Jak velí tradice, nábřeží v Hradci opět opanuje jazz, blues i víno

Vrcholem jazzového podniku u Labe, na němž zazní i blues a dixieland, bude společné vystoupení Martinů Brunnerů, otce a syna. Freejazzový senior, flétnista Ventil dua i Kontrabandu Milana Svobody a dlouholetý dramaturg festivalu Jazz Goes to Town, poprvé v Hradci vystoupí s juniorem, klavíristou a ceněným skladatelem.

„Na třináctém ročníku se mi splní přání, o němž přemýšlím několik let: vidět a slyšet hrát vedle sebe na jevišti dva výtečné muzikanty a jazzmany – oba Martiny. Když loni junior přijel do Hradce s jazzrockovým projektem a otec se přišel podívat, neodolal jsem a přání jim předestřel. Jeden mne posílal za druhým, že někdy zajdou na pivo, protože spolu na jevišti ještě nehráli, že si to musí rozmyslet. A po pár měsících jsem dostal pozitivní odpověď, ale já je podezírám, že mne jen tak natahovali,“ říká pořadatel Karel Syrůček.

Svůj recitál nazvali Brunner² , tedy na druhou. „V minulých letech se řada přátel, ale i jazzových promotérů ptala, jestli někdy budeme hrát oba Brunnerové otec i syn spolu. Oba jsme odpovídali shodně. Každý hrajeme trochu něco jiného, Martin má svůj Martin Brunner Band a řadu dalších projektů včetně spolupráce s Lenkou Dusilovou nebo komponování hudby pro klasické komorní soubory nebo pro Concept Art Orchestra. Věnuju se hlavně improvizaci nejraději v duu s profesorem Konzervatoře Jaroslava Ježka, kytaristou Jaroslavem Šindlerem. To je pro mě nejvyšší radost,“ říká Brunner senior, jenž před časem vydal v Galénu vynikající sólové album Vernisage.

Letos Brunnerové dostali dvě nabídky na společné hraní, nakonec přijali tu od Karla Syrůčka. „Protože je to kolega, se kterým jsme v Hradci skoro dvacet let organizovali festival Jazz Goes to Town. Ten původní,“ říká flétnista.

Na Nábřeží jazzmanů už hrál ve všech možných sestavách. „Zbývá se synem. Co budeme hrát? Z logiky, že jde o jedno jediné první a poslední společné hraní, nechystáme nic prokomponovaného a secvičeného, naopak všechno bude volné a nepřipravené, tak jak to v jazzové hudbě má být. Zahraje kytarista Jirka Šimek, kolega z Kontrabandu, baskytarista Jakub Vejnar, na buben Roman Vícha, se kterým jsem si vždycky chtěl zahrát, no a jeden Brunner na flétnu a druhej na klávesy,“ těší se Martin otec.

Nejlepší hlas ve městě

Další osobností je berlínská zpěvačka Simone Reifegerste, která vystoupí v Triu. Zpěvačka a producentka koncertuje se skupinou Be Mine Or Run, s níž získala cenu německých kritiků za album Beautiful People.

„Mnoho slavných zpěváků by bylo hrdých na to, kdyby měli alespoň trochu její intenzity a výrazu,“ napsali o ní. Berlínský tisk ji označil za nejlepší hlas ve městě.

Na českém turné ji doprovodí saxofonista Joe Kučera, jenž hrál s Alexisem Kornerem, Tony Sheridanem, Jesse Ballardem či Bobem Lenoxem a v Čechách s Michalem Prokopem a Janem Hrubým. Se zpěvačkou natočil CD Am I. Třetím je pianista Vladimír Strnad, dlouholetý člen Kinsky Tria Prague.

Hostem ze Slovenska bude Juraj Schweigert, bluesman a hráč na diatonickou harmoniku. Vyrostl ve všestranného hráče, který je doma v blues, jazzu, country i fúzích.

„V roce 2014 mu Slovenská jazzová společnost udělila cenu za individuální provedení a zralý koncept na nové tváři jazzové soutěže Slovak. Juraj vede vlastní kapelu The Groove Time a spolupracoval rovněž s Aftertee Stanislava Pocajiho, Blues Clubem Juraje Turteva, Peter Lipa Bandem i se Slovenskou filharmonií. Jeho první album Novelty Shop z roku 2015 bylo nominováno na cenu za nejlepší CD, kterou uděluje Blues Foundation se sídlem v Memphisu,“ říká Karel Syrůček.



„S kapelou Groove Time se zúčastnil 6. ročníku European Blues Challenge v Torrita di Siena jako zástupce Slovenské republiky. Na World Harmonica Festival 2017 byl druhý v kategorii bluesové harmoniky a umístil se na 5. místě v kategorii jazz a melodie. Nejnovější letošní album Spin-Off zkoumající bluesové fúze s funkem, groovem, soulem a jazzem uslyšíme v Hradci,“ dodává.

Dále vystoupí domácí Zelená sedma, která hraje klasické dixielandové a ragtimeové skladby i písně Jaroslava Ježka, dále řízně elektrický Gamba Blues Band známý i z Jazz Goes to Town a hradecký Puzzle Jazz klavíristy Jiřího Pavlíka.

Součástí akce, na níž v minulosti vystoupili Beata Hlavenová, Ondřej Kabrna & Flying Hammond Trio, Steamboat Stompers či Martin Brunner & Jaroslav Šindler, je Hradecké nábřeží vinařů s českou i zahraniční produkcí a gastronomií. Vstup je zdarma.