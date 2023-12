Vánoce s vůní perníku. V hořickém muzeu vystavují dva významní perníkáři

Dana Holmanová z podkrkonošské Třebihoště ovládá řadu unikátních technik, tvorbu perníků povýšila na umění. Aleš Vostřez z Hořic nejen peče a zdobí perníky, ale vyrábí také dřevěné formy.

Na výstavě, která potrvá do 7. ledna, jsou k vidění modrotiskem zdobené perníčky od Dany Holmanové, Vostřezův betlém vytvořený podle kreseb Karla Svolinského i historické dřevěné formy ze sbírek muzea.

Literární vědkyně ceněnou perníkářkou

Dana Holmanová se tvorbou uměleckých perníků zabývá více než 20 let. Literární vědkyně s tím začala na mateřské dovolené. Je držitelkou ocenění Nositelka tradic lidových řemesel a Zlatý kolovrat. Její specialitou jsou skládané perníky, které vznikají spojováním dílčích motivů do větších celků a plastických obrázků.

Má za sebou výstavy v Německu, Polsku nebo Slovinsku. Na výstavě představuje autorskou techniku zdobení modrotiskem. „Vybírám si vzory modrotisku, aby ladily s mým stylem zdobení. Tato sestava je motivována lidovými písněmi, ve kterých figurují holubičky,“ sdělila.

Výstava Vánoce s vůní perníku v Městském muzeu v Hořicích

Dřevěné formy

Aleše Vostřeze přivedla k pečení perníků manželka, kterou tomuto řemeslu naučil významný řezbář a tvůrce perníků Oldřich Kvapil. Byl také řezbářským učitelem Aleše Vostřeze. V roce 2004 si manželé zařídili dílnu v Perníkové chaloupce v Rábech pod Kunětickou horou.

Ve stejné době Aleš Vostřez vyřezával první dřevěné formy. Od jednoduchých motivů přešel ke složitým vzorům. Podle pohlednice vytvořil metr dlouhou formu císařského kočáru, sošky Pražského Jezulátka a před deseti lety vyřezal figurový perníkový betlém pro výstaviště v Kroměříži. Předlohou byl papírový.

Jeho mistrovským dílem ve výstavní síni je betlém podle ilustrací Karla Svolinského. Dřevěné formy postaviček Aleš Vostřez vyřezával dva roky. V roce 2019 při malování obývacího pokoje objevil v knihovně publikaci Český rok s písničkami, koledami a říkankami, které provázejí ilustrace olomouckého rodáka.

„Zaujaly mě jeho figury, které jsou neustále jakoby v pohybu. Napadlo mě, že kdyby se správně nasměrovaly k Ježíškovi, šlo by z toho sestavit betlém. Postavy jsem vyřezával za covidu, takže na to byl čas,“ uvedl autor, od roku 2015 nositel krajského ocenění Zlatý kolovrat.

Med, mouka a skořice

Dana Holmanová betlémové figurky dozdobila bílou polevou. „Snažila jsem se doplnit práci Karla Svolinského a Aleše Vostřeze, ale zároveň se projevit jako autorka. Přišla jsem na to, že stačí pouze nepatrně podtrhnout to, co namaloval pan Svolinský a do řezby převedl pan Vostřez. Působí to velmi jemně a poeticky,“ prozradila perníkářka.

Těsto, z něhož hořický tvůrce peče perníky, tvoří pouze mouka, med a skořice. „Je hodně tuhé, má konzistenci jako dětská modelína. Nejsou tam žádná kypřidla, aby těsto při pečení neměnilo tvar. Dřevěnou formu vymažu stolním olejem, namačkám do ní vyválenou placku a hned ji syrovou vyklopím ven. Po oříznutí se těsto peče na plechu jako cokoli jiného. Při pečení povrch potírám karamelem, vajíčkem nebo potravinářskou barvou,“ popsal Aleš Vostřez.

Kromě tvorby podkrkonošských perníkářů hořické muzeum na výstavě představuje také dřevěné formy ze svých sbírek. Nejstarší pochází z 18. století.