předtím ale zahynul muž sražený autem na přechodu u mlýna nebo penzistka, která přecházela u Lidlu mimo přechod.

Dopravních nehod je v Náchodě čím dál více. Zatímco v roce 2013 jich policisté vyšetřovali 126, každým rokem jich přibylo až na loňských 160, z nichž osm skončilo s těžkým zraněním. Méně závažné nehody si řidiči řeší euroformulářem a do statistik se ani nedostanou.

V žebříčku nehodovosti ČP index je tak Náchod neblaze proslulý. Za patnáct let se umístil v poslední desítce v republice dvanáctkrát, z toho nejnižší příčku obsadil už třikrát. Jedinou světlou výjimkou v polovině žebříčku byl pouze rok 2010.

Vedení města se proto špatné statistice ani příliš nepodivuje. „Nemůže to být jinak, městem vede mezinárodní tah na Polsko a vlivem oprav na dálnici D1 a postupem výstavby na R35 kamionová doprava přes Náchod roste,“ řekl poslanec a starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD).

„Bohužel mám informace, že se to lepšit nebude, už se to začíná projevovat i kolonami z polské strany. Než by řidiči volili cestu přes Ostravu, jedou raději přes Náchod. Dokud město nebude mít obchvat, tak se doprava a bezpečnost v centru nezlepší, ale s tím se smířit nemůžu. Proto jsem rád, že jsme obchvat prosadili s kolegy do zákona,“ uvedl starosta.

Obchvat se vleče, stát poslal peníze aspoň na opravy průtahu

Šestikilometrová stavba za víc než 3 miliardy korun se však teprve připravuje a stát odhaduje její začátek optimisticky nejdřív na rok 2022.

Náchod a nehody 2016: 150 nehod - 2 mrtví, 8 těžce zraněných

2017: 179 nehod - 1 mrtvý, 13 těžce zraněných

2018: 160 nehod - 0 mrtvých, 8 těžce zraněných

(Poznámka: Celkem se v těchto letech stalo 32 vážných dopravních nehod, tj. s úmrtím nebo těžkým zraněním. Zdroj: Policie ČR)

Než se budoucí obchvat přes různé protesty a odvolání domohl aspoň platného územního rozhodnutí, zabralo to dvacet let. Mezitím se starostovi povedlo dojednat u ministra dopravy Víta Bárty 300 milionů korun na opravu průtahu I/33 a I/14 ve vnitřním městě. Peníze nakonec do města skutečně přitekly, i když se ministři rychle střídali.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak v letech 2012 až 2017 zaplatilo za rekonstrukci všech okružních křižovatek i hlavních silnic ve městě. Žádné další úpravy tady už neplánuje.

Nejvíc nehod v Náchodě hrozí na obou silnicích první třídy. Po úpravách na nich však přibyly ostrůvky, některé přechody se měnily na místa pro přecházení a projektant dodatečně napasoval na Pražskou ulici alespoň přidružené cyklopruhy, byť kontroverzní.

Policisté oceňují vznik ostrůvků, cyklopruhy či dřívější cyklostezky, které oddělují chodce a cyklisty od proudu aut. Pomáhá i odstavování kolon kamionů už na obchvatu České Skalice. V kontrastu k žebříčku nehodovosti tak policie paradoxně nehodnotí město Náchod jako zvlášť nebezpečné.

Podle policie není mnoho vážných nehod, hodně je lehčích

„Dopravních nehod s vážným zraněním zde není s ohledem na vysokou hustotou provozu mnoho. Policie zde eviduje více nehod, které jsou méně závažné,“ shrnula mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková. Připomíná ale, že prohřešky v Náchodě páchají i cyklisté, kteří jezdí po chodnících či přechodech, nebo chodci, kteří vstupují do silnice na přechodu, ale bez očního kontaktu s řidičem.

Žebříček ČP Index Krajská města v pořadí za 15 let (výběr):

1. Jihlava: 13 usmrcených, 102 vážných zranění

2. Pardubice: 26 usmrcených, 235 vážných zranění

6. Hradec Králové: 46 usmrcených, 276 vážných zranění (nejlepší byl rok 2014, kdy byl 1 člověk usmrcen, město tehdy obsadilo 1. místo žebříčku)

7. Praha: 521 usmrcených, 4 148 vážných zranění

13. České Budějovice - 51 usmrcených, 419 vážných zranění

Okresní města v pořadí za 15 let (vítěz a okresní města v Královéhradeckém a Pardubickém kraji):

1. Tachov

18. Jičín

29. Svitavy

37. Chrudim

42. Rychnov nad Kněžnou

54. Trutnov

58. Ústí nad Orlicí

59. Náchod (Zdroj: Žebříček ČP Index za léta 2004 až 2018, vychází ze statistik nehodovosti Policie ČR vztažených k počtu obyvatel měst, zohledňuje vážné dopravní nehody s úmrtími a vážnými zraněními.)

