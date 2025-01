V Hradci museli uzavřít rampy na vytížený most přes Labe, hrozí jim zřícení

Ve středu na vjezdu i výjezdu z ramp přibyly výstražné pásky se zákazem vstupu, ve čtvrtek už technické služby napevno namontují ploty. Podle informací MF DNES tu zábrany zůstanou nejspíš až do druhé poloviny roku, než dojde k provizorní opravě připojovacích ramen.

Železobetonový most z roku 1971 je v pořádku, opravou prošel naposledy v roce 2019, když kontrola prokázala, že do konstrukce zatéká. Stav ramen se však tehdy neřešil.

Dopravu na samotném mostu, přes nějž denně podle posledního měření v roce 2020 projede přes 26 tisíc osobních aut a 4 500 kamionů, uzavírka lávek nepoznamená. Otevřená zůstane i stezka vedoucí pod ním.

„Dozvěděli jsme se , že čtyři ramena jsou ve velmi špatném technickém stavu, krajský úřad vydal nařízení je okamžitě uzavřít. Statik zjistil velké úbytky ocelových výztuží, takže hrozí zřícení ramen. Je to velmi nepříjemný problém, most i ramena jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a město vykonává jen úklid či posyp,“ upřesnil Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro oblast majetku města.

Podle něj ŘSD vypracuje projektovou dokumentaci na podepření: „Rampy se opět otevřou a celý most bude čekat na celkovou rekonstrukci. Rampy bude nutné zdemolovat a postavit úplně nové, k tomu podle informací dojde nejspíš do čtyř let.“

Nevyhovují normám?

Stav železobetonových ramen je už na první pohled špatný i pro laika. Konstrukce je na mnoha místech oloupaná až na výztuhové roxory. Důvěru nebudí ani připojení lávek k mostu, který si před lety vzali do péče sprejeři. U ramena vedoucího k fakultní nemocnici už není ani připomínka po nejznámějším graffiti díle v celém Hradci. Obrázek nahé dívky splývající naznak překryla jiná malba některého z pouličních umělců. Zábradlí i stezka jsou však v pořádku.

„Už loni jsem si všimla, že všechny čtyři lávky vypadají hrozně. Je lepší je zavřít než čekat na nějaké neštěstí. Na druhou stranu to bude vypadat opravdu hrozně,“ řekla Daniela Peterková ze sousední Labské Kotliny.

Stav ramen však není hlavním důvodem, proč je město tak narychlo muselo zavřít. Podle stavaře, který nechtěl být jmenován, jsou hlavním důvodem současné normy, nikoli havarijní stav.

„Statik podle mě logicky došel k závěru, že konstrukce neunese samu sebe. Nespadne to dnes ani za rok, ale předpisům to nevyhovuje,“ řekl.

Přibudou dočasné stezky

Krajský úřad vydal nařízení o uzavření 15. ledna. „Je třeba neprodleně uzavřít ramena pro pohyb pěších a cyklistů,“ stojí ve vyjádření hejtmanství.

„Havarijní stav je tam rozhodně několik měsíců, možná i let, nyní se jen označil. Pravděpodobně by to do několika měsíců nespadlo,“ upozornil náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

„Majetkově všechna ramena včetně mostu patří ŘSD, nikoli městu. My jsme jen nešťastným vykonavatelem samotných zábran,“ dodala primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Cyklisté a chodci si musí najít jiné cesty, aby se dostali na hradecký most U Soutoku. Čtyři ramena jsou uzavřená. (22. ledna 2025)

S tím však ŘSD nesouhlasí. Teprve si s městem chce vyjasnit, kdo je vlastně majitelem lávek. „Po obdržení rozhodnutí o určení vlastnictví ramp bude určený majetkový správce dále jednat o dalším postupu,“ uvedla Petra Drkulová z pardubické pobočky ŘSD.

Město přemítá o náhradních trasách pro stovky chodců a cyklistů, kteří lávky na mostě U Soutoku potřebují.

„Řešíme obchůzné trasy, nejhorší místo je na rameni směrem k tenisovým kurtům, kde budeme muset vybudovat dočasnou stezku. Kdyby to mělo být na delší dobu, museli bychom jít do projektové dokumentace a museli bychom to upravit stavebně se všemi náležitostmi včetně stavebního povolení. Teď uděláme jen mlatové chodníky, abychom tam nešlapali v blátě,“ upřesnil Pavel Vrbický.

Problém má i nadjezd

Hradec má ve svém vlastnictví na 50 mostů a mostků, jejich stav pravidelně kontrolují technické služby. Stav mostů v Královéhradeckém kraji je pod drobnohledem zvlášť po roce 2017, kdy se kvůli havarijnímu stavu musel uzavřít nýtovaný most plukovníka Šrámka ve Svinarech a doprava musela vést až do roku 2019 po objízdných trasách.

Od té doby statik kvůli havarijnímu stavu zavřel také most přes trať na obchvatu Hořic. Nakonec byl most stržen a na jeho místě vyrostl nový. Podobný problém má i hradecký nadjezd u nádraží, který také čeká na demolici. Nahradí jej dva mosty se dvěma pruhy na každém z nich.