Desítky psů žily v domě ve výkalech, praktiky chovatele vyšetřuje policie

Policisté se vydali do jednoho z domků na Královéhradecku v pondělí 26. října poté, co krajská veterinární správa oznámila, že by tam mělo být větší množství psů v nevhodných podmínkách.

„Na místě jsme nalezli velké množství psů, kteří byli chováni v několika místnostech buď volně nebo v klecích. Čivavy, stafordi a buldočci se pohybovali ve svých výkalech a všude se šířil nesmírný zápach,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.



Krajská veterinární správa rozhodla o umístění více než sedmdesáti psů do náhradní péče, poté hradecký magistrát umístil psy do útulku. Policie v domě od rána až do večerních hodin prováděla prohlídku.

„Se souhlasem státního zástupce jsme v domě provedli domovní prohlídku, při které jsme zajišťovali potřebné podklady pro případné trestní řízení. V současné chvíli čekáme na závěry odborného vyjádření veterinární správy, na jehož základě se rozhodne, zda se majitelé dopustili nějakého trestného činu,“ sdělila Kormošová.

Ředitel krajské veterinární správy Aleš Hantsch uvedl, že trestní oznámení podala přímo jeho instituce.

„Obdrželi jsme podněty od majitelů, kteří od daného chovatele koupili štěňata s tím, že popisovali různé zdravotní problémy a další věci. Minulý rok jsme tam provedli kontrolu a od té doby jsme se našimi nástroji snažili chovatele dostat na správnou kolej. On nespolupracoval a my jsme následně usoudili, že došlo k porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dali jsme proto trestní oznámení, protože policie má od května po novele trestního zákona lepší pravomoci než dříve,“ uvedl Hantsch.

„Pán nás při naší kontrole vůbec nepustil dovnitř. Předvedl nám určité množství psů, které on uznal za vhodné, to byla přibližně polovina. Teď už se daná kontrola prováděla přímo v příbytku. My jsme provedli kontrolu a on nám potom administrativně dokládal očkování, čipování a podobně. U takového množství psů to zabralo trochu více času,“ řekl Aleš Hantsch.

Veterináři nyní zpracovávají rozsáhlý protokol o odebraných zvířatech a na jeho základě zpracují i odborné vyjádření pro Policii ČR.

„Bylo odebráno 72 pejsků. My jsme byli jako odborní garanti, abychom zhodnotili zdravotní stav, podmínky chovu a další věci, které kontrolujeme. Toto je klasická množírna,“ poznamenal Aleš Hantsch.

Už při předposlední kontrole si inspektoři povšimli některých genetických vad nebo přerostlých drápků, takže veterinární péče zřejmě nebyla na odpovídající úrovni. Pokud jde o krmivo, psi nestrádali, veterináři však posuzují více hledisek.

Někteří psi žili v klecích, někteří byli v samostatných mstnostech, chovatel měl i kotce.

Státní úřady nařídily, že se o odebrané psy postará hradecký městský útulek provozovaný technickými službami.



Některé feny však čekají mladé a v útulku postupně rodí. Zařízení proto hned v úterý ráno vyhlásilo stop stav a přestalo přijímat další zvířata, například strážníkům to komplikuje odchyt toulavých zvířat.

Co s tolika psy dál, ptá se šéf technických služeb

„Není to naše chyba. Státní správa může umístění zvířete nařídit, tak ho prostě nařídila. My si poradíme, z hlediska provozu to umíme. Psi jsou samozřejmě v dané budově, ale jsou ve větším počtu v kotcích. To je stav dočasný a já se ptám pověřených osob, co s tím dál dělat?“ popsal koncem týdne ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil.

Firma od pondělí komunikuje s úřady, jak je možné napjatou situaci vyřešit. Zvířata jsou nyní v preventivní karanténě, navíc do ukončení správního řízení je útulek bez souhlasu úřadů nesmí nikam přesunout ani je nabídnout k osvojení.

Podle Libora Raka, který je pověřený vedením magistrátního odboru životního prostředí, bylo umístění všech zvířat do jednoho útulku nouzovým řešením.



„Všichni jsme byli zaskočení tím množstvím psů. Problém byl v tom, že večer těžko sháníte nějakou kapacitu. Musíme také vycházet z provozních řádů a veterinárních předpisů. Ti pejsci musejí také být v nějaké předběžné karanténě,“ vysvětlil v předešlém týdnu Rak.

Úředníci podle něj počítají s tím, že část zvířat by se mohla přesunout jinam. Zatím však není jasné kam, ani kdy to bude možné.

„Krajská veterinární správa nyní zpracovává seznamy odebraných psů a my zatím nemáme žádný úřední dokument. Čeká se na tyto záležitosti. Pak se to bude muset nějak vyřešit. Není to jednoduché, zákony bohužel nejsou dokonalé,“ řekl tehdy Libor Rak.