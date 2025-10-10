Pracovníci muzea v Rychnově si stěžovali na šikanu, kraj musel zasáhnout

Bouřlivý rok má za sebou Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Už od ledna v něm úředníci i vedení Královéhradeckého kraje museli intervenovat kvůli obvinění ze šikany a bossingu některých vedoucích pracovníků. Ředitel už je obměnil, podle kraje by změny měly dostačovat.
Reportér iDNES.cz hovořil s několika zaměstnanci, kteří potvrdili slova botanika Jana Doležala, který o dlouhodobě neutěšené situaci napsal minulý týden krajským zastupitelům.

Doležal se už v závěru loňského roku obrátil na gesčního náměstka Jiřího Štěpána (Hlas samospráv) a v lednu také na hejtmana Petra Koletu (ANO). Upozornil je, že v muzeu vázne komunikace mezi vedením a řadovými pracovníky, dochází k šikaně, vedoucí jsou nekompetentní a chybí podpora vědě a výzkumu.

„I když jsem na to několikrát upozorňoval odbor kultury Královéhradeckého kraje (KHK), dosud nedošlo k žádné sebemenší pozitivní změně. Naopak v letošním roce došlo k odchodu několika klíčových odborníků, a zaměstnanci, kteří nadále zůstávají a čekají na změnu, jsou dlouhodobě přetěžováni,“ uvedl Doležal v dopise zastupitelům, který má iDNES.cz k dispozici.

Kraj hodlá osamostatnit Muzeum krajky. Chtějí se mě zbavit, tvrdí vedoucí

Už v lednové korespondenci s hejtmanem upozornil botanik na to, že potíže v komunikaci působí i skutečné problémy. Například tehdejší zástupce ředitele měl v prosinci odvézt část zoologických preparátů k úpravě do jiného muzea, přestože přeprava byla již sjednána na leden, kurátor sbírek o tom nevěděl a čerpal dovolenou.

Docházet mělo také k zamlčování informací, znevažování odborné práce či zadávání nesmyslných úkolů. Vědečtí pracovníci mají místo výzkumu pomáhat s údržbou panelů, instalací, čištěním či polepováním exponátů.

„V muzeu na vše chybí jakákoliv technická síla. Žádost odborných pracovníků o technickou pomoc byla vypracována v roce 2021, ale ze strany vedení byla tato možnost zamítnuta,“ napsal Doležal.

Odbor kultury našel chyby

Situací se od začátku roku zabývá krajský odbor kultury. Jeho dnes už bývalá vedoucí Kateřina Churtajeva v květnu potvrdila, že zjištění úředníků jsou závažná, a nařídila řediteli muzea Tomáši Zelenkovi přijmout řadu opatření.

„Je potřeba v instituci provést řadu změn, které by zajistily její stabilitu a umožnily všem zaměstnancům vykonávat odpovědně jejich práci,“ uvedla vedoucí.

Ředitel měl změnit systém komunikace napříč organizací, upravit pracovní náplně, přepracovat organizační strukturu a do vedoucích pozic jmenovat kompetentní pracovníky. Přehodnotit se měl také proces plánování výstav, systém správy sbírek a odborní pracovníci měli získat více prostoru pro zapojení do vědy a výzkumu.

Podle náměstka hejtmana pro regionální rozvoj, kulturu a cestovní ruch Jiřího Štěpána ředitel úkoly splnil a situace v muzeu je už stabilizovaná.

„Z mého pohledu kroky byly naplněny a zároveň běží další jednání mezi odborem a ředitelem Zelenkou. Výrazně se změnila organizační struktura, změnily se také osoby, které vedou oddělení, vzniklo nové oddělení archeologie a přibyl nový zástupce ředitele. Kraji však nepřísluší řešit každou jednotlivou organizaci a jejich interní záležitosti, jako je výstavní plán. Od toho tam je ředitel,“ řekl Jiří Štěpán.

Obměna vedení

I podle Tomáše Zelenky by vše mělo být napraveno. „Rozumím tomu, že se (pan Doležal) ozval. Jsem vlastně rád, že jsem se to dozvěděl a mohl to změnit. Došlo v podstatě ke kompletní obměně vedení. Přesto cítím, že situace asi úplně uklidněná není. S dopisem pana Doležala však nemohu souhlasit. Není třeba pravda, že nečerpáme dotace,“ odmítl poslední kritiku ředitel.

Nápravné kroky měly být hotové v srpnu. Spory mělo uzavřít setkání zaměstnanců a vedení na odboru kultury, které proběhlo ve středu 8. října. Doležal však s jeho závěry spokojen není.

„Nepovažuji to za vyřešené, protože pan ředitel ty úkoly zatím nesplnil. Představil však, jak budou nápravná opatření fungovat v následujících měsících. Může trvat půl roku i rok, než se ukáže, jestli to bude dobré,“ řekl Doležal.

„S kolegy z bývalého vedení jsme se lidsky domluvili, že už nebudou pokračovat. Vzali to velmi kolegiálně a loajálně vůči organizaci. Ocenil bych, kdyby se podobně zachoval i kolega,“ poznamenal Zelenka.

„To, co předložil ředitel, se mi v tuto chvíli zdá jako odpovídající. Nastává čas to uzavřít,“ doplnil Štěpán.

