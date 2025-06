Výstavu se podařilo uspořádat jen díky několika hradeckým sběratelům, jejich pověsti a kontaktům.

K vidění je na 180 vedut, kreseb, akvarelů, map, studií nebo prospektů od autorů, kteří byli ve své době špičkami svého oboru. Vincenc Morstadt, Jan Antonín Venuto, Jan Willenberg, Karel Würbs nebo Jacob von Sanfrart byli fotografové bez fotoaparátu.

O Morstadtových kresbách se říká, že bez nich by Praha 19. století zůstala zapomenutá. Totéž platí o Hradci Králové, kde mezi lety 1855 až 1867 coby právník pracoval v radnici čp. 1 na Velkém náměstí, tehdejším krajském soudu.

Nejstarším dílem je perokresba Jana Willenberga z roku 1600. Nejstarší vyobrazení Hradce Králové nabízí jihozápadní pohled na město, je tu Pražské Předměstí s kostely svatého Petra, svaté Anny i svatého Jakuba.

Z roku 1640 pochází plán dobytí Hradce Králové císařskými vojsky na Švédech. Mědirytina zachycuje i mapu postavení vojsk u Hradce během třetí sedmileté války 1756 až 1763. Veduta z roku 1866 zase zobrazuje ostřelování města za prusko-rakouské války.

Morstadt tu má detailní prospekty Kuklen, Pražské brány, katedrály svatého Ducha včetně interiéru nebo kresbu města od Fortny z roku 1858. Perlou je jeho prospekt Velkého náměstí, jehož netušené detaily lze rozkliknout na obrazovce vedle originálu.

Mezi unikáty patří i dřevoryt z novin The Illustrated London News z roku 1866 s rakouským vojskem na Velkém náměstí anebo novoročenka hasičů zachycující kostel Nanebevzetí Panny Marie při požáru 26. září roku 1857.

„Je tu zkrátka všechno“

Exkluzivní výstava je jedním z největších magnetů oslav 800. výročí Hradce, na nichž si město dává zvlášť záležet.

„Jsem přesvědčena, že máme možnost zažít jeden ze skutečných vrcholů našeho osmistovkového roku. Každý z nás, který měl možnost studovat historii, byl motivován touhou znát, jak vypadala města a obce v minulých dobách. Mě fascinovalo, jak se na města dívali naši předci, kteří je zobrazovali. Výstava by mohla mít podtitul Hradce není nikdy dost,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

„Už v roce 2002 jsem s touto sestavou hradeckých sběratelů udělal malou výstavu na radnici a když se blížilo 800. výročí, věděl jsem, že výstavu udělám na každý pád. Zatím vážně nevím o ničem, co by se nám nepodařilo sehnat a čeho bychom měli litovat, že tu není. Je tu zkrátka všechno a je velká otázka, zda se ještě někomu podaří v podobném rozsahu podobnou výstavu udělat. Největším překvapením pro mě bylo, že nám i veřejné instituce zapůjčily originály,“ neskrýval uspokojení spoluautor výstavy, sběratel Ivan Tejkl.

Skvost vydražil v Mnichově

Druhým nejčastěji zastoupeným sběratelem je hradecký advokát Vladimír Krčma. Jeho je Mapa Českého království s 26 vedutami českých měst z roku 1666 od Jacoba von Sanfrarta, velmi pravděpodobně jediný podobný kus na světě. A právě k této mědirytině se vztahuje příběh starý 25 let.

„Kupovali jsme ji na aukci v Mnichově před 25 lety, nikdy předtím ani potom nebyla nabízena. Zaplatil jsem za ni více než šest tisíc eur, což na tu dobu bylo opravdu hodně peněz, ale řekli jsme si, že bez ní neodjedeme,“ vyprávěl majitel mapy.

Na tento kus ho prý upozornil švýcarský antikvář: „V té době ještě moc nefungoval internet a většinou se to na veřejnost dostalo formou papírových katalogů, které se rozesílaly sběratelům. Objednali jsme se tedy na aukci a dražili to proti sběrateli z New Yorku, který byl na telefonu. Já tu ceduli držel tak dlouho, než ho to přestalo bavit, jinak to nejde. Byl jsem ochoten zajít daleko tak, abych neměl problémy zaplatit v hotovosti. Jenže já měl s sebou asi 2,5 tisíce eur, a tak další více než čtyři tisíce jsem musel vybíral v bankomatu, který vydával pouze dvacetieurovky. Ale ten pocit! Je to výtvarně jedinečná věc, která je natolik nenahraditelná, že je současně neprodejná.“

K dostání je také publikace

Svůj příběh má i barevná veduta Vincence Morstadta Velkého náměstí v rozvinuté perspektivě, kterou lze v současné době zachytit pouze digitální technologií.

„Tento akvarel byl dlouhá léta neznámý, v literatuře nepublikovaný. Znal jsem tatínka současného majitele, českého emigranta, profesora ve Spojených státech. Než jsem se vydal do New Yorku, předcházely tomu dva roky jednání se současným majitelem Mauricem Dostálem. K České republice má vztah, přestože česky neumí. Vlastní krásnou sbírku našich autorů ze 17. až 19. století a já doufám, že jej v létě v Hradci přivítáme,“ řekl Ivan Tejkl.

Současně s unikátní výstavou vznikla neobyčejná publikace s barevnými reprodukcemi vedut, map, plánů nebo prospektů. Je v ní 143 položek, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány.