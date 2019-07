Most bude uzavřený nejspíše do 17. hodiny, možná i o něco déle. Podle policejní mluvčí Ivy Kormošové trvá příjezd pyrotechnika na místo kolem dvou hodin. Tyršův most policisté uzavřeli okolo třetí odpoledne

Podezřelý předmět ležel na dně Labe poblíž budovy filharmonie. Policii na něj upozornili lidé, kteří jej z řeky vytáhli magnetem.

Most je uzavřený z bezpečnostních důvodů, může se totiž jednat o nevybuchlou munici.