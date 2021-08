Na chystané výstavě o Hradci instalovali zvon, ale pýcha muzea má zpoždění

Muzejníci se kvůli náročnosti expozic i složitým vztahům dostali do nelehké situace. Muzeum totiž připravuje pouze obsah expozice, samotné budování leží na městu.



Historická budova totiž patří Hradci, a tak dotaci na rekonstrukci včetně expozic získala právě radnice. Městu se však několikrát nepodařilo vybrat zhotovitele a vítězná firma se nakonec pustila do práce až letos v lednu. Pracovat se přitom mělo o dva roky dříve.

Stavaři nejprve museli vytvořit dekorace, které návštěvníky přenesou do středověkého Hradce, v dalším sále do pevnostního města a v posledních dvou do salonu republiky, jak se východočeské metropoli přezdívalo v první polovině minulého století. Ty jsou téměř hotové. Dělníci už jen upravují povrchy konstrukcí, aby imitovaly středověkou dlažbu.

„Bohužel i nás zasáhla pandemie a měli jsme problém s nedostupností materiálu. Jde třeba o výrobu vitrín. Ty dělají dvě firmy v republice, ale jejich dodavatelé jsou ze zahraničí a najednou měli výpadek dodávek. Realizační firma tedy musela vyjednávat, aby nás upřednostnili, abychom nenabrali příliš velký skluz,“ vysvětluje ředitel muzea Petr Grulich, proč jsou sály stále rozestavěné, přestože se počítalo, že se expozice otevře v září.

„Teď už to ale půjde rychleji. Některé části se vyrábějí mimo budovu a až se sem začnou navážet, expozice poroste výrazně vyšším tempem,“ očekává Grulich.

Nová expozice je rozdělena do tří částí. Ve středověkém sále, který odkazuje na Hradec jako věnné město českých královen, už je připraven jeden z unikátů – historický zvon z 15. století.

„Je výjimečný tím, že ho vidíme v původním stavu. Prošel sice restaurováním, ale jeho podoba se nezměnila, dokonce je zachované i poškození. Zvony z tohoto období většinou skončily roztavené na výrobu munice nebo na materiál pro další zvony,“ vykládá mluvčí muzea Lucie Peterková.

Druhá část expozice představuje Hradec jako pevnostní město. Slavnou a důležitou bitvu u Hradce Králové, která předznamenala konec hradeb, však záměrně vynechává kvůli sesterské expozici na Chlumu. Třetí a největší část představuje Hradec do poloviny 20. století. „V té době už město mělo kontury, které má dnes,“ připomíná ředitel.

Budování stálé expozice mělo být součástí rekonstrukce muzea. Jedna z nejvýznamnějších staveb architekta Jana Kotěry se po dvou letech prací otevřela už v říjnu 2019, ale muzeum zatím nabízí jen dočasné výstavy. Stálou expozici chce představit v říjnu.

„Výstavy musíme připravovat většinou ze zapůjčených exponátů, protože máme vystěhované depozitáře, takže až na výjimky nemáme přístup ke sbírkám. Exponáty hledám po celé republice, zatímco dříve bych zašel do depozitáře,“ podotýká Grulich.

Vybudování expozice přijde hradeckou radnici na 19 milionů korun, tři čtvrtiny zaplatí Evropská unie. Muzeum se postaralo o kompletní obsahovou stránku. Na projektu se podílí i kraj, který dal 20 milionů na digitální interaktivní verzi expozice.