Muž na Náchodsku pobodal své rodiče, ti zemřeli. Útočníka zadržela policie

„Nic bližšího v tuto chvíli sdělovat nebudeme. Jen to, co jsem dávala do tiskové zprávy a na Twitter,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Iva Kormošová.

Policie ČR @PolicieCZ NÁCHODSKO - Kriminalisté vyšetřují dvojnásobnou vraždu, ke které došlo včera v noci v jedné obci u České Skalice. Podezřelého muže policisté zadrželi na místě činu. Více zde: https://t.co/EW1gHQfw9X #policiehkk oblíbit odpovědět

Na místo byla v pátek v nočních hodinách přivolaná policejní hlídka. V rodinném domě nalezla dva mrtvé lidi.

„Na místě zadržela podezřelého muže, který je nyní již obviněn z trestného činu vražda. Kriminalisté 35letému muži kladou za vinu, že svým rodičům způsobil několik bodnořezných ran, kterým s vysokou pravděpodobností na místě podlehli. Přesnou příčinu úmrtí určí až nařízená soudní pitva,“ uvedla Kormošová.

Policie bude u muže zjišťovat jeho motiv.

Pokud bude muž za dvojnásobnou vraždu odsouzen, hrozí mu vězení od 15 do 20 let, či udělení výjimečného trestu až doživotního vězení.