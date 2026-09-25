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Zoo ukázala snímky narozené žirafy. Krmí se u mámy, zůstává v teple

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  13:23
Samice žirafy Rothschildovy se narodila před pár dny ve dvorské zoo. (25. září...

Samice žirafy Rothschildovy se narodila před pár dny ve dvorské zoo. (25. září 2026) | foto: Simona Jiřičková / Safari Park Dvůr Králové

Samice žirafy Rothschildovy se narodila před pár dny ve dvorské zoo. (25. září...
Samice žirafy Rothschildovy se narodila před pár dny ve dvorské zoo. (25. září...
Samice žirafy Rothschildovy se narodila před pár dny ve dvorské zoo. (25. září...
Mládě žirafy Rothschildovy den po narození (26. srpna 2025)
11 fotografií
V zoo ve Dvoře Králové nad Labem se narodilo mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Je to samička. Nyní zůstává s matkou v zázemí, kde sílí. Návštěvníci ji uvidí ve výběhu podle počasí možná už letos.

Chovu žiraf ve Dvoře Králové se dlouhodobě daří. Žirafí mládě přišlo na svět v sobotu, zoo ukázala jeho fotografie.

„Matka je zkušená, je to její již sedmé mládě. Pro otce – našeho chovného samce – je to potomek s číslem 18,“ uvedl mluvčí Safari Parku Dvůr Králové Michal Šťastný.

Samice žirafy Rothschildovy se narodila před pár dny ve dvorské zoo. (25. září 2026)
Samice žirafy Rothschildovy se narodila před pár dny ve dvorské zoo. (25. září 2026)
Samice žirafy Rothschildovy se narodila před pár dny ve dvorské zoo. (25. září 2026)
Samice žirafy Rothschildovy se narodila před pár dny ve dvorské zoo. (25. září 2026)
11 fotografií

Mládě se objeví v expozičním výběhu, až to dovolí klimatické podmínky. Možná to bude až příští rok na jaře. „Výjimku budou mít účastníci našich zážitkových programů, které v některých případech míří i do zázemí chovného stáda žiraf Rothschildových,“ řekl mluvčí.

VIDEO: Žirafí samci si vyjasňovali role, tloukli se hlavami jako řemdihy

Celkem se jedná už o 289. přírůstek u žiraf v dvorském chovu, mezi žifarami Rothschildovými je to v pořadí 192. mládě, zbytek připadá na žirafy síťované. V únoru se narodilo první mládě žirafy síťované po dvanáctileté pauze, dané striktním útlumem ze strany koordinátora chovu.

28. srpna 2025

V Africe žirafy tiše vymírají

Počátkem unikátního chovu v Podkrkonoší se staly výpravy někdejšího ředitele dvorské zoo Josefa Vágnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 1972 přivezl přes sto žiraf a víc než dva tisíce dalších zvířat. Krev dvorských chovů dodnes tvoří základ chovných skupin v mnoha zahradách po celém a světě znamená pojistku pro jejich zachování i v případě, že by v přírodě byly vyhubeny. Dvůr Králové je i místem narození vůbec první žirafy u nás, v roce 1972 tu přišel na svět samec Pepík.

Situace těchto ikonických zvířat v přírodě se od doby Vágnerových odchytů dramaticky zhoršila. Zatímco v roce 1985 žilo na světě kolem 155 tisíc žiraf, v roce 2015 to už bylo pouze kolem 95 tisíc (z toho nejohroženějších severních, k nimž patří i žirafy Rothschildovy, je zhruba sedm tisíc). Za tento téměř čtyřicetiprocentní pokles, v některých oblastech dokonce pokles o 95 %, mohou přeměna přirozeného prostředí, úbytek míst k pastvě, pytláctví i války.

Až do roku 2015, kdy zoologové provedli velké sčítání divokých žiraf, navíc tato zvířata nebyla předmětem většího zájmu ochránců. Pro jejich rychlé mizení se proto následně vžilo označení tiché vymírání. Chov v lidské péči je tak v současnosti důležitější než kdy jindy.

Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN letos v srpnu uznal žirafu jako čtyři samostatné druhy: masajskou, síťovanou, jižní a severní. K severním patří právě i žirafy Rothschildovy, a to společně s dalšími dvěma formami: západoafrickou a kordofánskou.

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