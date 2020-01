Firmy v Královéhradeckém kraji jsou zatím opatrné, mzdy porostou pomaleji

Velké firmy, kde se dohody o mzdách uzavírají formou kolektivní smlouvy, i letos zaměstnancům přilepší. Tlačí je k tomu odbory, které často požadovaly stejný růst platů jako vloni. Jenže situace na pracovním trhu i v ekonomice se oproti loňskému lednu liší.

Zatímco vláda či experti odmítají hovořit o nastávající krizi, někteří šéfové velkých firem přiznávají, že již registrují pokles poptávky.

„Ono se o tom moc nemluví, ale cítíme to všichni. U nás v Jutě máme sortiment, v němž už od října nebo listopadu zaznamenáváme třeba 10procentní pokles poptávky. U jiných výrobků ale stále ještě nestačíme vyrábět. Když diskutuji s různými manažery, jsou na tom všichni stejně. Odhadujeme pokles o 10 až 15 procent,“ přiznal generální ředitel největší české textilky Juta ze Dvora Králové nad Labem Jiří Hlavatý.

Pokles objednávek zaregistroval v závěru loňského roku také výrobní závod společnosti Assa Abloy (dříve FAB) v Rychnově nad Kněžnou. „Nevíme, čím to je způsobené. Zákazníci zřejmě nechtěli mít koncem roku plné sklady,“ potvrdil informaci MF DNES předseda tamních odborů Václav Krunčík.

Podle ekonomů ke zpomalování české ekonomiky, která je do značné míry závislá na situaci v Německu a na dalších světových trzích, sice dochází, ale k panice není důvod.

„Nic nenasvědčuje tomu, že bychom si měli v blízké době zopakovat zkušenost roku 2008 nebo 2013,“ řekl pro iDNES.cz analytik ČSOB Petr Dufek.

„Byť vláda tvrdí, že žádná krize neexistuje a že dochází jen ke zpomalení růstu, já to tak nevidím. Myslím si, že krize přijde a bude to krize, která přijde z Německa. Za jak dlouho to bude? Řeknu vám dokonce, že už je tady,“ tvrdí předseda představenstva společnosti Atas elektromotory Náchod Otto Daněk, který je také místopředsedou Asociace exportérů.

Růst mezd kolem šesti procent

I přes ochlazení ekonomiky by měly mzdy letos vzrůst v průměru o zhruba 6 procent. Částečně tomu pomůže i stát, který od ledna zvýšil minimální mzdu z loňských 13 350 na 14 600 korun. To se v Česku týká 150 tisíc zaměstnanců, ale i dalších lidí, protože současně s minimální mzdou roste i takzvaná zaručená mzda podle odvětví.

Letos si polepší i státní zaměstnanci, jejichž tarifní platy plošně stoupnou o 1 500 korun. Týká se to nejen úředníků, ale také hasičů, policistů nebo lidí v sociálních službách. Výjimkou jsou učitelé, jejichž mzda vzroste o 8 procent, další dvě procenta navíc dostanou školy na osobní ohodnocení.

Podle odhadů ministerstva financí letos platy porostou v průměru o 5,7 procenta a průměrná mzda v Českou dosáhne částky 36 057 korun. Přestože to je solidní nárůst, bude menší než dosud.

„V posledních letech rostly platy poměrně výrazně, což souvisí s obrovským převisem poptávky zaměstnavatelů. Předpokládám, že růst bude pokračovat, avšak nebude tak výrazný,“ míní ředitel Krajské pobočky úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák.

„Odbory budou jistě tlačit na to, aby u nich ještě byl slušný růst, vývoj ekonomiky bude dobíhat, ale již nebude prostor pro zvyšování mezd tak výrazné, jaké jsme zaznamenali v minulých letech. Některé podniky již jsou na hraně konkurenceschopnosti a poptávka půjde celkově dolů. Trh zkrátka na zvýšení mezd již nebude tak tlačit,“ říká Martin Horák.