Aut je skutečně příliš. Poslední sčítání dopravy v roce 2016, které se koná v pětiletém intervalu, ukázalo, že na okružní křižovatce u někdejšího Čedoku projíždí v pracovní dny víc než 19 tisíc vozidel denně, z toho je přes 5 tisíc těžkých nákladních aut. To se ještě může zhoršit, až stavební firmy dotáhnou dálnici od Hradce Králové k Jaroměři.

„Je jisté, že v dohledné době bude dostavěn úsek D11 do Jaroměře, zato úsek z Jaroměře dál na Trutnov je v nedohlednu. Veškerá doprava z Jaroměře poté najede směrem do Náchoda. Křivka dopravy půjde nahoru a jedinou šancí je obchvat,“ uvedl starosta.

„Jiná dopravní opatření už bezpečnost v Pražské ulici nezlepší. Přechody pro chodce tu vedou přes hlavní proudy, protože není možné kvůli nadměrným nákladům vybudova nadchody. U podchodů bychom zase museli žádat o povolení u báňského úřadu vzhledem k minerálním vodám,“ vysvětlil starosta.

Kdyby D11 byla hotova, stavbu obchvatu by to asi znejistělo

Obchvat však nemusí Náchodu přinést žádnou spásu. „Každá nová silnice, zejména obchvat, se staví kvůli tomu, aby na něj mohlo víc aut. Je otázka jen několika let, než se město znovu zaplní. Už nyní je zacpané místními lidmi, kteří jezdí za nákupy i na krátkou trasu,“ řekl bývalý místostarosta a nyní člen dopravní komise Jaroslav Rohulán.

„Náchodu spíš pomůže dostavba dálnice D11, odborníci odhadují, že asi tři čtvrtiny dálkové kamionové dopravy se pak převede na dálnici. Celé je to výsledek jednání náchodských politiků za třicet let. Nejdříve chtěli vést dálnici do Polska přes Náchod, aby neustrnul ve vývoji, a pak se zaměřili aspoň na obchvat. V cizině je ale běžné stavět napřed dálnici a teprve pak další síť. Nikdo dneska neví, jestli po dostavbě D11 ještě bude obchvat potřeba. Otazníky kolem něj by pak byly silnější,“ uvedl Jaroslav Rohulán, který už dříve kritizoval slabou snahu radnice o lepší podmínky pro cyklodopravu v Náchodě.

Podle starosty nyní město dokončilo propojení ulic Janáčkovy a Poštovní skrz nový železniční podjezd, což má pomoci při dopravních zácpách. Chystají se ještě opravy některých krajských silnic. Město také plánuje propojit Kladskou ulici „bypassem“ na výpadovku na Hronov.

Silničáři spočítali, že na průtahu klesne doprava o polovinu

ŘSD předpokládá, že s novým obchvatem klesne množství aut v celé síti uvnitř Náchoda, což by mělo vést i k nižší nehodovosti. Nechalo si spočítat, jak se změní doprava v Náchodě i okolí v letech 2021, 2024, 2031, 2041 a 2050. Vzali v úvahu poslední údaje ze sčítání dopravy před třemi lety a výsledky směrového dopravního průzkumu provedeného při zpracování modelu.

„Z výsledků lze odvodit, že zprovozněním obchvatu a přesunem tranzitní dopravy dojde k poklesu intenzit na průtahu Náchodem o zhruba 45 procent v ulici Českoskalická na příjezdu od západu, ve směru na východ pak poklesnou intenzity jak na stávající silnici I/33 o zhruba 50 procent, tak na stávající silnici II/303, a to zhruba do 20 procent,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

„Na obchvatu se pak intenzity pohybují v severozápadní části mezi stávajícími silnicemi I/33 a I/14 do 10 tisíc vozidel za den, v severovýchodní části ke státní hranici kolem 7 tisíc v roce 2024. V roce 2050 pak překročí 12 tisíc, respektive 9 tisíc vozidel za den,“ doplnila mluvčí Ledvinová.

Průtah Náchoda se opravoval po šest sezon do konce roku 2017: