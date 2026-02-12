Muzeum krajky povede místní radní, jeho úkol je UNESCO i více návštěvníků

Tomáš Hejtmánek
  8:59
Budoucnost Muzea krajky ve Vamberku dostává jasnější obrysy. Od 1. dubna ho povede Vladimír Sodomka, který je v současnosti radním Vamberka pro kulturu. Už na podzim Královéhradecký kraj rozhodl o vyčlenění vamberecké pobočky z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, nyní krajští radní vybrali ředitele nové instituce.
Muzeum krajky ve Vamberku povede Vladimír Sodomka.

Muzeum krajky ve Vamberku povede Vladimír Sodomka. | foto: archiv Královéhradeckého kraje

Muzeum krajky ve Vamberku (září 2022)
Výstava Umění a design manželů Sedláčkových / Krajka pro Marii připomíná do...
Mladá výtvarnice NeSpoon zdobí fasádu domu ve vamberecké Tyršově ulici.
Obchod je za vstupem do Muzea krajky ve Vamberku.
15 fotografií

Samostatné muzeum oficiálně vznikne právě k 1. dubnu. Sodomku doporučila výběrová komise, která posuzovala čtyři uchazeče. Podle jejích členů, s nimiž redaktor iDNES.cz hovořil, nabídl nejlepší koncepci dalšího rozvoje muzea a výborně si počínal také u osobní prezentace. Funkční období ředitele bude šestileté.

„Věřím, že naplní náš záměr, aby muzeum bylo efektivnější v čerpání dotací, navazování spolupráce s dalšími institucemi či v posílení možnosti zapsání krajkářství na seznam UNESCO. Organizace pod jeho vedením dostane novou energii, kterou si vamberecká krajka právem zaslouží,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, kulturu a cestovního ruch Jiří Štěpán (Hlas samospráv), který v komisi zasedal.

Muzeum krajky ve Vamberku povede Vladimír Sodomka.
Muzeum krajky ve Vamberku (září 2022)
Výstava Umění a design manželů Sedláčkových / Krajka pro Marii připomíná do října 2025 ve Vamberku a Rychnově nad Kněžnou osobnost prvorepublikové tvůrkyně Marie Sedláčkové-Serbouskové.
Mladá výtvarnice NeSpoon zdobí fasádu domu ve vamberecké Tyršově ulici.
15 fotografií

Muzeum by se mělo pod Sodomkovým vedením více otevřít veřejnosti, mělo by nabídnout hravé a inspirativní prostředí a uchovávat živou krajkářskou tradici. Má více spolupracovat s výtvarníky a nositeli lidových tradic v oblasti a být kulturní a paměťovou institucí pro celé okolí.

„Muzeum krajky má mít širší záběr, mohou se v něm odehrávat přednášky a výstavy, ale není účelem, aby se proměnilo v městské muzeum. S tím koncepce nepočítají,“ ujišťuje Štěpán.

Nový ředitel zatím drží mediální klid

Radní a člen Spolku přátel historie Vamberk Vladimír Sodomka (Společně pro Vamberk) své vize zatím veřejně prezentovat nechce. Komunikovat začne až po nástupu do funkce.

„Vzhledem k tomu, co se kolem muzea dělo a děje, bych rád držel mediální klid. Stávající paní vedoucí má mandát do konce března,“ řekl pro iDNES.cz.

Kraj sní o UNESCO, osamostatní Muzeum krajky Vamberk. Nemá tým, zní kritika

V tiskové zprávě uvedl, že pozici vnímá jako výzvu a cítí zodpovědnost vůči tradici, která Vamberk proslavila po světě: „Mým cílem nebude krajkářskou tradici a muzeum jen udržovat, ale hlavně rozvíjet.“

Podjatost v komisi odmítli

Jedním z adeptů na ředitelské křeslo byla i současná vedoucí muzea krajky Kateřina Kuthanová, která už loni kritizovala záměr instituci vyčlenit z regionálního muzea v Rychnově nad Kněžnou. Poukazovala na to, že pro samostatnou činnost nemá dostatek zaměstnanců ani prostory. Před výběrem nového ředitele podala námitku proti údajné podjatosti některých členů výběrové komise.

„Dvě členky jsou redakčně a profesně provázané s manželkou starosty Jana Rejzla a jejich rodinnou firmou První krajkářská. Pan Sodomka je jeho úzkým politickým spolupracovníkem. Rodina starosty má na zvolení pana Sodomky eminentní osobní i politický zájem,“ uvedla v dopise Kuthanová.

Kraj však měl její námitky odmítnout. Podle Štěpána příbuzenské ani zaměstnanecké vazby mezi komisí a účastníky nebyly: „Vytvořila se standardním způsobem, byly v ní odborníci i zástupci zřizovatele. Krajkářství je poměrně úzký obor a jestli někdo někde publikuje, je to jen dobře.“

Tvrzení o ovlivnění výběru odmítla i vedoucí krajského odboru kultury Jaroslava Vydarená. Podle ní si předložené koncepce komise nechala anonymně posoudit: „Ještě před zasedáním jsme si nechali vypracovat posudky od tří nezávislých odborníků. Vůbec nevěděli, koho hodnotí.“

Kritizovala zázemí i nedostatek personálu

Kuthanová kritizuje nedostatečné zázemí muzea krajky. Chybí místo pro administrativu, depozitář tvoří jedna místnost v rychnovském muzeu. Zcela nedostatečné je podle ní také personální zajištění samostatného muzea krajky.