Juta počká na výsledky

Jeho slova potvrdil i továrník Jiří Hlavatý, jehož Juta zatím na zvýšení mezd nepřistoupila. Chce počkat na ekonomické výsledky za první čtvrtletí. Teprve poté se vedení firmy rozhodne, o kolik platy v textilce porostou.

„Je otázka, jestli dojde k výraznému snížení poptávky po zboží. To se pak promítne do strategie zvyšování platů. Pokud by mělo dojít třeba k 15procentnímu poklesu, což neočekáváme, chovali bychom se jinak. Pokud by to mělo vypadat jako v loňském roce, půjdeme do nárůstu o tři až pět procent,“ uvedl Hlavatý.

Upozornil však, že zvýšení mezd podnik neplánuje kvůli tomu, aby si udržel zaměstnance: „Z Juty prakticky nikdo neodchází a když, jsou to ti, co chodí každý týden do nové práce. U nás je to spíš z důvodu odměny za práci.“

Zvýšení platů o 6,5 procenta potvrdil výrobce těsnění do automobilů Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce na Náchodsku. Průměrná mzda tam vloni dosáhla 40 100 korun a na další 4 tisíce si zaměstnanci mohli přijít prostřednictvím benefitů. O 7 procent letos stoupnou tarifní mzdy ve společnosti Continental Barum, která má v regionu závody v Jičíně a Adršpachu.

V dalších velkých závodech v kraji se o platech ještě jedná. Největší zaměstnavatel v regionu, automobilka Škoda Auto, která má závody v Kvasinách na Rychnovsku a v krkonošském Vrchlabí, tradičně uzavírá kolektivní smlouvu až v prvním čtvrtletí. Současná smlouva je platná do konce března.

Podle týdeníku Škodovácký odborář začalo vyjednávání v listopadu, o samotných mzdách se však má jednat až v lednu. Dosud se vedení firmy s odboráři dohodlo na sociálních nákladech a roční pracovní době.

„Nad rámec kolektivního vyjednávání se Odborům KOVO podařilo vyjednat pětinásobné zvýšení prémie za výkon v uplynulém roce na 10 tisíc korun. Ta byla vyplacena spolu se mzdou a druhou polovinou zaručeného bonusu začátkem prosince,“ uvedli odboráři ve svém týdeníku.

Automobilka tradičně průběh vyjednávání nekomentuje. „Téma budeme komunikovat později spolu s dalšími výsledky,“ sdělila mluvčí závodu v Kvasinách Martina Gillichová.

Jednání jdou do finále

O platech se stále jedná také v náchodském Atasu. Podle Otto Daňka k úpravám tarifů dojde, ale přesná výše zatím není dohodnuta. Akcionáři o ní rozhodnou až začátkem roku. Do finále spěje také vyjednávání v rychnovském závodu Assa Abloy (dříve FAB).

„Vloni se platy zvedaly v průměru kolem 8 procent. Letos to bude nižší. Dokud to není uzavřené, nechci pouštět na veřejnost přesná čísla. Vzhledem k situaci, která začíná být ve státě i všude okolo, myslím, že to máme vyjednané docela dobře. Musíme stát oběma nohama na zemi. Myslím, že lidé by mohli být spokojení,“ řekl předseda odborové organizace při FAB Václav Krunčík.

Na zvýšení platů se zatím odboráři nedohodli ani v nemocnicích krajského zdravotnického holdingu. Poslední vyjednávání na začátku prosince skončilo několika modely možného navýšení platů v několika kategoriích.

„Nemocnice společně nabízejí nárůst mezd průměrně o 1500 korun, na který odbory zatím nepřistoupily. O další navýšení v rámci závazku veřejné služby chtějí požádat přímo na krajském úřadě,“ uvedla mluvčí holdingu Lucie Chytilová.

V krajských nemocnicích v Náchodě, Trutnově, Jičíně a Dvoře Králové nad Labem pracuje celkem 3229 lidí. Celková průměrná mzda tam vloni byla 39 902 korun, u lékařů 82 354 korun. Hotovo už je jednání ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde průměrná mzda všech zaměstnanců vloni činila 47 693 korun. Letos poroste o 5,5 procenta.