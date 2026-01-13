Trest za vraždu novorozenců platí. Bylo by to i na výjimečný trest, míní soudce

Za vraždu dvou novorozeňat v Dobrušce na Rychnovsku v rozmezí několika let potvrdil v úterý odvolací pražský vrchní soud ženě z Rychnovska 20 let vězení. Žena se k činu přiznala, před krajským soudem prohlásila vinu. Těhotenství i porody tajila, ostatky dětí našla v jejím bydlišti policie. Obžalovaná má i další nezletilé děti. Rozhodnutí je pravomocné.

Trest podle odvolacího senátu zohledňuje přiznání obžalované i další polehčující okolnosti. Soud podotkl, že kdyby se žena nedoznala, nebylo by možné dřívější z vražd prokázat. Nebylo by totiž možné zjistit, zda se dítě už mrtvé nenarodilo.

Soud nepřezkoumával výrok o vině, protože žena v hlavním líčení u první instance prohlásila vinu a soud ji přijal.

„Uvažovali jsme v souladu s podaným odvoláním o trestu obžalované a nakonec to dopadlo takhle. Na jednu stranu je třeba konstatovat, že obecně by u obžalované u skutků, kterých se dopustila, byly jistě splněny podmínky – podle našeho názoru – pro uložení výjimečného trestu. Krajský soud ho neuložil s odůvodněním na polehčující okolnosti nebo okolnosti vyplývající ze znaleckých posudků z oborů psychiatrie a psychologie u obžalované,“ uvedl předseda senátu Vrchního soudu Michal Hodoušek.

Podle něj žena nejednala kvůli náhlému impulzu. Naopak měla dost času během těhotenství, aby si promyslela, jak se zachová, a mohla zvolit jinak.

Případ vyšel najevo počátkem listopadu 2024 poté, co policie přijala oznámení na utajený domácí porod. Žena, jejíž jméno nelze zveřejnit kvůli pravidlům o ochraně obětí, totiž musela ve vážném stavu do nemocnice. Zdravotníci zjistili, že nedávno porodila, a existovala tak obava o to, že její dítě může být v ohrožení života.

16. října 2025

Mrtvé dítě policie po několikahodinovém pátrání našla ukryté v rodinném domě, v němž žena bydlela i s dalšími lidmi. Ženu proto policisté obvinili z vraždy.

Při vyšetřování pak kriminalisté zhruba o měsíc později v přístavku domu našli ostatky druhého dítěte narozeného mezi lety 2021 a 2022. Žena se přiznala, že obě děti, které se narodily zdravé, po porodech udusila. V době činů byla závislá na drogách.

Nepřišla, o lítosti mluvil advokát

Úterního jednání se žena, která je ve vazbě, nezúčastnila. Její obhájce v odvolání požadovat snížení trestu. „Svého jednání zcela upřímně lituje, uvědomila si závažnost svého pochybení,“ řekl soudu právník.

Podle státního zástupce ale snížení trestu není namístě. „Nelze přehlížet, že v obou případech paní obžalovaná doznává jednání po předchozím uvážení,“ řekl žalobce.

Jde podle něj o významnou okolnost, která má na ukládaný trest vliv. Obžalovaná se podle něj také po činech chovala racionálně. Připomněl také, že krajská státní zástupkyně požadovala pro ženu výjimečný trest, nakonec však odvolání nepodala.

4. listopadu 2024

