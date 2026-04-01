Vamberecké muzeum má jednu z nejvýznamnějších sbírek krajky v Česku. Dosud bylo pobočkou Muzea a galerie Orlických hor (MGOH) v Rychnově nad Kněžnou.
Královéhradecký kraj, který obě organizace zřizuje, rozhodl o odloučení loni na podzim. Od samostatného muzea si slibuje větší pružnost i nové nápady, jak zaujmout návštěvníky.
Rozšiřuje se také záběr muzea. Dosud se zaměřovalo hlavně na podorlický region, nově má mapovat celé české krajkářství.
„Nová organizace je specifická a výlučná pro téma krajky s přesahem do střední Evropy a vůbec celé Evropy. Má za cíl dále rozšiřovat a propagovat znalosti o vamberecké krajce. Od samostatného muzea si slibujeme větší akceschopnost a větší propagaci celého fenoménu krajky,“ uvedl při zahájení činnosti nové organizace náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, kulturu a cestovní ruch Jiří Štěpán (Hlas samospráv).
Ředitelem nového muzea se stal radní Vamberka Vladimír Sodomka (Společně pro Vamberk), který chce přitáhnout více mladých návštěvníků. Dosud podle něj lidé neměli příliš důvodů se do muzea vracet.
„Chtěli bychom být více interaktivní, jít do edukace a moderních prezentačních stylů. Chceme připravit edukační a zábavné programy pro rodiny nebo edukační programy pro školy,“ popsal Sodomka.
Muzeum chce zapojit interaktivní prvky i virtuální realitu. Již při rekonstrukci objektu před rokem 2014 získalo dotykové obrazovky, teď se má využití moderních technologií ještě rozšířit.
„Prostorově se nemáme moc kam rozšiřovat, proto se chceme rozšiřovat do virtuálna,“ doplnil.
Spolupráce i s evropskými regiony
Samostatné muzeum má pomoci také ve snahách kraje zapsat vamberecké krajkářství na seznam UNESCO. Hejtmanství chce jít cestou spolupráce s dalšími krajkářskými regiony ve střední Evropě.
„Zápis na UNESCO reálný je, budeme na tom pracovat s partnery z Polska nebo Slovenska. Je to záležitost středoevropská, nejen česká. Ta cesta má smysl a již na ní jsme,“ řekl Štěpán.
Kraj hodlá osamostatnit Muzeum krajky. Chtějí se mě zbavit, tvrdí vedoucí
Rozpočet samostatného muzea má být kolem 4,6 milionu korun. Zhruba 2,7 milionu je částka, která byla na provoz Muzea krajky Vamberk vyčleněná v rozpočtu rychnovského muzea, další dva miliony schválil nedávno kraj.
„Od nás sem přešli tři pracovníci – kurátorka, konzervátorka a průvodkyně. Jsme domluveni, že budeme Muzeu krajky Vamberk poskytovat depozitární prostory. Předpokládám, že tu bude nějaká spolupráce i na poli technické podpory, protože naše zázemí je větší,“ sdělil ředitel MGOH Tomáš Zelenka. Návštěvníci by podle něj změnu organizace zatím neměli pocítit.
Spolupráce s městem posílí
Bývalá vedoucí muzea Kateřina Kuthanová rozdělení instituce kritizovala. Obávala se, že malé muzeum s necelými třemi úvazky nedokáže zajistit jak kvalitní péči o sbírky, tak i iniciativu směrem k zápisu do UNESCO.
„Rozsah odborné práce je velmi široký a zahrnuje i dlouhodobě nezpracované soubory, které jsou v evidenci muzea již několik desetiletí. Je tak otázkou, jak bude personálně zajištěna odborná činnost,“ upozornila Kuthanová.
Podle Sodomky je současné personální obsazení dostatečné. Nevyloučil však, že v budoucnu bude chtít posílit odborný tým, který nyní zahrnuje jen 1,5 úvazku.
„Personálně určitě musíme posílit, ale nejprve musíme pokrýt životní funkce organizace,“ připustil Sodomka, který se chce zabývat i možnostmi získání dalších prostor, zejména pro depozitář.
Podle starosty Vamberka Jana Rejzla (Společně pro Vamberk) by mohlo muzeum získat od města prostory v krajkářské škole.
Muzeum krajky povede místní radní, jeho úkol je UNESCO i více návštěvníků
„Uvidíme, jaké bude mít muzeum potřeby. Město Vamberk je pro muzeum už nyní přirozeným partnerem a bude tomu tak i nadále. Tradice krajkářství je pro Vamberecko velice důležitá. V průzkumech jsme si ověřili, že je to věc, které si místní velice váží,“ uvedl Rejzl.
Spolupráce s městem se má nyní ještě prohloubit, o letošních krajkářských slavnostech má nově platit společná vstupenka do muzea i na výstavy, které pořádá město. Dříve bylo vstupné oddělené.