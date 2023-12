Na sedm desítek betlémů z celé planety vystavují v Třebechovicích

800. výročí betlémů Výstava v třebechovickém muzeu potrvá do začátku listopadu 2024. Vznikla u příležitosti 800. výročí od postavení prvních jesliček. František z Assisi v roce 1223 přinesl do jeskyně nedaleko italské obce Greccio jesle vystlané senem a postavil k nim volka s oslíkem. O vánoční noci kněz u malého oltáře sloužil mši a František vysvětloval evangelium. „Akce měla úspěch a opakovala se v dalších letech. Stavění betlémů se z Toskánska začalo šířit do dalších evropských zemí a díky misionářům i do zámoří. Například do Mexika přivezli františkáni první betlém v roce 1524,“ objasňuje kurátorka výstavy.