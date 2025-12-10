Předsedkyně odvolacího senátu Městského soudu v Praze Petra Benešová řekla, že popis skutku v rozsudku obvodního soudu je zmatený, nepřehledný a neobsahuje nic, co by dokazovalo, jak by děkanka ovlivňovala zakázky. Případ proto vrátila obvodnímu soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl.
„Popis skutku, jak je prezentován v rozsudku, potažmo již v obžalobě, je velmi zmatený, nepřehledný a neodráží nic, co by mohlo dovodit závěr o tom, jakým způsobem paní obžalovaná spolupracovala a ovlivňovala zakázky, které získala firma Merbak. Jednoznačně tam chybí časové souvislosti, popis skutku, kdy částečně tam řada věcí vůbec nepatří, nedává smysl, věty jsou nepřehledné, kdy v popisu skutku jsou najednou nějaké věty týkající se komunikace, kdy není zřejmé, jaké zakázky se to týká a není nikde popsáno, co konkrétně paní obžalovaná dělala, kdy a jakým způsobem konkrétní zakázku ovlivnila,“ uvedla předsedkyně senátu Petra Benešová.
„Není nikde popsáno a z žádného důkazu nevychází, že by najisto paní obžalovaná věděla, že pan Dresler je jakýmkoli způsobem propojený se společností Merbak, jež již byla pravomocně odsouzena,“ řekla soudkyně.
Myslivcová Fučíková v minulosti vinu odmítla, z dnešního jednání se omluvila. Do médií univerzita dnes rozeslala její stanovisko.
„Konstatuji, že jednání, které je mi kladeno za vinu, se nezakládá na pravdě a od počátku to odmítám. Věřím, že nové projednání soudu prokáže, že jsem nejednala úmyslně, nikoho jsem nezvýhodnila a neměla jsem žádnou rozhodovací pravomoc ve výběrových řízeních týkajících se předmětných zakázek,“ sdělila děkanka.
Obžaloba tvrdí, že Myslivcová Fučíková v souvislosti se zadáním pěti zakázek Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (nyní Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany) poskytla svému kolegovi Jiřímu Dreslerovi neveřejné informace o výši peněz, které jsou na projekty vyčleněny.
Dreslerova firma, kterou skrytě řídil ještě s jedním mužem a kde jako jednatelka figurovala další žena, pak zakázky získala. Zakázky UHK děkanka podle obžaloby firmě zadala napřímo.
Státní zástupce tvrdí, že za to Myslivcová Fučíková požadovala zaslání notebooku za alespoň 60 tisíc korun. Obvodní soud pro Prahu 6, jehož rozsudek dnes odvolací senát zrušil, v září konstatoval, že u zakázek vojenské fakulty byla vina prokázána, zakázky UHK však děkanka napřímo zadat podle svých pravomocí mohla. Univerzita tak podle soudu činila i v dalších případech.
Myslivcová Fučíková vinu v červnu před soudem odmítla, podle svých slov nevěděla o tom, že Dresler ve firmě figuruje. To se neprokázalo ani podle dnešního rozhodnutí odvolacího soudu.
Děkanka v létě popsala, že s mužem byli kolegové, měli spolu několik společných grantů a často si o nich volali či psali. Dresler a dva zbylí obžalovaní už se státním zástupcem uzavřeli loni na podzim dohody o vině a trestu, podle serveru Aktuálně.cz přijali peněžité tresty a žena také tříletý zákaz řízení firem.
Muži, kteří byli v době popisované obžalobou v armádě, podle žalobce firmu řídili skrytě, jako vojáci totiž nemohli firmu založit ani řídit.