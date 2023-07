Muzeum v Hořicích ukazuje motocykly z pionýrských časů i závodní legendy

Muzeum zahájilo sezonu v polovině května před 60. ročníkem 300 zatáček Gustava Havla. Otevřené zůstane do 10. září. V květnu, červnu a v září je přístupné od pátku do neděle, o letních prázdninách od čtvrtka do neděle. Větší skupiny ho mohou po předchozí domluvě navštívit i v jiném termínu. V loňském roce do muzea zavítalo kolem tří tisíc návštěvníků. Více na webu muzea.