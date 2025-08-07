Montér spadl z dvacetimetrového stožáru vysokého napětí, letěl pro něj vrtulník

Autor: ,
  18:16
Montér, který ve čtvrtek ve Výravě na Královéhradecku spadl ze stožáru vysokého napětí, utrpěl vážná zranění. Letecky byl přepraven do nemocnice, vyplynulo z informací zdravotnických záchranářů a policie. Neštěstí se stalo krátce po 16. hodině. Policie se případem zabývá pro podezření z možného spáchání těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Montér na Hradecku spadl ze stožáru vysokého napětí. (7. srpna 2025) | foto: X: ZZS KHK

„Muž, ročník 1980, spadl ze stožáru, který je vysoký odhadem 20 metrů. Šlo o pracovní úraz. Příčinu a okolnosti šetříme,“ řekla ve čtvrtek policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Na místě zasahovala také letecká záchranná služba. „Muž utrpěl vážná poranění hlavy a hrudníku a byl po ošetření letecky přepraven do traumacentra Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ uvedli záchranáři na sociální síti X.

Podobný případ se stal v Královéhradeckém kraji 10. července u Očelic na Rychnovsku. Jeden ze dvou montérů, kteří tam spadli z plošiny při stavbě elektrického vedení, zemřel po převozu v nemocnici.

Druhý muž utrpěl těžké zranění. Muži spadli z výšky asi deseti metrů. Neštěstí se stalo při pracích na vedení přenosové soustavy ČEPS.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Známá krkonošská chata po třinácti letech mění nájemce, ten už chystá novinky

Známá krkonošská bouda Výrovka, kterou vlastní Klub českých turistů, změní po třinácti letech provozovatele. Boudařka Michaela Šťastná se rozhodla skončit. Bez nájemce však Výrovka nezůstane, od září...

Po ráně půllitrem se mu z krku řinula krev, museli ho operovat ve dveřích vrtulníku

Jednadvacetiletý muž málem vykrvácel začátkem července v Ještěticích na Rychnovsku. Podle kriminalistů se tam tehdy pohádal s cizincem, který ho udeřil půllitrem a způsobil mu bodnořezná poranění na...

Na letišti v Jaroměři se srazila dvě letadla, pilot přehlédl stojící stroj

Na travnatém letišti v Josefově v Jaroměři na Náchodsku se ve středu večer na letištní ploše srazila dvě motorová letadla. Nikomu se nic nestalo, předběžně vyčíslená škoda na obou strojích je 800...

Nebudeme čekat. Stát porcuje zakázku na archeologii pro D35 u Jičína

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebude čekat na výsledek řízení u antimonopolního úřadu u zakázky na archeologický průzkum pro stavbu dálnice D35 u Jičína. Práce mezi Úlibicemi a Hořicemi silničáři...

Nová Paka se po letech dočkala obchvatu, cesta do Krkonoš bude rychlejší

Osmikilometrový obchvat Nové Paky na Jičínsku je hotový. Náročná stavba za 1,6 miliardy korun se dnes dopoledne otevřela řidičům. Po oblíbené trase z Prahy do Krkonoš se tak pojede rychleji. Uleví se...

Montér spadl z dvacetimetrového stožáru vysokého napětí, letěl pro něj vrtulník

Montér, který ve čtvrtek ve Výravě na Královéhradecku spadl ze stožáru vysokého napětí, utrpěl vážná zranění. Letecky byl přepraven do nemocnice, vyplynulo z informací zdravotnických záchranářů a...

7. srpna 2025  18:16

Na pódiu velebili Ozzyho, vedle setřeli Trumpa. Začal Brutal Assault

Metalový festival Brutal Assault v pevnosti Josefov na Náchodsku má za sebou první ze čtyř dnů hlavního programu. Přinesl oslavu Ozzyho Osbourna, dražbu obrazů bubeníka Maria Duplantiera, ale i...

7. srpna 2025  16:47

Trpký příběh likérnické rodiny Hönigů, jen otec a syn přežili. Vilu navštívili potomci

Premium

V Novém Městě nad Metují na Náchodsku si potomci i místní připomněli trpký příběh židovské rodiny Hönigových. Úspěšně podnikali s likérkou a sodovkárnou, část rodiny však zahynula v Terezíně a...

7. srpna 2025

Na pokyn kouče jsem jel doleva, i když tam byl mantinel, říká Koukal. Teď trénuje sám

Úplně poprvé to nebude. Když tu situaci Petr Koukal zažil poprvé, bylo to nechtěné. „Stalo se mi to opravdu jen jednou a pamatuji si to velmi dobře. Tehdy jsem nemohl hrát kvůli zranění,“ odpovídá...

7. srpna 2025  8:41

Dóm českého architekta přečkal bombu v Hirošimě. Náchod připomněl 80 let od výbuchu

Na minutu přesně 80 let od svržení atomové bomby na japonskou Hirošimu uspořádali v Náchodě obřad obětování čaje, který připomněl nejen tragickou událost, ale také náchodského rodáka Jana Letzela....

6. srpna 2025  17:01

Bývalé ženě zasadil 46 bodných ran, teď našli pohřešovaného schizofrenika mrtvého

Policisté odvolali pátrání po devětačtyřicetiletém muži z Trutnovska, našli ho mrtvého. Tělo ztotožnili víc než týden po jeho nalezení na Královédvorsku. Muž se léčil se závažnými psychickým problémy...

6. srpna 2025  8:51

Nebudeme čekat. Stát porcuje zakázku na archeologii pro D35 u Jičína

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebude čekat na výsledek řízení u antimonopolního úřadu u zakázky na archeologický průzkum pro stavbu dálnice D35 u Jičína. Práce mezi Úlibicemi a Hořicemi silničáři...

6. srpna 2025  6:37

VIDEO: Zoo ukázala mládě zebry, které se narodilo ve výběhu. Je to sameček

Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem zveřejnil záběry mláděte zebry bezhřívé, které se narodilo přímo před zraky návštěvníků v neděli 3. srpna. Podle ošetřovatelů jde o samce. Ve volné přírodě v...

5. srpna 2025  16:08

V Krkonoších odhalí Mariánský sloup Královna hor, kopii pošlou do Nazaretu

Na hřebeni Krkonoš u Erlebachovy boudy vzniká Mariánský sloup. Sousoší nazvané Královna hor od Otmara Olivy a Radima Hanka odhalí 15. srpna při Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Dílo vznikalo...

5. srpna 2025  12:37

Velké kapely? Radši nabídneme lidem pestrost, říká šéf Brutal Assault

Fanoušky tvrdé hudby čeká každoroční svátek. Ve vojenské pevnosti Josefov se až do soboty koná metalový festival Brutal Assault. Čtyřdenní permanentky už jsou rozebrané, koupit lze jen vstupenky na...

5. srpna 2025  10:40

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Po ráně půllitrem se mu z krku řinula krev, museli ho operovat ve dveřích vrtulníku

Jednadvacetiletý muž málem vykrvácel začátkem července v Ještěticích na Rychnovsku. Podle kriminalistů se tam tehdy pohádal s cizincem, který ho udeřil půllitrem a způsobil mu bodnořezná poranění na...

4. srpna 2025  18:02

Návštěvníci dvorské zoo žasli, vzácná zebra se narodila před nimi ve výběhu

V zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku se narodilo mládě zebry bezhřívé. Přišlo na svět v neděli pozdě odpoledne ve výběhu přímo před zraky návštěvníků. Jde o cenný přírůstek, Safari Park...

4. srpna 2025  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.