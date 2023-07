Motorkářce skočil do cesty srnec, na následky zranění v nemocnici zemřela

Tragická dopravní nehoda se stala v katastru obce Lovčice kousek od Chlumce nad Cidlinou na Hradecku na silnici II/611 v sobotu krátce po 14:30.

Motorkářka, které vběhl do cesty srnec, spadla na zem a její stroj zajel do příkopu, kde narazil do stromu. Žena utrpěla vážná zranění, v nemocnici ji už lékaři nedokázali zachránit.

Nabouraná motorka po dopravní nehodě na Hradecku v obci Lovčice.

„Policisté na motocyklu značky Kawasaki odhadli škodu na 30 tisíc korun a srnce, který na místě uhynul, předali mysliveckému hospodáři. Přesné okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření hradeckých policistů,“ uvedla mluvčí krajské policie Iva Kormošová.