V hradecké aréně zahrají Chinaski. Kvůli trávníku tu budou koncerty jen zjara

Fotbalová aréna v Hradci Králové vyhlíží první megakoncert. Kapela Chinaski oznámila, že tam v červnu příštího roku oslaví 30 let od vydání svého debutu. Půjde o první velkou nesportovní akci. Leckdo...

Povodí zaspalo, studii ochrany na Melounce nechá vypracovat Hradec

Ochrana západní části Hradce Králové před velkou vodou z Melounky je už dvacet let jen na papíře. Poté, co letos okrajovou část města čtyřikrát zalila voda, proto do akce vstupuje hradecká radnice....