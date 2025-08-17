Bike park v Mladých Bukách přidal dva traily, cílí na zdatnější jezdce

Tomáš Plecháč
  8:23
V zimě svahy Pekelského vrchu sjíždějí lyžaři, v létě se kopec stává čím dál populárnější adresou pro horské cyklisty. Dvě základní trasy bike park v Mladých Bukách na Trutnovsku otevřel loni, letos v létě přidal další dvě jednosměrné stezky pro horská kola, na kterých se vyřádí už ti náročnější.

Za sezonu bike park navštíví tisíce zájemců, kteří tu mají pět kilometrů tratí. Odvrácenou stránkou v Krkonoších je rostoucí počet úrazů, často i vážných.

Traily pro horská kola na svazích Pekelského vrchu byly v různých podobách už dříve, poprvé se tu objevily v roce 2011. Svého času je stavěl i nejznámější český jezdec Michal Maroši. V loňském roce se bike park pokusil o restart, otevřel dva fungl nové singletracky a spustil kotvový vlek. Letos nabídku doplnily kratší, zato technicky náročnější trasy.

„Snažili jsme se, aby každý trail byl jiný,“ říká Vladimír Mládek, zástupce provozního ředitele Areálu Mladé Buky.

Nejdelší trail Přespolní slavnost měří 2,5 kilometru. Pozvolně klesající trasa s klopenými zatáčkami, terénními vlnami a menšími skoky byla navržena tak, aby ji zvládly sjet také děti. „Je hodně hravý, i pokročilejší jezdec si na něm najde obtížnější pasáže, které ho budou bavit,“ poznamenává Mládek.

Hop, pižďuchu

Náročnější červený trail Hop, pižďuchu s délkou 1,5 kilometru obsahuje několik skoků, a dokonce unikátní U-rampu. Je pro zkušenější bikery.

Také názvy letos otevřených trailů jsou inspirovány hrami Václava Havla, jenž měl na nedalekém Hrádečku chalupu. Oba začínají odbočkou z červené trasy Hop, pižďuchu a některé úseky mají společné. Motýl na anténě sice měří pouze 250 metrů, zato má nejtěžší obtížnost. Na černém trailu jezdce čeká série deseti skoků, jeden z nich vede přes jezírko.

„Na nejdelších skocích létají deset až dvanáct metrů a jsou víc než dva metry nad zemí. Mezi mladými jezdci jsou dnes skoky hodně vyhledávané,“ upozorňuje Vladimír Mládek.

Bikeři se musejí ve spodní sekci vypořádat s klopenou zatáčkou v úhlu 270 stupňů. Jiného ražení je červený trail Zákopy psího vojáka, svižná enduro trasa měřící 750 metrů vede mezi stromy, přes kamení, kořeny a potok.

Na podzim boule zahrnou

Čtveřice trailů pravděpodobně není konečné číslo. „Chtěli bychom v podobném duchu pokračovat a zase třeba příští rok přidat další trasu. Prostoru tady máme spoustu, jediné, co nám bohužel chybí, je pořádný les. Osmdesát procent trailů vede po louce,“ říká zástupce provozního ředitele.

Proto je údržba tras náročnější, než kdyby byly v lese, kde mají přece jen delší životnost a tolik jim nevadí intenzivní deště.

„Traily na loukách víc trpí. Údržba je každodenní, odstraňujeme kameny a upravujeme vyježděná místa. Hlavně když se jezdí za mokra, tvoří se koleje,“ popisuje.

Singltracky zčásti vedou přes hlavní sjezdovku mladobuckého skiparku. Klopené zatáčky a boule technika na podzim srovná se zemí. Na jaře, když skončí lyžování, je musí znovu postavit. Připravit trasy po zimě na sezonu zabere dva týdny. Kotvový vlek, který vyváží jezdce na start stezek, měří 600 metrů. Kolo táhne závěs navlečený na představec řídítek. Předělat ho na letní bikerský provoz trvá tři dny, pracovníci musejí upravit kolem padesáti kotev.

Ženy a rodiny už nejsou vzácností

Bike park je otevřen od května do září, o letních prázdninách denně od 9 do 18 hodin. Jednodenní bikepas na vlek stojí 520 korun, nejprodávanější je čtyřhodinový bikepas. Součástí je půjčovna s patnácti koly. Zájem je značný a roste, jde do tisíců návštěvníků ročně. Na rozdíl od dřívějších let se na traily vydává stále více žen a rodin s dětmi.

„Potkat ženu na singltracích byla ještě před pár lety vzácnost, teď je to už běžné. Jezdí k nám i pětileté děti, které jsou schopné nejlehčí trasu sjet,“ podotýká Vladimír Kulhánek.

Jaroslav Zívr z Vrchlabí přijel Pekelský vrch vyzkoušet s osmiletým synem. „Už tady byl se starším bráchou, mají to najeté. Taky si to vyzkouším. Možností teď je v Krkonoších docela hodně, pro děti to je zpestření, něco se naučí a nesedí doma u počítače,“ povídá u dolní stanice vleku.

Patrik Mandys s pětiletým synem jezdí do Mladých Buků pravidelně, singletracky sjíždějí aspoň jednou za měsíc. „Minulý rok jsme tady byli poprvé. S dětmi jezdíme po modrém, bez nich si občas sjedeme červený. Nemám zas tolik zkušeností, abych bike park mohl porovnávat, ale my jsme tady spokojení, hodně se toho naučíme,“ hodnotí.

Singltracků přibývá

Singltracky zažívají v poslední době v Krkonoších a podhůří velký boom. Hegemonem zůstává Trutnov Trails s 50 kilometry přírodních stezek všech obtížností v lokalitě Čížkových kamenů a Jestřebích hor.

V loňském roce se otevřely první tři traily o celkové délce 3,7 kilometru v lese nad koupalištěm Dachova v Hořicích. Město počítá i s druhou etapou, po jejím dokončení by síť tras měla mít dvojnásobnou délku.

Druhý oficiální singletrack slouží bikerům od loňského podzimu v lese nad nemocnicí ve Dvoře Králové nad Labem. Červený dlouhý 1 300 metrů je spíš pro zkušenější jezdce, doplnil technicky nepříliš náročný Modrý trail, který město postavilo v roce 2022.

V krkonošském Benecku je novinkou letošního léta přes tři kilometry dlouhý trail střední obtížnosti u lanovky Kejnos, na trase je několik zatáček, mostků a těžších pasáží.

Také více úrazů

S rozvojem tratí pro horská kola zároveň přibývá úrazů. Horská služba už na začátku letních prázdnin řešila velmi vážná poranění. Podle záchranářů jezdci často přecení své schopnosti, neodhadnou náročnost překážky nebo skoku a leckdy nemají adekvátní ochranné pomůcky.

„Závažná poranění páteře, krku, hlavy, mnohdy s možnými trvalými následky, jsou výsledkem přecenění technických schopností bikera, podcenění náročnosti skoku nebo dílem souhry okolností, které i zkušeného jezdce dostanou do neřešitelné situace,“ říká Marek Fryš z Horské služby Krkonoše.

