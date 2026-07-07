Experimentální plavby mají lépe objasnit šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Trasa letos vedla mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro plavbu.
Jedním z cílů bylo ověřit využití plachty, která byla vyrobená tradičními postupy z lipového lýka.
„To se podařilo, plachta se ukázala jako funkční. Také jsme ověřili, že v člunu lze přepravit i velký náklad, když jsme vezli půl tuny zátěže,“ říká archeolog, ředitel Archeoparku Všestary a organizátor výprav Radomír Tichý.
Archeologové také chtěli zjistit, zda lze v pravěkém člunu pomocí pádel a plachty zvládnout i velké vzdálenosti. Potvrdili to pátý den, kdy urazili mezi ostrovy Lemnos a Kyra Panagia za 18,5 hodiny vzdálenost 103 kilometrů.
Dva dny bez spojení se světem
Plavbu expedice zahájila v sobotu 20. června v řeckém přístavu Alexandrupole a zakončila v přístavu Volos. Do Česka se členové výpravy vrátily letecky, člun na kamionu by měl dorazit v polovině tohoto týdne.
Při plavbě zažili mnohá dobrodružství. Do nejnáročnější etapy, která mohla mít až 105 kilometrů otevřeným Egejským mořem, se vydali se vší skromností.
„Posádku čekají vlny, síla větru, spalující slunce i dlouhé hodiny na vodě. Vyrážíme s pokorou, respektem a velkým očekáváním. Naším cílem je oblast národního parku Kyra Panagia, kde se expedice na minimálně dva dny ocitne mimo dosah mobilního signálu a běžného spojení se světem,“ uvedla expedice v úterý 23. června.
„Historický okamžik. Po mnoho hodin byla posádka vystavena síle větru, vlnám, spalujícímu slunci i naprosté izolaci od pevniny. Tento mimořádně náročný úsek znovu potvrdil, že replika neolitického monoxylu dokáže obstát i v podmínkách otevřeného moře a přinést cenné poznatky o možnostech pravěké plavby,“ glosovali po přistání na pevninu.
Na zveřejněných videích je vidět tvrdá práce při veslování, únava i radost z otevřeného moře.
Expedice Monoxylon V poté využila jedinečnou krajinu ostrova Skopelos k natáčení neolitických scén pro připravovaný dokument. „Zelené lesy, skalnaté pobřeží i odlehlé zátoky vytvořily autentickou kulisu, která věrně připomíná prostředí, v němž se před tisíci lety pohybovali první mořeplavci a zemědělci,“ poznamenali členové expedice.
Připojili se studenti
Jednou také monoxyl převrátili a celá posádka skončila ve vodě, člun však společnými silami zase otočili.
„Loď znovu potvrdila, že nás na vodě nezklame. Díky její konstrukci a pohotovosti celé posádky se nikomu nic nestalo. I tak nám tato zkušenost připomněla, jak velký respekt si moře zaslouží,“ poznamenali dobrodruzi, ke kterým se v Řecku také na jeden den připojili studenti a absolventi pražského Gymnázia Na Vítězné pláni v rámci programu Erasmus+.
„Připojili se k nám na její závěrečnou etapu plavby do Volosu. Na vlastní kůži si vyzkoušeli plavbu na monoxylu a získali jedinečnou zkušenost s pohybem v replice pravěkého plavidla. Následně se přenesli ještě hlouběji do pravěku a vyzkoušeli si štípání kamene i další dovednosti,“ prozradili členové expedice, kteří zážitky studentů zachytili v dalším z videí.
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13. května 2026
Závěr plavby potěšil také řemeslníky z organizace Cetrat Příbor, kteří se podíleli na výrobě plachty.
„Gratulujeme Expedici Monoxylon V k úspěšnému zdolání moře a máme velkou radost, že to dle fotografií, videí a zpráv zvládla také naše plachta z lipového lýka. Jsme zvědaví na její zhodnocení, protože jsme celou plavbu napjatě sledovali a trnuli, zda to plachta vydrží. Už samotná práce na plachtě byla náročná a někdy i značně emočně vypjatá,“ uvedli zástupci Cetrat Příbor, pobočky Muzea Novojičínska.
Zpracovávání výsledků
K letošní plavbě archeologové použili člun, který vyrobili pro předchozí expedici v roce 2023. Má délku 11,5 metru a široký je až 120 centimetrů. Pojme 22 členů posádky včetně kormidelníka. Předlohou plavidla bylo osm tisíc let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Expediční člun měl doprovodné plavidlo.
Archeologové teď budou zpracovávat data a výsledky nasbírané při plavbě, dělat dokumentaci plavby a třídit a zpracovávat fotografický a filmový materiál. V Česku mají základnu v Archeoparku pravěku ve Všestarech na Hradecku, v němž je i expozice výprav Monoxylon.
Expedice navázala na námořní výpravy v dlabaných člunech z let 1995, 1998, 2019 a 2023. Tři z nich byly v Egejském moři.