Veřejné osvětlení stojí u kolejí v poli, z přesunu zastávky sešlo

Příkladem je stanice v Bohuslavicích nad Metují. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) tam původně chtěla asi o půl kilometru blíž k vesnici přesunout nástupiště. Stará výpravní budova totiž stojí v polích mezi Bohuslavicemi a Černčicemi a lidé to tam mají na vlak daleko.

Jenže když projektanti sečetli všechny požadavky na modernizaci, zjistili, že výrazně překročili původně plánovanou zhruba miliardu korun bez daně, a muselo se začít škrtat. Z přesunu nástupiště v Bohuslavicích sešlo, ale veřejné osvětlení u plánovaného vyrostlo. Vedle přejezdu na okraji obce tak stojí několik sloupů s LED světly.

„Zvažovalo se zřízení nástupiště v záhlaví stanice. Frekvence nástupu a výstupu je zde však podle posledních sčítání před revitalizací zcela minimální, cestující chodí spíše na zastávku v obci. Přesunutí nástupiště by zkomplikovalo případné křižování vlaků,“ vysvětluje odstranění nového nástupiště z projektu mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Dodala, že škrty nakonec nebyly tak zásadní, protože SŽDC hodnotu zakázky zvýšila na 1,3 miliardy bez daně. Tři čtvrtiny by měla zaplatit evropská dotace.

Podle správce železnice zůstala světla u trati proto, že vedle přejezdu začíná vlečka do areálu Správy státních hmotných rezerv. Sloupy vyrostly i na druhé straně výhybky, aby mohli železničáři posunovat i za tmy, byť se to podle místních dosud nestalo.

Zkratka přes koleje

„Posunuje se jen přes den, ale to víte, na podzim se stmívá brzy,“ říká obyvatelka Bohuslavic, která právě vystoupila z vlaku, jméno sdělit odmítla. Do vsi došla kolejištěm. Asi pět set metrů šla po štěrku vedle koleje na Opočno, dál pokračovala po silnici.

„Teď už to jde. Ještě nedávno tady nebyl ani ten jemnější štěrk, jen ten velký, co je pod kolejemi. Nakonec to ale dosypali, prý jako stezku pro zaměstnance,“ vypráví.

To je další problém Bohuslavic. Lidé si cestu ke stanici zkracují po kolejích. Od přejezdu sice vede k nádražní budově polní stezka, ale cesta po ní není nijak příjemná.

Ještě horší je chůze po silnici na Nové Město nad Metují. Minulý týden tam zemřel cyklista po srážce s dodávkou. Od silnice však k nádraží vede odbočka a řada místních proto na vlak jezdí auty.

„Je tady dost prostoru na parkování, to vědí lidé z Bohuslavic i Černčic. Jezdí jich odsud docela dost, řekl bych, že víc než ze zastávky v Bohuslavicích,“ oponuje výpočtům drah starší muž, který bydlí ve výpravní budově.

Ta je pro cestující uzavřena. Výpravčího už v Bohuslavicích nemají, místo něj dohlíží na stanici přes kameru dispečeři z Náchoda. Jenže kamera je jediným výdobytkem 21. století, kterým stanice disponuje. Jízdní řády jsou jen vylepené na okně a moderní nástupiště chybí úplně. Místo něj dělníci mezi kolejemi zřídili jen štěrkový násyp.

„Nové nástupiště by vedlo k výstavbě nového podchodu, neboť stanice je dálkově řízena a nelze zřídit centrální přechod na nástupiště přes hlavní průjezdnou kolej. Podchod by navíc stál v místě, které lze jen obtížně gravitačně odvodnit. Proto nakonec zůstala nástupiště v původním uspořádání,“ vysvětlila Pistoriusová.

Bezpečné podchody chybí i v Náchodě, Hronově, Novém Městě nad Metují nebo Václavicích. Dnes už je sice evropské směrnice vyžadují, ale v době, kdy se projekt připravoval, ještě nikoli.

Přitom zvýšení bezpečnosti byl hlavní důvod, proč železničáři téměř 29 kilometrů dlouhý úsek opravovali. Peníze šly hlavně do zabezpečovacích zařízení, jako jsou třeba přejezdy. SŽDC díky tomu ušetří asi 33 zaměstnanců. Skončila třeba paní, která v Černčicích ručně spouštěla závory.

Opravilo se jen pár kilometrů

Díky modernizaci má být provoz na trati spolehlivější. Původně se počítalo s prakticky kompletní opravou železničního spodku i svršku, ale nakonec se pracovalo jen na úsecích, kde byla dlouhodobě snížena rychlost.

„Opravilo se jen pár kilometrů. Jenže na místech se sníženou rychlostí došlo ke zvýšení pouze o pět až deset kilometrů za hodinu. Vlak tedy stejně musí v těchto místech zpomalit, protože zvýšení rychlosti není dostatečné. To vše z důvodu úspor,“ kritizuje konečnou podobu projektu zastupitel Náchoda Jiří Prokop (ANO).

„Jako náměstek pro dopravu jsem rád za každou investici do silniční a železniční infrastruktury. Modernizace trati mezi Opočnem a Hronovem je ale jenom první střípek k rekonstrukci celého úseku tratě 026 Týniště - Meziměstí. Osobně budu lobbovat za každý další krok, protože teprve to nám umožní zvýšit četnost vlakových spojů, jejich zrychlení a především bezpečnost,“ míní náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS).

Avšak SŽDC s rekonstrukcí dalších úseků zatím nepočítá. Současný projekt umožní zrychlení jen o tři minuty. To se v praxi neprojeví, protože vlaky stejně musej čekat v Novém Městě, Náchodě a Václavicích na další spoje.

Přitom dopravu přeorganizovat a cestu z Týniště nad Orlicí do Meziměstí zrychlit až o 18 minut by šlo už nyní.

„Pokud by se nedržel přípoj ve Václavicích, mohla by se jízdní doba radikálně zkrátit a bylo by to i levnější. Stačily by dvě soupravy. Kdo by chtěl jet na Trutnov, musel by z Nového Města do Červeného Kostelce použít autobus. Tam by stihl rychlík od Hradce,“ říká pod podmínkou anonymity pracovník Českých drah obeznámený s provozem trati.

„Tak jednoduché to není. Když pohnete s vlaky, musíte upravit i autobusy. Určitě se tím po dokončení rekonstrukce budeme při sestavování jízdních řádů zabývat,“ slibuje Červíček.

Tabule svítí za plechovou čekárnou

Po revitalizaci trati se vyrojily i další problémy. Jde hlavně o informační systém. Podle informací MF DNES České dráhy požadovaly přesun informační tabule ve Václavicích, aby na ni viděli i cestující z nástupišť. Jenže k tomu nedošlo a tabule je nyní skryta za plechovou čekárnou.

„V obdobných stanicích se zřizuje obvykle pouze jedna tabule s odjezdy vlaků a je umístěna tak, aby byla viditelná při příchodu na nástupiště. Cestující při přestupu mají i informace uvedené přímo na vlacích,“ reaguje mluvčí SŽDC.

„Beru to jako podnět. Určitě to necháme prověřit,“ říká Červíček.