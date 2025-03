S kojencem silně třásl a hodil ho do kočárku, viní muže. Dítě bojuje o život

„Poprvé se mi klepe hlas.“ Zahájení stavby obchvatu Náchoda starostu dojalo

Začala desítky let očekávaná stavba šestikilometrového obchvatu Náchoda. Bagry začnou pracovat na různých místech včetně Kramolny, kde vznikne podjezd pod silnicí do města i most přes údolí v lesích....