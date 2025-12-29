Ve Špindlerově Mlýně našli v potoce mrtvého cizince, policie nařídila pitvu

Autor:
  14:20
Okolnosti úmrtí devětadvacetiletého cizince vyšetřuje policie ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Tělo muže se našlo v neděli v Dolském potoce. Podle prvotních zjištění zřejmě za smrtí nestojí cizí zavinění. Potvrdit to má nařízená zdravotní pitva.

Špindlerův Mlýn | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Muže bez známek života svědek nalezl v neděli před polednem v části Svatý Petr nedaleko spodní stanice šestisedačkové lanovky na Pláně. Případem se zabývají trutnovští kriminalisté.

„Na těle zatím nejsou patrné žádné známky cizího zavinění. Nevíme, jakým způsobem k úmrtí došlo, ani zda byl muž před smrtí pod vlivem alkoholu,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Martina Jandová.

Dosud není jasné, jak dlouho tělo v potoce leželo. Policie nařídila zdravotní pitvu, která by měla klíčové okolnosti objasnit.

