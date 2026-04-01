Muzeum krajky má být interaktivní i virtuální, chce se dostat do UNESCO

Tomáš Hejtmánek
  15:50
Ve Vamberku na Rychnovsku začíná nová etapa v popularizaci a uchování tradice českého krajkářství. Tamní Muzeum krajky Vamberk je od 1. dubna samostatnou příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Nový ředitel Vladimír Sodomka chce přinést interaktivní expozice i virtuální realitu, které přitáhnou do muzea nejen obdivovatele krajkářství, ale i širokou veřejnost, včetně dětí.

Vamberecké muzeum má jednu z nejvýznamnějších sbírek krajky v Česku. Dosud bylo pobočkou Muzea a galerie Orlických hor (MGOH) v Rychnově nad Kněžnou.

Královéhradecký kraj, který obě organizace zřizuje, rozhodl o odloučení loni na podzim. Od samostatného muzea si slibuje větší pružnost i nové nápady, jak zaujmout návštěvníky.

Rozšiřuje se také záběr muzea. Dosud se zaměřovalo hlavně na podorlický region, nově má mapovat celé české krajkářství.

Ukázka paličkování v Muzeu krajky ve Vamberku na Rychnovsku.
Ředitel Muzea krajky ve Vamberku na Rychnovsku Vladimír Sodomka.
Muzeum krajky ve Vamberku na Rychnovsku.
Ukázka paličkování v Muzeu krajky ve Vamberku na Rychnovsku.
11 fotografií

„Nová organizace je specifická a výlučná pro téma krajky s přesahem do střední Evropy a vůbec celé Evropy. Má za cíl dále rozšiřovat a propagovat znalosti o vamberecké krajce. Od samostatného muzea si slibujeme větší akceschopnost a větší propagaci celého fenoménu krajky,“ uvedl při zahájení činnosti nové organizace náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, kulturu a cestovní ruch Jiří Štěpán (Hlas samospráv).

Ředitelem nového muzea se stal radní Vamberka Vladimír Sodomka (Společně pro Vamberk), který chce přitáhnout více mladých návštěvníků. Dosud podle něj lidé neměli příliš důvodů se do muzea vracet.

„Chtěli bychom být více interaktivní, jít do edukace a moderních prezentačních stylů. Chceme připravit edukační a zábavné programy pro rodiny nebo edukační programy pro školy,“ popsal Sodomka.

Muzeum chce zapojit interaktivní prvky i virtuální realitu. Již při rekonstrukci objektu před rokem 2014 získalo dotykové obrazovky, teď se má využití moderních technologií ještě rozšířit.

„Prostorově se nemáme moc kam rozšiřovat, proto se chceme rozšiřovat do virtuálna,“ doplnil.

Spolupráce i s evropskými regiony

Samostatné muzeum má pomoci také ve snahách kraje zapsat vamberecké krajkářství na seznam UNESCO. Hejtmanství chce jít cestou spolupráce s dalšími krajkářskými regiony ve střední Evropě.

„Zápis na UNESCO reálný je, budeme na tom pracovat s partnery z Polska nebo Slovenska. Je to záležitost středoevropská, nejen česká. Ta cesta má smysl a již na ní jsme,“ řekl Štěpán.

Kraj hodlá osamostatnit Muzeum krajky. Chtějí se mě zbavit, tvrdí vedoucí

Rozpočet samostatného muzea má být kolem 4,6 milionu korun. Zhruba 2,7 milionu je částka, která byla na provoz Muzea krajky Vamberk vyčleněná v rozpočtu rychnovského muzea, další dva miliony schválil nedávno kraj.

„Od nás sem přešli tři pracovníci – kurátorka, konzervátorka a průvodkyně. Jsme domluveni, že budeme Muzeu krajky Vamberk poskytovat depozitární prostory. Předpokládám, že tu bude nějaká spolupráce i na poli technické podpory, protože naše zázemí je větší,“ sdělil ředitel MGOH Tomáš Zelenka. Návštěvníci by podle něj změnu organizace zatím neměli pocítit.

Spolupráce s městem posílí

Bývalá vedoucí muzea Kateřina Kuthanová rozdělení instituce kritizovala. Obávala se, že malé muzeum s necelými třemi úvazky nedokáže zajistit jak kvalitní péči o sbírky, tak i iniciativu směrem k zápisu do UNESCO.

