Stalo se to v neděli 21. června krátce po osmé hodině ranní. Incident policii ohlásil svědek. Všiml si, že v křižovatce u obce Levín sedí muž na motocyklu značky Ducati a spí.
Než hlídka dorazila, muž odešel směrem do obce, kde ho krátce nato vypátrali a ztotožnili.
Dechová zkouška na alkohol ukázala nejprve hodnotu 2,03 promile alkoholu, opakovaná zkouška o několik minut později 2,0 promile. Policisté přivolali z preventivních důvodů zdravotnické záchranáře. Jejich vyšetření ukázalo, že muž nemá žádné zdravotní komplikace, které by bránily dalším procesním úkonům.
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Řidičský průkaz policisté na místě nezadrželi, protože muž uvedl, že jej v minulosti ztratil a neměl jej u sebe.
„Muž se doznal, že předchozí den s kamarády popíjel alkohol a ráno usedl za řídítka motocyklu v domnění, že je již střízlivý. Uvedl také, že měl namířeno z Pardubic do Prahy,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
Policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.