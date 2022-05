Hradec odstěhoval torzo svinarského mostu, nechá jej pro Severní zónu

Odstěhováním mostu se ulevilo patrně všem. Hradecké koalici, jež dlouho spíš jen nečinně přihlížela, jak most chátrá. Opozici a památkářům, kteří bojovali za záchranu. A nejvíc asi obyvatelům Svinar.

Ti věří, že si město s odvozem fragmentu rozpomene na slib zušlechtění okolí nového mostu, tedy nové chodníky, zastávky MHD a přechody.

Když firma na začátku června roku 2018 starý most rozřezala a dvě konstrukce dlouhé 14 a 22 metrů uložila na břeh, všichni byli přesvědčeni, že torzo tu bude ležet maximálně několik měsíců. Jenže po podzimních volbách se rychlá akce zasekla a most se stal předmětem nekonečných politických bitev.

Byl dokonce i „spoluviníkem“ vzniku a poté i rozpadu koalice. Hnutí Změna a Zelení mimochodem i díky slibu o jeho záchraně do vedení města vstoupilo a po vytrvalém nezájmu silnějších koaličních partnerů i vystoupilo.

Smutnou pravdou je, že s nečinným městem pohnula až výhrůžka kraje. Loni na konci června krajský radní Václav Řehoř (ODS) Hradci pohrozil, že pokud se brzo nedozví, co s torzem bude dál, kraj městu vypoví darovací smlouvu a konstrukci sešrotuje.

Radnice už tehdy věděla, že za přepravu a základní konzervaci zaplatí dva miliony korun, dalších asi deset milionů by měla stát renovace i přemístění mostu na nové místo. I to už je známé: most by se měl v budoucnu stát lávkou a povede přes Piletický potok do takzvané Severní zóny za dopravním podnikem.

„Když jsme se bavili o svinarském mostu, částky na záchranu byly v desítkách milionů. Když dostanu podklady, podívám se do rozpočtu, ale už teď mohu říct, že to bude enormně komplikované,“ řekla loni ekonomická náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

Není památkou, cenná je technologie

„Hradec potřebuje peníze na důležitější věci než záchranu fragmentu mostu. Navrhuji, abychom je použili na rekonstrukci podchodu na třídě Karla IV. nebo na kuklenský hřbitov,“ pravil radní Jiří Langer (ANO).

Zastupitelé se pro záchranu zbytku mostu loni na podzim rozhodli za pět minut dvanáct a až po dohodovacím řízení zastupitelských klubů.

„Někteří hlasovali jinak na radě a jinak na zastupitelstvu. Týden předtím byla schůzka se zástupci památkářů, kteří jasně konstatovali, že záchrana by měla být co nejrychlejší. Zdálo se mi, že to všichni pochopili, ale patrně v klubech nedošlo k přenosu informací,“ uvedl radní Adam Záruba (Změna a Zelení). Podle něj je most ojedinělý a jeho likvidace by byla nevratná.

„Most sice nebyl uznaný kulturní památkou, ale památka to díky technologii bezpochyby je. Zasloužil by si, aby byl zachráněn,“ řekla Pavlína Springerová (HDK).

Most přes Piletický potok

Kromě politických bojůvek zkomplikoval záchranu i tendr na firmu, která most převeze na letiště a zakonzervuje. První výběrové řízení město zrušilo, protože přihlášená společnost nabídla cenu 2,8 milionu korun. Až ve druhém kole výherce splnil cenové kritérium dva miliony a mohl začít chystat transport.

Jak dlouho bude fragment uložen v depozitu na letišti, nelze odhadnout. Samo město dost neurčitě uvádí rozmezí čtyř až deseti let. Záleží na výstavbě Severní zóny až pro 3,5 tisíce obyvatel, která má však více otazníků než reálných podkladů. Prvním krokem by měla být revitalizace Piletického potoka. Právě přes něj podle vizí města povede do sídliště někdejší most plukovníka Šrámka.

V depozitu na letišti bude nýtované konstrukci mostu dělat společnost i věžička koželužny, která tu na svou další příležitost čeká již osm let a čekat bude dál. Zdobná věž totiž patří k malé tovární hale, jež se má rozebrat a v blíže neupřesněné budoucnosti znovu postavit jako připomínka po fabrice z konce 19. století.