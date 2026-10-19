Zabiju vás, vyhrožoval muž své rodině s nožem v ruce. Za podobný čin už seděl

Policisté mířili v pondělí 12. října do jednoho z bytových domů v Hradci Králové.
Jak policie dosud zjistila, muž s nožem v ruce gestikuloval vůči ostatním. Vykřikoval, že je zabije, a bránil jim v odchodu z bytu. Blízkou příbuznou navíc natlačil do ložnice a povalil na postel. S vyhrožováním pokračoval i vůči dalším.
„Svého jednání zanechal až po příjezdu policejních hlídek, které na místo vyjely na základě oznámení. Policisté muže následně omezili na osobní svobodě,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
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Obviněný už byl dříve za obdobné jednání vůči stejným rodinným příslušníkům pravomocně odsouzen k čtyřletému trestu ve vězení.
Vyšetřovatelé případ kvalifikovali jako přečin nebezpečné vyhrožování. Muži hrozí až tříletý trest vězení. Kriminalisté se případem nadále zabývají.