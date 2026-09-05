Na Sněžce klesla pocitová teplota pod nulu, silný vítr zastavil lanovku

V pátek večer bylo na Sněžce přes 13 stupňů. Silný vítr v sobotu ráno zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den, uvedl vedoucí lanovky Jiří Špetla.
V Peci pod Sněžkou bylo v sobotu ráno asi deset stupňů nad nulou, zatímco v pátek bylo ve středisku téměř 20 stupňů. Na hřebenové Luční boudě bylo ráno sedm stupňů. V noci na sobotu v Krkonoších pršelo, například ve Špindlerově Mlýna spadlo téměř deset litrů vody na metr čtverečný.
|
V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty
Podle dat z Poštovny Anežka měl dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 90 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Když je horní úsek lanovky z Růžové hory na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z mezistanice Růžová hora na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.
Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Na hřebeny hor se lidé mohou dostat lanovkami z Janských Lázní na Černou horu, z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch, ze Špindlerova Mlýna na Medvědín a na Pláně, z Velké Úpy na Portášky nebo z Harrachova na Čertovu horu.