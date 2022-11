Benešovka může být zelenou oázou, ale dům navržený v parku místním vadí

Redakce MF DNES má k dispozici podrobnou studii Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Moravské Předměstí, ač se s ní radnice příliš nechlubila a veřejnosti byla skryta.

Možná i proto, že některé stavební plány by mezi tisícovkami obyvatel hradeckého předměstí mohly vzbudit obavy. A snad i kvůli obrovské finanční náročnosti. I tak by se projekt měl dostat na veřejnost.

Jako ukázka představ o budoucnosti vnitrobloků, zákoutí či zelených ploch může sloužit 600metrový úsek od polikliniky na Benešově třídě ke sportovní hale v Třebši. Exkurze vede zadem: od parku u polikliniky, kolem domků v ulici Na Potoce až k vajíčku, tedy ke kruhovému objezdu, jakémusi symbolickému konci nejlidnatější ulice kraje.

Trojúhelník za poliklinikou zůstane předmětem debat. Právě tady mělo stát sídlo firmy Ella CS, která se proslavila výrobou medicínských stentů. Po vytrvalém odporu se společnost stáhla, bude stavět na místě bývalé sauny naproti malšovickému stadionu, ale i v novém územním plánu zůstane původní místo zachováno pro výstavbu, třeba i mnohem kontroverznější, než byla Ella.

V parku, kde se místní před deseti lety hrozili výstavby futuristického kostela, se ve studii rýsuje pětipatrový dům coby uzavření vnitrobloku. Jde o jeden z nápadů, které budí velké vášně.

Ve středu parku, kde jsou poházeny obrovské kamenné bloky, je navrženo vodní zrcadlo. Kolem něj by mohla být nesečená louka, samozřejmostí je výsadba stromů, jsou tu i terénní valy nebo koše pro hru discgolf s létajícími talíři. Počítá se také s předzahrádkami, posilovnou pod širým nebem, hřištěm na petanque a s venkovními šachy.

Jen o pár metrů dál stojí posprejovaný tepelný výměník. Z něj by mohla být restaurace s terasou, na sousedním objektu zase lezecká stěna. Na výkresech se počítá s vodní plochou a molem, potok by dál meandroval až k dětskému hřišti.

Další novinkou má být ohrazené multifunkční hřiště velké 40 na 20 metrů, předzahrádky a na konci parkovací dům, třeba s lezeckou stěnou. Nad silnicí k centru Hvězda na papíře vede lávka, za níž se otevírá centrální park sahající až na kopec Svatého Jana.

Náklady? Stovky milionů

Úsek od polikliniky ke sportovní hale je však jen malým dílkem skládačky. V projektu jsou totiž zakresleny i další parkovací domy, komunitní zahrady, vodní kaskády a fontány, skateparky nebo místa pro odpočinek.

„Součástí jsou projekty, které budou velmi nákladné, jako parkovací domy. Zásadní bude muset být řešení, jakým způsobem to financovat. Ale třeba by město mohlo zapojit soukromé investory. Druhou otázkou je časový horizont, který si netroufám odhadovat. Úpravy veřejných prostranství budou jednou z věcí, o kterých se v koalici budeme chtít bavit,“ řekl Adam Záruba (Změna a Zelení), zastupitel pro územní plán a náměstek primátora pro životní prostředí.

„Jsem rád, že se začaly realizovat alespoň některé menší lokality, a byli bychom hrdi, kdyby se systematicky pokračovalo i dál, protože Moravské Předměstí si to opravdu zaslouží. Ploch, které nebyly dořešeny už od výstavby, bylo více a prozatím to bylo takové provizorní,“ poznamenal Záruba.

Součástí studie je předběžný finanční kalkul. Odhady však vznikly ještě před skokovým zdražením energií, práce a materiálu, takže ceník ani zdaleka nebude konečný: parkovací dům 125 milionů korun, veřejný park 28 milionů, dva pásy zeleně v ulici Na Potoce 24 milionů, víceúčelové hřiště 11 milionů.

Další stovky milionů spolkne regenerace jižní části předměstí, jemuž dominuje centrum Hvězda, ale i východní díl se základními školami Štefánikova a Milady Horákové.

Dům v parku vadí

Dalším zádrhelem kromě obrovských nákladů mohou být stavby, které jistě narazí na odpor části místních. Například u parku před poliklinikou, kde se uvažovalo o dřevěném kostelu Archanděla Michaela a později o domu sociálních služeb. Teď je v jeho sousedství na výkresech plánován pětipodlažní dům coby uzavření vnitrobloku.

„V konceptu revitalizace nám do parku namalovali další dva domy, pětipodlažní a jednopodlažní. Naše rodina se nyní z okna dívá právě do parku. A kdyby to dopadlo podle stávajícího návrhu, budeme koukat do betonové zdi,“ uvedl Roman Hylena (Rozvíjíme Hradec) z Benešovy třídy.

„Zaráží mě, že ani lidé, kteří obvykle bývají velmi dobře informováni, o tom nic neví. Teď dokonce můžeme pozorovat, že se na některých projektech už začíná pracovat a někteří znalejší vědí i to, že město dělalo anketu, ve které jsme se mohli vyjádřit, co bychom konkrétně chtěli upravit či zbudovat. Jenže nikdy nikdo neviděl, co město vybralo a jak to vymysleli,“ řekl Roman Hylena.

„Zatím to beru jako studii, která se v běhu stále ladí. Nový dům v parku jsme však na městě rozporovali, protože by se skutečně místní z okna dívali do zdi. Stejně jsme rozporovali i další konkrétní záležitosti,“ sdělila Zuzana Benešová, místopředsedkyně komise místní samosprávy (KMS) a šéfka Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí.

Zarazily ji i jiné nesrovnalosti: „Teoreticky by za domy na Benešově třídě mělo být jezírko s molem. Jenže jak tam chtějí dostat vodu, když nám v potoce už žádná neteče? Další potíže vidím s bezbariérovými přístupy.“

Přestože zatím jde o pouhý koncept, místní se bojí, že dům v plánech zůstane. „Architekt je ochoten pouze snížit podlažnost. Ano, je to jen koncept a neznamená to, že se musí postavit, ale zároveň je jasné, že právě na jeho základě se bude žádat o dotace. V tom okamžiku nikdo už nic měnit nemůže,“ podotkl Hylena.

Zeleň na prvním místě

Místní se při veřejném projednávání územního plánu chystají dotazovat na trojúhelník, ve kterém měla stát provozovna společnosti Ella CS. Zeleň tu však bude nejspíš jen dočasně.

„I v novém územním plánu plocha zůstává jako zastavitelná. Naopak park se v něm jako zastavitelnou plochu podařilo vyhodit a bylo by dobré jej zkultivovat, protože to je právě jedna z provizorních lokalit. Kdyby se většinu projektů regenerace na Moravském Předměstí podařilo udělat v nadcházejícím desetiletí, bylo by to fajn. Už ale každopádně nesmí docházet ke kauzám, kdy si někdo vyhlédne zelený plac a na něm si vymyslí výstavbu. Lidé by měli mít jistotu, že tam, kde zeleň už je, i zůstane,“ upozornil Záruba.