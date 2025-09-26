Soud potrestal děkanku hradecké univerzity za vynášení informací o zakázkách

Autor: ,
  14:40
Za vynášení informací o veřejných zakázkách Univerzity obrany dnes Obvodní soud pro Prahu 6 potrestal děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou peněžitým trestem 100 tisíc korun. V části obžaloby týkající se zakázek UHK soud děkanku osvobodil.
Fotogalerie3

Děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová Fučíková. | foto: archiv UHK

Žena se dnešního jednání nezúčastnila, v minulosti vinu odmítla. Rozsudek není pravomocný.

Při ukládání trestu soudkyně zohlednila, že děkanka dosud nebyla trestaná a také to, že míra jejího zapojení do trestné činnosti byla nižší.

„Dospěla jsem k závěru, že je na místě uložit paní obžalované peněžitý trest,“ uvedla soudkyně. Státní zástupce navrhoval, aby soud ženě uložil i dvouletý podmíněný trest, ten by ale podle soudkyně nebyl přiléhavý.

Státní zástupce v obžalobě tvrdil, že Myslivcová Fučíková v souvislosti se zadáním pěti zakázek Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (nyní Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany) poskytla svému kolegovi Jiřímu Dreslerovi neveřejné informace o výši peněz, které jsou na projekty vyčleněny. Dreslerova firma, kterou skrytě řídil ještě s jedním mužem a kde jako jednatelka figurovala další žena, pak zakázky získala.

Zakázky UHK žena podle obžaloby firmě zadala napřímo. Státní zástupce tvrdí, že za to Myslivcová Fučíková požadovala zaslání notebooku za alespoň 60 tisíc korun.

Soudkyně děkanku odsoudila pouze za zakázky vojenské fakulty, u dvou zakázek pro UHK ji obžaloby zprostila. „Mám za to, že v souladu s rektorským výnosem paní obžalovaná mohla tento nákup zadat napřímo,“ řekla soudkyně s tím, že tak sama univerzita činila i v dalších případech.

Myslivcová Fučíková vinu v červnu před soudem odmítla, podle svých slov nevěděla o tom, že Dresler ve firmě figuruje. Popsala, že s mužem byli kolegové, měli spolu několik společných grantů a často si o nich volali či psali.

Dresler a dva zbylí obžalovaní už se státním zástupcem uzavřeli na podzim loňského roku dohody o vině a trestu, podle severu Aktuálně.cz přijali peněžité tresty a žena také tříletý zákaz řízení firem. Muži, kteří byli v době popisované obžalobou v armádě, podle žalobce firmu řídili skrytě, jako vojáci totiž nemohli firmu založit ani řídit.

Myslivcová Fučíková v červnu uvedla, že rezignaci na post děkanky v souvislosti se soudním řízením nezvažuje. Přírodovědeckou fakultu UHK má řídit do roku 2028. Vedení fakulty převzala v roce 2024.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Okruh kolem Rozkoše zvládne skoro každý, cyklisté narazí na kiosky i pláže

Redakce iDNES.cz vyzkoušela nový cyklookruh okolo vodní nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Kolaře čeká pohodový výlet přírodou, s výhledem na hladinu východočeského moře i vzdálené Krkonoše....

Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku

Česko zažilo první sněhovou noc. Bílá zimní pokrývka dopadla na horu Praděd na severu Moravy. Meteorologové uvedli, že sníh je od rána i na nejvyšší hoře Sněžce, kde teplota kvůli silnému větru...

Motorkář na Hradecku zahynul při srážce s autem, to potom vzplálo

Kriminalisté hledají svědky středeční tragické nehody u Lochenic na Královéhradecku, při níž zemřel motocyklista. Srazil se s osobním autem, řidička je zraněná. Policie zajistila motocykl i auto a...

Soud potrestal děkanku hradecké univerzity za vynášení informací o zakázkách

Za vynášení informací o veřejných zakázkách Univerzity obrany dnes Obvodní soud pro Prahu 6 potrestal děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou...

26. září 2025  14:40

Lepší parkování v nemocnici. Nový dům pojme 900 aut, stát by mohl v roce 2028

Parkovací dům u Fakultní nemocnice Hradec Králové s kapacitou 899 míst by mohl v případě příznivého vývoje stát na konci roku 2028. Stavba za odhadových půl miliardy korun bez DPH by měla zásadně...

26. září 2025  13:40

U Týniště roste nový most přes Orlici, firma chce mít betonáž do zimy

Nový most přes řeku Orlici mezi Týništěm a Albrechticemi na Rychnovsku už dostává obrysy. Jeřáb ve čtvrtek usadil na pilíře betonové nosníky, další přijdou na řadu dnes. Hned několik jeřábů pracovalo...

26. září 2025  12:12

Ve sněmovně mi vadí arogance moci, už se to otočí, doufá Berkovcová z ANO

Trpělivě stoupá v hierarchii hnutí ANO i na českém politickém žebříčku. Ani oponenti ve sněmovně nemohou o Janě Berkovcové říct, že by byla politickou rychlokvaškou. Z opoziční zastupitelky zvolené...

26. září 2025  8:47

Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí finský obránce Tommi Kivistö. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství světa podepsal na východě Čech smlouvu do konce roku s opcí...

25. září 2025  18:43

Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka

Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske za návštěvu rozhodčích dlouho po skončení utkání v Hradci Králové trest nedostane. „Disciplinární komise neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení...

25. září 2025  17:03

Ohroženému hořečku se v Krkonoších nebývale daří

Metro.cz

Z několika desítek kusů se počet kriticky ohroženého hořečka ladního pobaltského na Slunečné stráni ve Svobodě nad Úpou letos zvedl na čtyři tisíce. V tak velkém množství zde vzácná rostlina vykvetla...

25. září 2025  15:36

Motorkář na Hradecku zahynul při srážce s autem, to potom vzplálo

Kriminalisté hledají svědky středeční tragické nehody u Lochenic na Královéhradecku, při níž zemřel motocyklista. Srazil se s osobním autem, řidička je zraněná. Policie zajistila motocykl i auto a...

25. září 2025  15:08

Za vraždu dvou prodavaček v Hradci půjde mladistvý před soud v půlce října

Krajský soud v Hradci Králové začne 14. října projednávat případ vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou podle obžaloby spáchal mladistvý hoch. Vzhledem k jeho věku bude hlavní líčení...

25. září 2025  12:53,  aktualizováno  13:48

Vymíráme, mladé rodiny potřebují podpořit, říká Vladimíra Lesenská z SPD

Barvy SPD v Královéhradeckém kraji hájí podruhé za sebou jako lídryně Vladimíra Lesenská. Někdejší projektantka, poslankyně za ČSSD i ředitelka Úřadu práce v Ústí nad Orlicí se chce věnovat hlavně...

25. září 2025  10:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku

Česko zažilo první sněhovou noc. Bílá zimní pokrývka dopadla na horu Praděd na severu Moravy. Meteorologové uvedli, že sníh je od rána i na nejvyšší hoře Sněžce, kde teplota kvůli silnému větru...

25. září 2025  9:31,  aktualizováno  9:35

Čestné občanství v Trutnově obdrží válečný veterán Josef Svoboda

Metro.cz

Čestným občanem města Trutnova se stane účastník bojů 2. světové války Josef Svoboda, jenž v březnu oslavil 99. narozeniny. Město nejvyšší možné ocenění udělí po čtrnácti letech, na poslední schůzi...

24. září 2025  17:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.