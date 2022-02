Začíná stavba hradeckého stadionu. Cena 568 milionů korun nemusí být konečná

Znamená to, že na už hotové demoliční práce může plynule navázat samotná stavba. Konstrukce arény tak začne růst již v nejbližších dnech, hotova má být v dubnu 2023. V úterý se již také mluvilo o soupeři pro zápas, který by stadion otevíral. Hradec by se údajně mohl utkat s Rapidem Vídeň.

Obavy hradecké opozice, že některé práce na stadionu lze označit za černé, protože jsou prováděné bez stavebního povolení, se sice podařilo rozptýlit, avšak vystřídaly je otazníky závažné neméně.

Cena díla je bez DPH stanovena na 568 milionů korun. Jenže stavební firma Strabag přiznala, že o konečné ceně se ještě bude jednat. Důvod je jasný: ceny materiálů i energií ve druhé polovině loňského roku nečekaně a přitom strmě vyletěly.

„Tuto skutečnost u projektů, které se naceňovaly už na začátku loňského roku, nebylo možné žádným způsobem odhadovat a předpokládat. Proto se domníváme, že je celkem legitimní vést s investory jednání o cenových otázkách u projektů, kterých se to týká. Ceny jsou skutečně úplně jinde než před rokem. Metoda design and build nám umožňuje hledat například technologická řešení tak, aby nebyla ohrožena ani kvalita, ani životnost stavby. Současně však nemůžeme úplně vyloučit, že budeme s investorem na toto téma (zdražení stavby - pozn. red.) také jednat,“ řekla mluvčí Strabagu Edita Novotná.

Stavební povolení existuje, cenová jistota ne

„Zatím od dodavatele nemáme žádný signál, že by trpěl finančním nedostatkem, přestože rozpočet je zcela jistě kvůli vyšším cenám napjatý. Nicméně zrovna tak jako vystoupaly nahoru, mohou nyní i klesnout. Nikdo neví, kde se to zarazí,“ navázal náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS), který v úterý neskrýval úlevu, že povolení změny stavby před dokončením je kompletní:

„Nikdy netušíte, jak se některé úřední akty vyvinou a kdo pojme nějaké podezření. Na stadion již máme platné stavební povolení, ale v rámci metody design and build byl původní projekt upraven tak, aby splňoval požadavek víceúčelového využití a zároveň aby se stavba vešla do finančního limitu. Dodavatel tedy požádal o změnu stavby před dokončením, aby byl celý proces legitimní. Toto povolení bylo stavebním úřadem vydáno a již nabylo právní moci.“

Kromě demolice je zatím nejviditelnější změnou uložení 45 tun těžkých a 55 metrů vysokých osvětlovacích stožárů. Na staveništi bude možné již během několika dnů pozorovat růst nové arény.

14. září 2021

„Na přelomu února a března budou na hrací ploše vztyčeny čtyři věžové jeřáby, které nám pomohou postavit hlavní nosnou konstrukci. Výstavba bude mít dva hlavní směry – jeden se zaměří na technologicky složitější západní tribunu a druhý bude řešit objemově větší věnec tribun. Základy budoucí hrací plochy pak budou položeny na podzim,“ popsal Aleš Fišer, technický vedoucí oblasti Strabagu.

Jednou z podmínek architekta Tomáše Vymetálka bylo zachování osvětlovacích stožárů. Průzkum nyní potvrdil, že populární lízátka nejsou poškozená a mohou sloužit i pro osvětlení nového stadionu.

„Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci, která řeší umístění nových svítidel do osvětlovacích kruhů. Z této dokumentace vyplyne rozsah, způsob oprav a úprav lávek a konstrukcí pro světla. Vymyšleno a vyprojektováno je už kotvení lízátek do betonových základů – kotevní prvky půjdou v nejbližších dnech do výroby a již v březnu by měl být první z nich osazen do betonu,“ řekla Edita Novotná.

Na základní kámen v úterý kladívkem za společnost D&D Elektromont klepal také Petr Dědek, jenž loni projevil zájem o majetkový vstup do hradeckého klubu. Od začátku hovořil o nutnosti v Hradci velmi vzácné podmínky pro svůj fotbalový nákup - politické jednoty. Nyní připomněl další argument, který hovoří spíš proti jeho vstupu do klubu.

„Fotbal, nyní tedy i velmi složitou korupční kauzu, sleduji zpovzdálí. Na povrch vyplouvají další věci a než se to vyčístí, ještě uvídíme, kolik klubů se do toho namočilo. To prostředí není pro investora, tedy ani pro mě, úplně ideální a musíme být velmi opatrní,“ zdůraznil Dědek.

Zatím se však nevyřešil jiný problém - neuznaná dotace od Národní sportovní agentury (NSA), která měla činit až 300 milionů korun. Hradec podal podnět ke zrušení celé dotační výzvy, protože hodnocení žádostí jsou podle radnice v rozporu s právními předpisy. NSA se však nechala slyšet, že dotační výzvu rušit nehodlá. V takovém případě by celou částku muselo zaplatit město, což opozice označila za finanční katastrofu.