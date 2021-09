Trumfem Muzejní noci v Hradci je rudolfínská éra i virtuální realita

Pro Festival muzejních nocí 2021, který po loňské nucené výluce vrcholí tento víkend, se v Hradci Králové spojilo sedm institucí. Královéhradecká muzejní noc zažije svůj 14. ročník dnes v 18 hodin, kdy se Muzeum východních Čech, Galerie moderního umění, Labyrint Divadla Drak či Hučák otevřou mnohde do půlnoci a zdarma.

1 Tajemství rudolfinské éry

Muzeum východních Čech se opírá o výstavu sezony Rudolf II. Umění pro císaře. „Pro děti i dospělé budou připraveny kreativní dílny spojené s obory, které zajímaly i římského císaře a českého krále Rudolfa II. Habsburského. Před budovou vznikne výtvarný ateliér inspirovaný tvorbou svérázného rudolfinského malíře Giuseppe Arcimbolda. Po setmění budeme za vhodných klimatických podmínek sledovat z terasy hvězdnou oblohu s komentářem odborníků z hradecké Hvězdárny a planetária. Vestibul pod muzejní kopulí poslouží jako improvizované planetárium se zajímavostmi oblohy v rudolfinské době,“ říká mluvčí muzea Lucie Peterková. V přednáškovém sále dojde na film Martina Friče Císařův pekař a Pekařův císař, zájemce čeká i kurz renesančních tanců.

Samozřejmostí je prohlídka výstavy z rudolfinských sbírek od význačných mistrů své doby včetně slavné císařovy „kunstkomory“, kam v jeho době smělo jen pár vyvolených. V ní jsou staré mapy s bájnými živočichy, exotická zvířata, pravěké fosilie, schránky velkých mořských mlžů i zub mláděte mamuta. „Dozvíte se také, co považoval Rudolf II. za ochranný prostředek před otravou, a ukážeme zvíře, které před mnoha staletími patřilo do císařského zvěřince. A na své si přijdou i příznivci astronomie a alchymie,“ uvádí Peterková. (Více čtěte například v článku Hradecké muzeum získalo unikátní portrét císaře).

2 Když přijel František Josef I.

Stejně jako v Kotěrově budově bude živo i v Muzeu války 1866 na nedalekém Chlumu. „Bojiště u Hradce Králové je oblastí s jednou z největších koncentrací válečných hrobů u nás. Jak takový hrob vypadá dnes a jak vypadal před 155 lety? Co lze poznat z kosterních pozůstatků padlých? A lze vysledovat osud konkrétního padlého mezi tisíci na základě předmětů, se kterými byl pohřben?“ klade otázky přednášející archeolog Muzea východních Čech Matouš Holas.

Členové klubu vojenské historie „5. Prapor polních myslivců“ poví, jak to bylo s rakouskou prohrou, válečnou taktikou či s elitními složkami armády.

Historik Josef Šrámek připomene dny, kdy navštívil místa válečných střetů císař František Josef I. A co si budoucí rakousko-uherský mocnář o válce roku 1866 myslel. Za příznivého počasí bude otevřena rozhledna.

3 Miloš, A hoře rozpustí se a Yes No Yes

Ale zpět do centra Hradce. Galerie moderního umění dnes otevře tři nové výstavy: Miloš, A hoře rozpustí se a Yes No Yes. K vidění až do 22 hodin bude dlouhodobá výstava Nekousavě kousati – Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji i stálé expozice Minulé století – dvacet osobností a Posledních padesát let, otevřen bude i výhled z terasy na noční Hradec. Od 19 do 22 hodin se koná nejen ve výtvarném ateliéru tvůrčí dílna.

Z výstavy Minulé století - dvacet osobností v hradecké Galerii moderního umění (3. 12. 2020)

4 Virtuální realita

Informační centrum Obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna známá jako Hučák spustí nový dětský koutek, tři hry ve virtuální realitě a pobaví fyzikálními pokusy. „Díky nespočtu interaktivních modelů návštěvníci zjistí, jak se vyrábí elektřina silou vody, větru, slunce a dalších čistých obnovitelných zdrojů,“ hlásí elektrárna, která zve i do původní strojovny, kde vyrábí elektrickou energii tři generátory.

5 Pekelné síly zdroj...

Kolem 150 parních strojů z 19. století vystavuje Jan Tomek v suterénu svého rodinného domu u malšovické restaurace Hrázky a také na zahradě, kde postavil industriální pavilon pro velké parní stroje včetně transmisního pohonu strojů. Muzeum páry rozhodně nepřehlédnete. Přímo před domem je totiž 10,5 tun vážící parní stroj z cukrovaru Syrovátka. Nechybí ani modely, které sloužily jako hračky pro děti. Ve sbírce jich má 144 a téměř každý má svůj příběh. Nejstarší parní strojek je z roku 1892, kdy je začaly vyrábět německé hračkářské továrny. Můžete tu ale vidět například i praktický model textilní továrny z 19. století.

6 Příběh Draku

Labyrint Divadla Drak nabídne výstavu Příběh Draku 1958–2018, která vypráví příběh šedesátileté historie proslulé loutkové scény. Přes loutky, fotografie, scénografické návrhy, ukázky z inscenací a dalších dobových materiálů lze poznat proměny drakovského divadelního jazyka i nezaměnitelnou atmosféru divadla. „Představuje Drak jako místo tvorby, ale také jako křižovatku osudů těch, kteří jeho příběh po 60 let spoluvytvářeli. Dobrodružnější povahy se mohou vydat na speciální noční vydání venkovní výpravy Za Příběhem Draku. Pro nejmenší zahájíme inscenací Houpací pohádky Studia DAMÚZA,“ říká ředitel Draku Tomáš Jarkovský.

Drak připravil inscenaci Fausta k šedesátému výročí scény, odkazuje ke kočovným lidovým loutkářům.

7 Klavírnické řemeslo

Poslední ze sedmi míst, Muzeum Petrof, nabízí do 23 hodin historické vzpomínky na klavírnické řemeslo, které v Hradci Králové přetrvává od roku 1864. Základním stanovištěm pro exkurze je budova kulturního centra Petrof Gallery, která je součástí stejnojmenné továrny. „V hudební kavárně čeká tematické občerstvení doplněné o hudební zážitek. V Muzeu se společně projdeme po časové ose od roku 1864, tedy od založení Antonínem Petrofem, až po současnost. Objevíme také unikátní klavíry, pianina, harmonia a další historické i moderní skvosty našeho řemesla. Rezervace na exkurze do muzea jsou možné pouze na místě v recepci 30 minut předem. Počet míst je omezen,“ říkají pořadatelé.