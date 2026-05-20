Hradec koupí historický most Železňák, bude z něj lávka přes Labe

Autor: ,
  9:45
Zastupitelé Hradce Králové v úterý vyčlenili jeden milion korun na koupi historického železničního mostu přes Labe ve čtvrti Plácky. Most zvaný Železňák by radnice chtěla koupit od Správy železnic za cenu šrotu. Most by pak chtěla přesunout asi o 30 metrů proti proudu a udělat z něj lávku pro pěší a cyklisty.
Most Železňák z roku 1939 v Hradci Králové stále slouží, Správa železnic ho však vymění za nový. (17. července 2025) | foto: David Taneček, ČTK

Torzo mostu rezivělo na břehu Orlice skoro čtyři roky.
Firma stěhuje dvě nýtované konstrukce z mostu plukovníka Šrámka ve Svinarech....
Náklady na odkup, projektovou dokumentaci, přesun a nové usazení radnice odhaduje na 43 milionů korun. Správa železnic (SŽ) most při chystané rekonstrukci tratě nahradí novým.

Po nýtovaném ocelovém mostě z roku 1939 vede jednokolejná trať z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí na Rychnovsku. Součástí Železňáku je i lávka pro pěší.

Hradec může koupit most Železňák, připomíná um zaniklé místní strojírny

SŽ plánuje zdvoukolejnění tratě a její celkovou modernizaci, nový dvoukolejný most již lávku pro pěší mít nebude. Pod mostem vede frekventovaná cyklostezka podél Labe z Hradce Králové směrem na Jaroměř a Kuks.

Reálnost přesunu mostu a jeho nového využití již potvrdila studie proveditelnosti, kterou si město nechalo zpracovat. Přesunem Železňáku by lidé nepřišli o přechod řeky v polovině cesty mezi Labským mostem a mostem Kameňákem v Pláckách.

„Konstrukci nebude nutné rozebírat ani nikam převážet,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí, urbanismus a územní plánování Adam Záruba (nez.). Koordinace se stavbou nového mostu podle něj projekt zjednoduší a zlevní.

Náklady na údržbu Železňáku na dalších sto let radnice v dnešních cenách odhadla na 13 milionů korun bez DPH.

Most vyrobila hradecká strojírna a mostárna firmy Ippen, po druhé světové válce známá jako Montas. „Most je cennou památkou na zaniklý hradecký průmysl a na podnikatelskou rodinu Ippenových, která se stala obětí holokaustu,“ uvedl Záruba.

Hradec odstěhoval torzo svinarského mostu, nechá jej pro Severní zónu

Hradec Králové již jeden historický železný most vlastní. V roce 2018 město dostalo od kraje část železného mostu, který stával přes Orlici ve Svinarech. Torzo město převzalo s tím, že jej chce zachovat jako doklad umu stavitelů z počátku 20. století.

3. května 2022

Dvě mostní pole ležela čtyři roky na břehu Orlice vedle nového mostu. V roce 2022 město konstrukci uložilo na letišti. V budoucnu by z torza mohla být například lávka přes Piletický potok, uvedla dříve radnice.

