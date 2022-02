Hradec chce zastavit stavbu domu Pilot 1, s investorem se zkusí dohodnout

Když investor představil v létě 2007 plány na stavbu polyfunkčního domu Pilot 1, reakcí byly protesty místních, petice s mnoha stovkami podpisů, smlouva mezi Hradcem Králové a investorem a záhy i územní řízení.

Přes 20 metrů vysoký šestipodlažní dům se zastavěnou plochou 1 660 metrů čtverečních se dosud stavět nezačal, naopak Hradec Králové, navzdory mnoha letům nečinnosti, hledá možnosti, jak projekt zastavit.

Pro náměstka primátora Pavla Marka (ANO), který věc dostal na starost, existují dvě přijatelná řešení. Buď společnost Tomas Invest od stavby polyfunkčního objektu upustí a vybuduje pouze tři přidružené bytové domy, nebo celý projekt ukončí.

Ostrov zeleně mezi centrem Medium a vilou Cristinou na Brněnské třídě by tak k radosti místních zůstal nedotčený. To by byla varianta řešení po dobrém.

V opačném případě by město začalo zkoumat, zda jsou staré smlouvy o smlouvě budoucí platné. Plynout by z toho mohl i soud mezi městem a investorem s nejistým výsledkem. I kdyby nedošlo na soudy a projekt by skončil, město by se s firmou nejspíš muselo rozloučit finančním vyrovnáním.

Hledá se smírné řešení

Jak ze šlamastyky ven, nyní zkoumají právníci. „Zatímco bytové domy nejsou až tak kontroverzní a dalo by se s nimi počítat, polyfunkční dům je kontroverzní velmi. Platí to i pro město, které by chtělo případně koupit centrum Medium, u kterého je už nyní velký nedostatek parkovacích míst. Nyní se právníci zabývají otázkou, zda není smlouva už od začátku neplatná. Celou věc současně řeší i investor. Pro mě je prioritou uvést smlouvy do souladu,“ řekl náměstek Marek.

Podle něj jsou od investora náznaky, že by právě od stavby polyfunkčního domu mohl odstoupit.

„Je to první shoda s investorem, který souhlasil, že by prošly jen bytové domy. Současně však stále nemáme závazné vyjádření. Jednáme dál a budeme hledat smírné řešení, protože kdybychom měli skončit u soudu, vše by bylo nepředvídatelné a nevíme, o jakých finančních náhradách by rozhodl. Nemusely by být žádné, protože ve smlouvách jsou i body ve prospěch města, ale také by to mohlo skončit naopak. Zároveň se vše může táhnout i roky, což by vůči té lokalitě vůbec nebylo dobré,“ řekl Marek.

Vybetonování parku samosprávy nechtějí

Razantnější postoj vedení města vítají i komise místní samosprávy (KMS) nebo Spolek pro rozvoj Moravského Předměstí. V minulosti byla vyjednáváním pověřena exnáměstkyně primátora Věra Pourová (ANO) a podle některých zastupitelů právě patová situace kolem domu Pilot 1 stála za jejím odvoláním v prosinci 2020.

„Na jednu stranu jsme byli rádi, že vyjednávání trvá dlouho, protože jsme doufali, že projekt vyšumí a najde se schůdné a přínosné řešení. Netuším, kde se stala chyba a proč to vyřešené už dávno není,“ upozornila členka KMS a městská zastupitelka Táňa Šormová (KSČM).

„Každopádně se ukázalo, že existující smlouva o smlouvě budoucí kupní má spoustu chyb a s největší pravděpodobností by se dala zneplatnit. Proto doufáme, že se najde cesta, jak se s investorem domluvit. Bohužel může nastat situace, že za městem půjdou nějaké finanční náhrady, které by investor požadoval,“ řekla Táňa Šormová.

Bod Pilot 1 měl už před zastupitele namířeno, ale hradecká rada jej stáhla z programu a pověřila Marka vyjednáváním. Přivítal to i jiný člen KMS a zároveň zastupitel Pavel Vacek (Piráti).

„Paní Pourová zaujala pasivnější pozici a nechala věci plynout. Přitom právní posouzení údajně vyznívá ve prospěch města a mohlo by se skutečně zneplatnit to, co bylo před lety dohodnuto. Polyfunkční dům měl původně mít poněkud jiné zaměření, mluvilo se o něm v souvislosti se sociálními projekty, ale pak se postupně jeho účely měnily a nyní je ryze komerční,“ sdělil.

„Přinejmenším tento dům by tam stát skutečně neměl, mám s tím problém nejen jako zastupitel, ale i jako člen KMS. Došlo by k likvidaci zeleně, zahustil by se už tak dost zastavěný prostor a ubylo místo k relaxaci,“ řekl zastupitel Vacek.

„Za KMS jsme dali souhlasné stanovisko jen k bytovým domům, které by za určitých podmínek nevadily. Rozhodně však nesouhlasíme s polyfunkčním domem. To by znamenalo vybetonování celého rozsáhlého prostoru od centra Medium až po vilu Cristinu,“ zdůraznila šéfka Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí Zuzana Benešová.

Architekt: subtilnější stavba mezi paneláky

Projekt Pilot 1 naopak obhajuje architekt Miroslav Gebas, autor Pilotu 2 a 3.

„Snažili jsme se projekt připravit tak, aby do území přinášel i něco navíc pro stávající obyvatele. Proto jsme kladli velký důraz na úpravu celého okolí v duchu trendu moderního bydlení. Dům je v porovnání s okolními paneláky daleko subtilnější a doplňují ho zelené plochy a místa pro sport i relaxaci. Věříme, že i stávající obyvatelé je budou rádi vyhledávat,“ řekl.