Klíčový most v Hradci už za provozu opravují, první špičku ustál

Pravidelná špička a proud aut z Pardubic poprvé vyzkoušely v pondělí ráno, co s dopravou ve městě udělá začátek dlouhých oprav mostu U Soutoku. Dopolední test však dopadl velmi dobře.

Práce sice začaly již v noci ze soboty na neděli, avšak poměrně řídký víkendový provoz pro řidiče neznamenal nějaké zásadnější zdržení. Stavaři zcela uzavřeli pravý jízdní pruh ve směru ke křižovatce Mileta a volný nechali jen ten levý.

V opačném směru se prozatím jezdí bez omezení. V oploceném koridoru pracovalo asi 20 dělníků i mechanizace a obávané kolony se naštěstí nekonaly.

„Možná je to jen psychologický efekt, ale opravdu dobře na mě zapůsobilo, když jsem viděl, jak intenzivně se na mostě i v dešti pracovalo. Měl jsem nahnáno, že přijedu pozdě do práce, ale nakonec jsem byl příjemně překvapený,“ řekl Michal Dostál, který téměř denně dojíždí do Hradce z Pardubic.

„Raději jsem do Hradce jel přes Vysokou nad Labem. Ten nápad evidentně mělo více lidí,“ doplnil další pardubický šofér Filip Exner.

Zkratku přes Vysokou a Moravské Předměstí může časem objevit více řidičů. Na podobný problém doplácejí stovky obyvatel Náchoda, kde mnoho vozů včetně kamionů objíždí zacpané centrum vedlejšími ulicemi. Pravý pruh ve směru k Miletě bude uzavřený jeden a půl měsíce.

„V první etapě se bude od fakultní nemocnice směrem k nádraží jezdit bez omezení ve dvou pruzích, v opačném směru bude zavřený pravý jízdní pruh a jezdit se bude pouze levým. Tato etapa by měla trvat zhruba šest týdnů,“ představila plán uzavírek mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

„V další etapě přijde na řadu levý jízdní pruh. Poté začnou práce na druhé straně mostu. Ve třetí a čtvrté fázi se bude jezdit s omezením vždy pouze jedním jízdním pruhem ve směru k vlakovému nádraží či výpadovce na Pardubice,“ řekla mluvčí Ledvinová.

Až do konce července potrvají omezení na mostě

Dopravní omezení mají trvat až do konce července, kompletní uzavírka naštěstí není v plánu, vždy má být otevřený aspoň jeden pruh. Větší komplikace se dají očekávat v době odpolední špičky, most zůstane otevřený i pro kamionovou dopravu a na zdržení by se měli připravit zvlášť cestující v městské hromadné dopravě.

Podle celostátního sčítání dopravy z roku 2016 denně projede po mostě 26,5 tisíce osobních a 4,2 tisíce nákladních aut. Tato čísla z něj dělají nejvytíženější most v celém Královéhradeckém kraji.

Vnější silniční okruh v Hradci Králové první letošní kolony poznal již v dubnu, kdy se začalo pracovat na obnově povrchu vozovky u Labského mostu poblíž Aldisu. Tuto rekonstrukci už se v předstihu podařilo dokončit, a tak okruh budou sužovat jen práce u soutoku.

ŘSD k opravám donutila voda. Nikoli však Labe pod mostem, ale nefunkční odvodnění, které začalo narušovat vozovku.

„Oprava mostů se týká odvodnění hydroizolace bez zásahu do nosné konstrukce,“ sdělila Ledvinová, podle které se dělníci zaměří i na prostor pod mostem: „Provedou sanace plentovacích stěn,opěr a doplní zámečnické výrobky.“

Město loni nesvolilo s opravou mostu

Ačkoli stavba údajně spadá do kategorie III - dobrý, pod mostem se otevírá celá škála nejrůznějších závad. Kvůli oloupané konstrukci na některých místech vykukují výztuhové roxory. Z mříží, jež kdysi bránily v přístupu k teplovodnímu potrubí vinoucímu se pod mostem, zbyly jen prorezlé rámy, prokvetlé jsou rovněž další kovové konstrukce, do betonových spár dlouhodobě zatéká, kvůli tomu některé připomínají spíš dlouhé praskliny.

Podle ŘSD je však statika mostu v pořádku, což potvrdila i odborná prohlídka z 21. prosince 2016.

Opravy mostu U Soutoku byly pro radnici tak velkým strašákem, že se zasadila o odklad prací až na letošní rok. Původně mělo dojít k termínové kolizi s rekonstrukcí okružní křižovatky Brněnská a město z obav před dopravním kolapsem k současné opravě mostu nesvolilo.

„Kdybychom most udělali loni za jedné objížďky, měli bychom dnes hotovo a mohli se věnovat jiným věcem. Bylo to připravené a vysoutěžené. Mrzí nás, že čelíme značné kritice, že je celá republika v letních měsících sužovaná uzavírkami, ale bohužel jinak se to udělat nedá,“ konstatoval krajský šéf ŘSD Marek Novotný.