„Rozsah odborné práce je velmi široký a zahrnuje i dlouhodobě nezpracované soubory, které jsou v evidenci muzea již několik desetiletí. Je tak otázkou, jak bude personálně zajištěna odborná činnost,“ upozornila Kuthanová.

Podle Sodomky je současné personální obsazení dostatečné. Nevyloučil však, že v budoucnu bude chtít posílit odborný tým, který nyní zahrnuje jen 1,5 úvazku.

„Personálně určitě musíme posílit, ale nejprve musíme pokrýt životní funkce organizace,“ připustil Sodomka, který se chce zabývat i možnostmi získání dalších prostor, zejména pro depozitář.

Podle starosty Vamberka Jana Rejzla (Společně pro Vamberk) by mohlo muzeum získat od města prostory v krajkářské škole.

Muzeum krajky povede místní radní, jeho úkol je UNESCO i více návštěvníků

„Uvidíme, jaké bude mít muzeum potřeby. Město Vamberk je pro muzeum už nyní přirozeným partnerem a bude tomu tak i nadále. Tradice krajkářství je pro Vamberecko velice důležitá. V průzkumech jsme si ověřili, že je to věc, které si místní velice váží,“ uvedl Rejzl.

Spolupráce s městem se má nyní ještě prohloubit, o letošních krajkářských slavnostech má nově platit společná vstupenka do muzea i na výstavy, které pořádá město. Dříve bylo vstupné oddělené.

KVÍZ: Jak znáte krkonošské boudy?

Petrova bouda v Krkonoších

Alespoň trochu je zná každý, kdo někdy zavítal do nejvyšších českých hor. Dokážete si ale spojit se známými názvy horských bud tu pravou?Znáte jejich historii i zajímavosti současného provozu? Víte...

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

Motorkář na Náchodsku havaroval do stromu, letěl pro něj vrtulník

Na Náchodsku havaroval motorkář do stromu. Letěl pro něj vrtulník. (5. dubna...

Nezletilý motocyklista havaroval v neděli dopoledne do stromu nedaleko Olešnice na Náchodsku. Vrtulník ho přepravil do nemocnice s podezřením na poranění hlavy a páteře.

5. dubna 2026  15:59

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Strop kostela málem spadl farníkům na hlavu, podepřelo ho obří lešení

V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na...

Oltáře a obrazy zakryté velkými igelity, místo dřevěných lavic tuny lešení a na stěnách stovka sádrových terčů, které hlídají statiku budovy. V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici na...

5. dubna 2026  7:45

Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, letěl pro něj vrtulník

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Turistu na úbočí Kozích hřbetů v Krkonoších u Špindlerova Mlýna zranil padající kámen. Na místě zasahoval také vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice, informovala na webu Horská služba (HS)...

4. dubna 2026  21:38

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

4. dubna 2026  13:26

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Dvůr Králové chce dostat pod kontrolu dopravu, uvažuje nad chytrými semafory

Návštěvníci o polském svátku zahltili příjezdovou silnici k zoo ve Dvoře...

Stavba nových obchvatů a přeložek stávajících komunikací je pro Dvůr Králové nad Labem zatím vzdálenou budoucností. Město proto hledá dostupnější způsob, jak řešit narůstající dopravu v centru. Ta...

4. dubna 2026  7:32,  aktualizováno  8:32

Dálnici D11 ve směru na Prahu uzavřela nehoda. Dopravu policie odkláněla

ilustrační snímek

Dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu u Chlumce nad Cidlinou uzavřela v pátek vpodvečer nehoda dvou osobních vozidel. Podle zdravotnických záchranářů dva lidé utrpěli zranění, jsou mimo ohrožení...

3. dubna 2026  20:08,  aktualizováno  22:20

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

3. dubna 2026  7:25

Žabiny snadno porazily Trutnov i potřetí, pevná defenziva je poslala do semifinále

Kateřina Zeithammerová (vpravo) ze Žabin Brno kličkuje před trutnovskou...

Žabiny Brno jsou po šampionkách z USK Praha druhými semifinalistkami basketbalové ligy. Vicemistrovský tým ve čtvrtek i v třetím čtvrtfinálovém utkání porazil Trutnov, tentokrát doma 76:41 a sérii...

2. dubna 2026  20:21,  aktualizováno  21:01

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

2. dubna 2026  17:09

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

2. dubna 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.