Po odchodu vedoucí, která je i kurátorkou, zůstane ve Vamberku jen jedna odborná pracovnice, a to ještě na poloviční úvazek.

„Jestliže má kraj vizi metodického centra a zapsání krajky na seznam UNESCO, nemůže tam být pouze jeden odborný pracovník, jeden dokumentátor a konzervátorka bez příslušného vzdělání,“ varovala Kuthanová.

27. června 2024

„Kritiku chápu, ale je na řediteli, aby po svém nástupu řešil personálie včetně odborných pracovníků, kteří na trhu práce jsou. Muzeum má vytvářet i vědeckovýzkumnou činnost a já se ptám, jak ji vytvářelo doposud,“ reagoval na kritiku Jiří Štěpán.

Zásadním úkolem pro nového šéfa má být i zvýšení návštěvnosti. Do muzea krajky totiž nyní chodí ročně 6 tisíc návštěvníků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Premium
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Ikonické stavby obalené sněhem, inverze a výhledy skryté v mlze, ale hlavně o poznání méně turistů než v létě. Zimní návštěva Sněžky má své kouzlo. Z vrcholu si návštěvníci kromě zážitků mohou odnést...

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

Kostru mořského ještěra vyjmuli na Sahaře do obvazů, k vidění je ve Dvoře

Kostra plesiosaura ve dvorské Galerii minerálů

Měří devět metrů, váží 150 kilogramů a je stará více než 70 milionů let. Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vystavila téměř kompletní kostru pravěkého plesiosaura. Její majitel...

Muzeum krajky povede místní radní, jeho úkol je UNESCO i více návštěvníků

Muzeum krajky ve Vamberku povede Vladimír Sodomka.

Budoucnost Muzea krajky ve Vamberku dostává jasnější obrysy. Od 1. dubna ho povede Vladimír Sodomka, který je v současnosti radním Vamberka pro kulturu. Už na podzim Královéhradecký kraj rozhodl o...

12. února 2026  8:59

Rum, vaječňák i podivné odměny. Kontrola účetnictví školy odhalila milionové škody

Premium
Základní škola a mateřská škola na Novém Hradci Králové

Loňská hloubková kontrola hospodaření v Základní a Mateřské škole Nový Hradec Králové nejspíš ukazuje na systematické zneužívání. V účetnictví se objevily položky jako: sto lahví rumu a vaječného...

11. února 2026  14:26

Ubližoval mimořádně brutálně. Muž z Náchodska je podezřelý z týrání přítelkyně

Domácí násilí (ilustrační foto)

Vážný případ domácího násilí řeší kriminalisté na Náchodsku. Jednatřicetiletý muž je podezřelý z týrání partnerky. Podle vyšetřovatelů byla vystavena psychickému tlaku a surovému zacházení z jeho...

11. února 2026  10:15

První mládě po 12 letech. Ve dvorské zoo slaví přírůstek ohrožené žirafy

Malému samci žirafy síťované říkají chovatelé zatím Lenny. (2. února 2026)

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se po dvanácti letech narodilo mládě žirafy síťované, které jsou ve volné přírodě ohroženým druhem. Na svět přišlo 28. ledna a je to samec. Za poslední rok se v...

10. února 2026  16:45

Poslanec Doksanský z ANO rezignoval na místo ve školské komisi Hradce

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Opoziční zastupitel Hradce Králové a poslanec Denis Doksanský (ANO) v pondělí rezignoval na místo v komisi městské rady pro výchovu a vzdělávání. Potvrdila to mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková....

10. února 2026  15:34

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Premium
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Ikonické stavby obalené sněhem, inverze a výhledy skryté v mlze, ale hlavně o poznání méně turistů než v létě. Zimní návštěva Sněžky má své kouzlo. Z vrcholu si návštěvníci kromě zážitků mohou odnést...

10. února 2026  15:28

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její...

10. února 2026  13:48

Senátor v Hradci obhajuje křeslo s Kubou v zádech, soupeřem je i exprimátor

Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24....

Do letošních senátních voleb na Královéhradecku zasáhne nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. V jeho barvách chce senátní křeslo obhajovat Jan Holásek. Soupeřem mu bude hradecký...

10. února 2026  10:58

Památka na autora hymny půjde k zemi, k opravě Škroupova domu se nikdo nehlásil

Škroupův dům v obci Osice

Letité snahy o záchranu památečního Škroupova domu v Osicích na Hradecku jsou u konce. Kvůli vysokým nákladům na dříve plánovanou přestavbu objektu nechá Královéhradecký kraj kulturní dům...

9. února 2026  17:04

Z uren vysypal popel, poničil hroby i márnici. Policie pátrá po vandalovi

Poškozený hrob v Číbuzi

Márnici a hroby poničil neznámý vandal v Číbuzi na Královéhradecku. Na hřbitově se našly i vysypané urny a poškozené náhrobky. Policisté incident prověřují, také požádali o pomoc veřejnost.

9. února 2026  16:14

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Studenti jako „rukojmí“ i plakát ANO u školy. Kdo je poslanec Doksanský

Premium
Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

V Hradci Králové je léta známou figurou, ale teprve po parlamentních volbách se o Denisi Doksanském coby poslanci hnutí ANO začalo mluvit i za hranicemi regionu. Blýskl se v několika debatách,...

9. února 2026  16:10

Při požáru chalupy zemřel člověk, zásah hasičům komplikovala zaplněná půda

Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)

V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti...

9. února 2026  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.