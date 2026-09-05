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Na Sněžce klesla pocitová teplota pod nulu, silný vítr zastavil lanovku

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  10:45
Pohled na cestu ze Slezského domu na Sněžku, která je dnes už jednosměrná. Jde...

Pohled na cestu ze Slezského domu na Sněžku, která je dnes už jednosměrná. Jde o poslední dva kilometry před vrcholem. | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

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Na hřebenech Krkonoš se během jediného dne výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota v sobotu ráno klesla ke čtyřem stupňům Celsia a pocitová teplota kvůli větru byla jeden až dva stupně pod nulou. Vyplývá to z dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu hory.

V pátek večer bylo na Sněžce přes 13 stupňů. Silný vítr v sobotu ráno zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den, uvedl vedoucí lanovky Jiří Špetla.

V Peci pod Sněžkou bylo v sobotu ráno asi deset stupňů nad nulou, zatímco v pátek bylo ve středisku téměř 20 stupňů. Na hřebenové Luční boudě bylo ráno sedm stupňů. V noci na sobotu v Krkonoších pršelo, například ve Špindlerově Mlýna spadlo téměř deset litrů vody na metr čtverečný.

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Podle dat z Poštovny Anežka měl dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 90 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Když je horní úsek lanovky z Růžové hory na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z mezistanice Růžová hora na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.

Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Na hřebeny hor se lidé mohou dostat lanovkami z Janských Lázní na Černou horu, z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch, ze Špindlerova Mlýna na Medvědín a na Pláně, z Velké Úpy na Portášky nebo z Harrachova na Čertovu horu.

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