Z Labe u festivalu Brutal Assault vytáhli muže, záchrana se nezdařila

Tísňová linka přijala oznámení o události ve čtvrtek v 18:14 poté, co všímavá oznamovatelka nahlásila tonoucího člověka v řece. Informaci přinesl web TN.cz.
Jedna z hlídek zareagovala okamžitě, policista bez váhání skočil za tonoucím do vody. Na pomoc mu přispěchali ještě další dva kolegové, kterými byli příslušník cizinecké policie a strážník městské policie. Policie požádala o součinnost i zbývající složky IZS.
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Na místo vyrazili profesionální hasiči z Jaroměře se člunem, dobrovolná jednotka dohlížející na bezpečnost festivalu Brutal Assault a také policejní potápěči z Hradce Králové.
Jak doplnil mluvčí královéhradeckých hasičů Zbyněk Voříšek, policie je o součinnost požádala na základě telefonátu svědkyně, která si všimla tonoucího v řece. Hasičům se tělo podařilo vytáhnout na břeh v 18:47 a okamžitě ho předali přítomným záchranářům.
Zásah letecké záchranky i pozemních posádek
Do záchranné akce se zapojily také zdravotnické posádky. Pro vytaženého člověka vzlétl vrtulník letecké záchranné služby a z Jaroměře vyrazily další dva pozemní týmy. Muži už ale nemohli pomoci.
„Osobu jsme našli bez známek života. Na místě zasahovala letecká posádka a dvě pozemní posádky,“ popsala zásah pro iDNES.cz mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová, s tím že na místě bylo celkem šest jednotek.
„Pravděpodobně skočil z mostu v Jaroměři přes řeku Labe. Co se týče příčiny a okolností, jak k tomu došlo, to je teď v šetření kriminalistů,“ sdělila pro iDNES.cz policejní mluvčí Martina Jandová.