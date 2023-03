Jičín vyslyšel rodiče a otevře Montessori třídu. Zájem se teprve ukáže

Pomohl tlak veřejnosti i to, že Jičín měl zavedení alternativních metod výuky ve svých strategických dokumentech. Právě na to se rodiče odkazovali, když se loni s požadavkem na zřízení Montessori školy obrátili na radnici.

Reakce byla od začátku pozitivní, město už loni deklarovalo, že možnosti prověří. A podařilo se to rychle. Nová třída se má otevřít už v září.

„První dotazy na toto téma jsem zaznamenal před rokem a tři čtvrtě. Loni došlo k prvnímu výstřelu do prostoru. My tím vlastně naplňujeme strategický plán z roku 2019, kde se píše, že Jičín nabízí málo jiných způsobů vzdělávání,“ vysvětluje ochotu města vyslyšet rodiče místostarosta města Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Rodiče uspořádali loni v březnu v jičínském rodinném centru Kapička seminář, kde zjišťovali zájem veřejnosti. Pomohla i znalost školského prostředí, protože jednou z iniciátorek je pedagožka Speciálně pedagogického centra v Jičíně Jana Stuchlíková.

„Mám syna, který nastoupí do první třídy. Ale také patnáctiletou dceru, která prošla běžným základním vzděláním a mně se to prostě nelíbilo. Je to nesamostatně přemýšlející tvor, do školy chodila nerada. Chtěla jsem proto pro syna něco jiného, aby se učil sebehodnocení, samostatnosti, aby samostatně myslel,“ vysvětluje svou motivaci Stuchlíková.

Při práci v poradně se setkala s řadou rodičů, kterým také hlavní vzdělávací proud příliš nevyhovuje

„Jen málokoho z nich napadne, že by se mohl ptát na nějaké alternativy. Myslím, že rodiče nejsou tolik informovaní, a ti, kteří opravdu chtěli něco jiného, si založili komunitní školu, kde vzdělávají děti v režimu domácí školy. Já jsem však chtěla něco pod normální městskou školou,“ pokračuje.

Otázka je, kolik dětí se přihlásí

Když začala hledat rodiče s podobným zájmem, potkala manžele Živčákovy a po úvodních jednáních s radnicí, aby měli lepší vyjednávací pozici, spolu založili spolek Rodiče dětí Montessori Jičín.

„Na začátku jsme tomu moc nevěřili, ale šli jsme do toho s tím, proč to nezkusit. Náš syn má jít v září do školy a přiznám se, byli jsme trochu sobečtí a chtěli to stihnout,“ přiznává Ondřej Živčák.

Facebooková skupina spolku má téměř sto členů. Největším otazníkem nyní je, kolik z nich bude mít skutečný zájem své děti do nové třídy přihlásit.

„Často to jsou rodiče, kteří se o to jen zajímají nebo mají ještě školkové děti a jednou by je rádi poslali do Montessori třídy. V tuto chvíli se nám podařilo zajistit kroužek, takovou přípravku pro předškolní děti. Tam máme sedm dětí, s nimiž počítáme, že v září určitě nastoupí,“ říká Živčák.

Kroužek, který má předškolní děti připravit na školní výuku podle Marie Montessori, se schází při jičínském rodinném centru Kapička jednou týdně. Vzdělávací metoda totiž předpokládá, že se děti s tímto režimem setkají už ve školce. Žádná taková však v Jičíně není.

Třídy vzniknou místo banky

Jičínská radnice už loni v létě rozhodla, že třída vznikne pod hlavičkou základní školy v ulici 17. listopadu. Dlouho však nebylo jasné kde. Teprve nedávno radnice rozhodla, že pro odloučené pracoviště školy upraví prostory v bývalé budově Komerční banky, která patří městu. Jen projekt nyní přijde na 144 tisíc korun, další miliony spolknou stavební úpravy.

Aby se mohla první třída otevřít už v září, upraví město bývalý školnický byt v hlavní budově školy v ulici 17. listopadu.

„Práce už jsou vysoutěženy za 1,5 milionu korun. Místnosti bychom museli rekonstruovat tak jako tak, protože tam nejsou ani podlahy,“ vysvětluje Hamáček.

Škola chce do první Montessori třídy přijmout až 20 dětí. V budoucnu by se mohla rozdělit na dvě až tři paralelní třídy. Výuka totiž funguje v trojročí. V jedné třídě tak bývá například po osmi žácích z první, druhé a třetí třídy.

„Myslím, že v každém okresním městě by měla být nějaká Montessori třída. Jsem rád, že jsem dostal důvěru a bude to dělat naše škola. Už máme supervizora, který na přípravu výuky dohlíží a paní učitelka od ledna navštěvuje kurzy Montessori. Mám asi čtyři zájemkyně, které by sem chtěly jít učit, a čekám, kolik přijde žáků k zápisu,“ podporuje novinku ředitel školy Jaroslav Kostelníček.

Pilotní třídu má vést učitelka Martina Vizibová, která dříve působila na soukromé Škole Bodláka a Pampelišky ve Veliši. Právě tam se s prvky Montessori seznámila poprvé. „Když člověk nabírá zkušenosti, cítí, že to dělá trochu jinak než kolegové, a v tom jsem se našla,“ přiznává učitelka.