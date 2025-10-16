Opakovaně tajila porody a novorozence záhy zabila, soudí matku za dvě vraždy

  7:00
Královéhradecký krajský soud dnes otevře otřesný případ vraždy dvou novorozeňat v Dobrušce na Rychnovsku. Podle spisu se dětí zbavila krátce po porodech jejich nyní třicetiletá matka. Oba incidenty dělily dva až tři roky. Ženě hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
Domek v Dobrušce, kde podle místních policie našla mrtvé novorozeně. | foto: Tomáš Hejtmánek, MF DNES

Na pozdější z případů se přišlo loni v listopadu po utajeném domácím porodu. Ženu ve vážném stavu tehdy přivezla sanitka do rychnovské nemocnice. Lékaři však hned poznali, že právě porodila a měli obavy o novorozence.

Jeho tělo ještě týž den policie našla při rozsáhlé pátrací akci v rodinném domě v Dobrušce, kde žena bydlela u babičky se svými nezletilými dětmi.

Podle obžaloby žena porodila v noci z 1. na 2. listopadu v patře stavení, kde bydlela. Věděla, co činí, a s těhotenstvím se nesvěřila lékaři ani poradně, nechystala žádnou výbavu. Jak ukázala pitva, porodila donošeného životaschopného syna, který později dostal i jméno. Dítě však žilo jen minuty, nejvýš desítky minut.

„Po vypuzení ze svého těla (dítě) oddělila utržením pupeční šňůry od placenty. S cílem usmrtit překryla ústa dítěte rukou,“ stojí v obžalobě. „Poté, co dítě začalo plakat, užila proti novorozenci mechanismu zevního dušení a tupého násilí, aby pláč neslyšely nezletilé děti a spolubydlící, která obývala přízemí domu.“

Dítě zemřelo na zadušení. Obžalovaná pak podle spisu tělo zabalila do barevného froté ručníku a dala je do nákupní igelitové tašky s uchy, kterou odložila v chodbě v patře domu. Plánovala dítě pohřbít, na to však nedošlo, protože skončila s masivním krvácením v nemocnici. Po neodborném porodu jí totiž zůstala placenta v těle.

Několik dní poté policisté devětadvacetiletou ženu obvinili z vraždy a soud ji vzal do vazby. Při pátrání kriminalisté našli i třicetiletého muže, který se vyhýbal vězení.

Podřekla se, policisté se vrátili

V průběhu vyšetřování získali kriminalisté indicie, že se matka podobným způsobem nezbavila novorozence poprvé. Opět se proto do Dobrušky vrátili. Podle serveru Novinky.cz se žena při výslechu sama podřekla.

Předešlý porod, při němž v koupelně přišla na svět zdravá holčička, spadá do období let 2021 až 2022. Než začalo dítě plakat, obžalovaná se ho zbavila podobně. Mrtvolu v barevném froté ručníku vložila do tří igelitek a dala do kůlny. Po několika dnech ještě přinesla další igelitový pytel, aby zabránila šíření zápachu, a vše uložila dovnitř a shora uzavřela.

Ostatky druhého novorozence pak policisté našli v přístavku domu ukryté v igelitové tašce loni v prosinci. Mohly tam být dva až tři roky. Ženu poté obvinili z druhé vraždy.

4. listopadu 2024

KRIMI

Spisový materiál podle policie čítá téměř tisíc stran. Kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů.

Když reportér iDNES.cz mluvil s přáteli a známými mladé ženy, jejich názory se rozcházely. Podle některých bezproblémová dívka sklouzla k drogám a měla potíže starat se o své dvě děti, další ji popisují jako kamarádku, u níž si žádných problémů nevšimli. Že byla těhotná, někteří ze sousedství ani nepostřehli.

