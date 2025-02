K chatrným rampám mostu se nehlásí Hradec ani ŘSD, oprava je v nedohlednu

Když opilý řidič v červenci 2020 prorazil zábradlí malšovického nadjezdu, kvůli nejasnému vlastnictví trvala oprava dva měsíce. Situace se opakuje u mostu U Soutoku.

V den uzavření připojovacích ramen pro chodce a cyklisty to vypadalo na nekomplikované bourání a stavbu úplně nových. Odhady hovořily, že hotovo by mohlo být do čtyř let. Objevil se však problém – k vlastnictví ramp se nehlásí město ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) coby správce problematického mostu.

„Majetkově všechna ramena včetně mostu patří ŘSD, nikoli městu. My jsme jen nešťastným vykonavatelem samotných zábran,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Podle jejího náměstka pro oblast majetku města Pavla Vrbického (Piráti) vypracuje ŘSD projektovou dokumentaci na podepření: „Poté se rampy otevřou a most bude čekat na celkovou rekonstrukci. ŘSD odvětilo, že majetkový správce bude určen po obdržení rozhodnutí o vlastnictví, což se už podle státního podniku stalo.“

„Most U Soutoku byl postaven v roce 1967. Most i všechny čtyři rampy postavilo město. V souvislosti se změnou zákona se v roce 1997 Ředitelství silnic a dálnic ujalo mostní konstrukce, která převádí přes Labe silnici 1. třídy. Od té doby se o most staráme, o rampy se staralo město. My máme připravenou rozsáhlou rekonstrukci samotného mostu, rampy jsme do toho však nezahrnuli, protože skutečně nikdy nebyly naše,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Město: Nemáme pochyby

Radnice se však hodlá bránit. Na pátek 21. února se v sídle ŘSD chystá důležitá schůzka. Vedení Hradce je přesvědčeno, že vlastník je jasný. Možné však je, že rozhodne až soud, čímž se oprava ramen odsune na neurčito.

„Vyjasníme si to. Na ŘSD včetně ředitele Marka Novotného (šéf ŘSD pro Královéhradecký kraj, pozn. red. ) za město pojedeme v silnější sestavě a uvidíme, na čem se dohodneme. Stanovisko města je však jasné. Vše včetně všech podkladů, které máme, jsem si ověřoval na našem právním oddělení, aby mě něco nepřekvapilo,“ zdůraznil náměstek primátorky pro oblast majetku města Pavel Vrbický (Piráti).

„Je to jednoznačné: most bereme jako celek. Navíc máme i podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí s ŘSD, že most přejde do vlastnictví města poté, co bude vybudováno jižní propojení, takže skutečně netuším, proč by měly být pochybnosti o vlastnictví včetně ramen,“ řekl náměstek.

Rampy možná zcela zmizí

Město se s ŘSD shoduje v jediném bodě – havarijní rampy podle statického posudku musí jít k zemi. A případná výstavba nových ramen? Velká neznámá, ta dost možná zmizí nadobro.

„Pokud by se nakonec rozhodlo, že se o rampy má postarat ŘSD, nejspíš bychom to řešili jejich odstraněním. Na jejich místo bychom pravděpodobně umístili opěrné zdi,“ upozornil Jan Rýdl z ŘSD.

„Nevím, jak by se mohlo stát, že bychom rampy jako vlastník museli stavět nebo opravovat my. Všechny podklady, které máme na magistrátu, to vylučují. Zkrátka to nepřipadá v úvahu,“ tvrdí Pavel Vrbický.

„Katastrofa pro cyklistiku“

Uzavřené rampy a narušení cyklotras vzbudily značný ohlas i na sociálních sítích.

„Další katastrofa pro hradeckou cyklistiku. Hlavně, že se město holedbá, co všechno dělá pro cyklisty a udržitelnou zelenou dopravu. Pod tím mostem prochází mezinárodní Labská cyklotrasa. Kolem Milety se nedá jet už rok a další dva to ještě bude trvat – a tak dále,“ napsal Tomáš Václav Pitucha.

„Podle toho, co se v českém státě děje, postaví asi další tunel stejně jako první přes řeku u ČSOB v podobě lávky,“ přidal se Tomáš Matyásko. „Kdyby naši předci budovali město tímto tempem, máme tu dodnes dřevěné hradiště v havarijním stavu a okolo bažiny,“ nadsadil Petr Luska.

Rampy sice ŘSD převzít, zdemolovat a stavět nechce, ale o samotný most U Soutoku se postará. Několikrát ročně jej podrobuje kontrole a v příštích letech plánuje jeho rekonstrukci za běžného provozu.

Případ nadjezd

Podobný příběh se před několika lety odehrával také na dalším místě Gočárova okruhu na nadjezdu v Malšovicích. Most léta chátral, protože nebylo jasné, komu patří.

Až bouračka opilce a proražené zábradlí ukázaly, že nadjezd v 90. letech nepřešel do majetku státu, ale zůstal městský. A protože přes něj vede krajská silnice, převzal si nadjezd v roce 2020 kraj a pustil se do přípravy rekonstrukce.

Projektová dokumentace i stavební povolení je, práce by mohly začít, ale čeká se, až bude hotova proměna křižovatky Mileta u fakultní nemocnice. To se stane snad v závěru příštího roku a tehdy se dočká nadjezd. Nyní je jen jasné, že se bude muset uzavřít.