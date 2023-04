Musíme akceptovat, co nám diktuje dovoz. Z toho plyne cena, říká šéfka zelinářů

Co dnes zelinářům nejvíce komplikuje život?

Stačí se podívat na statistiky. Náklady na pohonné hmoty šly nahoru o 60 procent, hnojiva o 80 procent, chemie dosud nebyla tak dramatická, ale výrazněji stoupat začíná letos. To je velký problém zemědělství, že na náklady se nemůžeme dívat jen v jednom roce. Sezony jsou u nás hospodářsky propojené. Nárůsty z loňského roku se začínají přesouvat do toho letošního.

Na druhou stranu však zemědělcům stoupají i příjmy.

My jsme třeba v loňském roce měli příjmy vyšší, ale jsme ti poslední v České republice, kdo ovlivňují cenu komodit. Je jedno, jestli je to zelenina, ovoce, obiloviny, nebo třeba mléko. Občas nás osočují, že dřeme spotřebitele, že si navyšujeme zisky, a my nejsme ti, co způsobili drahotu.