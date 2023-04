Opilý mladík vypadl z okna vlaku, u kolejí ho v bezvědomí našli policisté

„V pátek 17. března kolem půlnoci přijali kopidlnští policisté prostřednictvím operačního důstojníka oznámení o pohřešování mladistvého syna, který se nevrátil z návštěvy u kamaráda domů do Jičína,“ uvedla jičínská policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.

V téměř stejném čase zavolala na policii průvodčí vlaku směřujícího z Kopidlna do Jičína. Měla podezření, že podnapilý mladý muž mohl vypadnout z okna jedoucího vlaku.

„Provedeným šetřením hlídka kopidlnských policistů ve složení Lukáš Veselý a Marek Nýč společně s operačním důstojníkem propojila uvedená oznámení, díky tomu, že oznamovatelka poznala pohřešovaného syna na fotografii,“ vysvětlila mluvčí jičínské policie.

Byl v bezvědomí a chrčel

Policisté se vybavili defibrilátorem a záchranářským batohem a vydali se chlapce do Jičíněvsi podél kolejí ve směru na Nemyčeves hledat. Po téměř dvou kilometrech od přejezdu si nadpraporčík Veselý všiml obrysu nohou na levé straně kolejí.

„Po přiběhnutí k místu jsme zjistili, že chlapec nekomunikuje, je v bezvědomí, pouze chrčí a na bolestivé podněty nereaguje. Následně jsem zahájil srdeční masáž, kdy si chlapec po nějaké době začal dávat ruku na prsa, ale byl stále v bezvědomí,“ vzpomíná Veselý.

„Srdeční masáž jsme prováděli do příjezdu záchranky, která si mladistvého převzala do své péče a letecky ho transportovala do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ doplnil ho praporčík Nýč.

Rodiče jsou policistům za záchranu synova života vděční. „Chtěl bych moc poděkovat oběma policistům, protože bez kluka by byl život poloviční. Opravdu jim patří velký dík. Ti dva kluci z Kopidlna, kteří mu poskytli první pomoc, ho zachránili a vrátili mi ho, a to se ani nedá slovy popsat,“ poděkoval chlapcův otec.