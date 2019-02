Ředitel Muzea Boženy Němcové rezignoval, město mu nepřidalo na provoz

Ředitel Milan Horký končí po dvaceti letech. Rezignaci oznámil 1. února, odchází k 11. únoru.

„Použiju příměr s rozevírajícími se nůžkami. My jsme měli už několik let stejný rozpočet, i když rostly ceny energií a zvedly se platy. Loni jsme měli rozpočtovanou ztrátu půl milionu korun, letos by nás to vyneslo do ztráty milionové. Pořád by to ale znamenalo provoz útlumový, ne rozvojový,“ řekl ředitel Milan Horký.

„Letos přitom slavíme sto let od založení muzea, za rok bude dvousté výročí narození Boženy Němcové. Nechtěl jsem být spojován s ostudou, že je tu expozice z roku 1962, později repasovaná v 80. letech. Musel jsem propustit dva lidi a ani nemohu přijmout kurátora kvůli nejisté budoucnosti. Byl jsem v kleštích, je to rezignace ze zoufalství,“ doplnil ředitel.

Městské muzeum se s finančním výpadkem potýká od roku 2016 od odchodu státního Muzea textilu, které platilo dva miliony korun nájmu. Zastupitelé poté navýšili příspěvek zhruba o milion, nad přestavbou poloprázdného areálu v moderní komplex však váhali.

Letos město počítá pro muzeum s 4,43 milionu korun jako loni. Ředitel přitom od podzimu požadoval zhruba o milion víc, ale neúspěšně.

V muzeu zbyly dvě odborné pracovnice, ekonomka, dvě uklízečky a údržbář, část pozic je neobsazena. Loni muzeum zrušilo otvírací dobu v pondělí a zavedlo polední přestávky.

Maloskalický muzejní areál má hlavní sezonu od května do srpna, ale otevírá jen tři dny v týdnu, v září jen o sobotách. Barunčina škola je přístupná v květnu a červnu po čtyři dny, o prázdninách po šest dní v týdnu a v září o víkendech. Mimo sezonu se tam dají objednat prohlídky pro skupiny.

Rezignací ředitele se budou zabývat radní 13. února, nezbývá jim než ji přijmout. Určí také další postup.

„Variant řešení je více. Žádná není směrována ke zrušení muzea,“ uvedla starostka Zuzana Jungwirthová. Podle ní je pro malé město těžké udržet muzeum bez někdejších příjmů z pronájmu.

Muzeum Boženy Němcové lákalo návštěvníky vtipným videem: